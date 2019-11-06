Путин предложил заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию

Владимир Путин предложил отказаться от «Википедии» в пользу «Большой российской энциклопедии», которая с 2016 г. доступна в режиме онлайн. Президент России назвал содержащиеся в «Википедии» сведения недостоверными, повторив слова замглавы Минкомсвязи Алексея Волина. Он прямым текстом призывал учеников и студентов не пользоваться этим ресурсом для поиска информации, поскольку, по его мнению, это повлечет получение плохих отметок.

Энциклопедия-обманщица

Президент России Владимир Путин выступил с предложением по замене электронной энциклопедии «Википедия» на территории России на «Большую российскую энциклопедию» (БРЭ). Об этом он заявил на заседании Совета по русскому языку.

Владимир Путин поставил под сомнение достоверность информации, размещенной в «Википедии», которая существует с 2001 г. и на ноябрь 2019 г. входит в топ-10 самых популярных интернет-ресурсов в мире по количеству посещений (рейтинг Alexa). «Лучше заменить ее (“Википедию”) Большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», – отметил Президент России, как пишет РИА «Новости»,.

Возможные причины недостоверности «Википедии»

Владимир Путин не уточнил, почему считает информацию, размещенную в «Википедии», недостоверной. Возможно, это напрямую связано с основными принципами работы данной энциклопедии – добавлять в нее новые статьи и вносить изменения в существующие могут, фактически все, у кого есть доступ в интернет.

Владимир Путин выразил сомнения в достоверности информации из «Википедии»

Онлайн-версия БРЭ функционирует иным образом. Ее пополнением занимается определенная группа специалистов – обычные пользователи доступа к этому процессу не имеют.

Антипиар «Википедии» в России

Владимир Путин не стал первым представителем российской власти, обратившим внимание на возможную недостоверность приведенных в «Википедии» сведений. В начале августа 2019 г., по данным ТАСС, аналогичное мнение высказал и замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин на летнем молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Волин прямым текстом заявил, что российским студентам не следует брать информацию из «Википедии» ввиду засилья в ней недостоверной информации. По его словам, в настоящее время в мире развит отдельный вид бизнеса, занятые в котором люди по заказу физлиц или корпораций занимаются правкой статей. «Не пользуйтесь “Википедией”, можете двойку получить», – подытожил замглавы Минкомсвязи.

Альтернативы «Википедии»

В России с момента появления «Википедии» был предпринят ряд попыток по разработке и созданию ее альтернативы, однако на 5 ноября 2019 г, в стране не существовало ни одного веб-ресурса со схожим количеством доступной каждому посетителю информации. В настоящее время в «Википедии» присутствует свыше 40 млн статей на более чем 300 языках мира.

Одна из попыток была предпринята в ноябре 2014 г., когда Президентская библиотека совместно с Российской национальной библиотекой приступила к разработке проекта такого рода. Для его наполнения было предложено использовать более 50 тыс. книг из 27 региональных библиотек. На момент презентации концепции проекта его авторы тоже подчеркнули, что «Википедия» содержит в себе значительное количество необъективных данных и различных неточностей. На момент публикации материала проект до завершающей стадии разработки не добрался.

Онлайн-версия «Большой российской энциклопедии», версия 2019 года

Спустя еще почти два года, в августе 2016 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев отдал распоряжение собрать рабочую группу по вопросам создания «общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала». Другими словами, он предложил разработать еще один российский аналог «Википедии».

В соответствующем распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, есть уточнение, согласно которому энциклопедический ресурс будет построен на основе «Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий». Занимавший на тот момент должность генерального директора Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вислый рассказал CNews, что энциклопедический портал станет «не просто аналогом, а непосредственно конкурентом "Википедии"».

Отметим, что сама БРЭ в настоящее время существует в электронном виде и доступна по адресу bigenc.ru. Веб-версия энциклопедии запущена в 2016 г., однако общее количество содержащихся в ней статей остается неизвестным.

Финансовые вливания в российскую «Википедию»

В июле 2019 г. история российской «Википедией» на основе БРЭ получила продолжение в виде законопроекта по созданию национальной электронной библиотеки. CNews сообщал, что текст законопроекта был размещен в свободном доступе на портале проектов нормативных правовых актов. Средства на разработку и дальнейшее развитие проекта, по задумке авторов законопроекта, должны быть выделены из федерального бюджета.

В конце сентября 2019 г. стала известна приблизительная сумма затрат на разработку «суверенной Википедии» Проект, по оценке специалистов, будет завершен к весне 2022 г., и сумма вложений достигнет практически 2 млрд руб.

В документе, размещенном на едином портале проектов правовых актов, сказано, что первый этап финансирования, запланированный на 2020 г. составит 684,5 млн руб. Второй этап назначен на 2021 г. – в проект будет инвестировано 833,5 млн руб. В 2022 г. объем вложений в суверенную «Википедию» из госбюджета достигнет 169,1 млн руб., и в сумме за три года проект обойдется практически в 1,7 млрд руб. Однако первую субсидию на создание портала БРЭ получила в 2019 г., и ее размер составил 302,2 млн руб.

Итого, за четыре года расходы на российскую «Википедию» достигнут 1,989 млрд руб.