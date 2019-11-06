Власти написали полный список, чем грозят Рунету заграничные враги

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Российское правительство разработало итоговый список угроз, которым может подвергнуться российский интернет извне. Определены три основные категории опасностей: угрозы безопасности, устойчивости и целостности Рунета.

Угрозы по категориям

Правительство России определило перечень угроз безопасности российского сегмента интернета. По данным «Интерфакса», список подготовлен в виде проекта постановления Правительства, и на 6 ноября 2019 г. он находится на согласовании профильных министерств.

Сам проект постановления Правительства на момент публикации материала был доступен для ознакомления на официальном сайте нормативных правовых актов. Документ носит название «Об утверждении порядка централизованного управления сетью связи общего пользования». Разработанный Минкомсвязи России при участии Роскомнадзора и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, он был создан 23 мая 2019 г.

Список угроз напрямую связан с законом «о суверенном интернете», поступившим в виде законопроекта на рассмотрение в Госдуму в декабре 2018 г. и подписанным Президентом России Владимиром Путиным менее чем через полгода, в мае 2019 г. В силу документ вступил 1 ноября 2019 г.

Угрозы стабильности российского интернета определены и каталогизированы

Всего в проекте постановления Правительства рассматриваются три основные категории угроз российскому интернету: угроза безопасности функционирования интернета, угроза устойчивости и угроза целостности интернета в России.

Угроза безопасности

В документе Правительства угроза безопасности функционирования интернета описывается как нарушение способности Сети противостоять несанкционированному доступу к входящим в ее состав техническим и программным средствам. Помимо этого, под это описание подпадает нарушение способности российского интернета противостоять дестабилизирующим внутренним или внешним информационным воздействиям, из-за которых может быть нарушена его работа, а также связанным с распространением информации, запрещенной на территории России.

В перечень угроз безопасности вошла и вероятность осуществления запланированных или непреднамеренных кибератак и других информационных воздействий на устройства и сети связи, которые могут привести к выходу их из строя. К этому же относится недоступность для россиян информационных онлайн-ресурсов органов федеральной и региональной власти и органов местного самоуправления.

Дополнительно в списке указаны угрозы нарушения информационной безопасности автоматизированных систем управления сетями связи операторов и технологических сетей связи, систем управления точками обмена трафиком, технических средств и ПО центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, технических средств противодействия угрозам, национальной системы доменных имен, критической информационной инфраструктуре России.

Угроза устойчивости

Данное понятие подразумевает любое нарушение работоспособности интернета в результате отказа одного или нескольких элементов Сети. Это может быть, в том числе, угроза отсутствия доступа к услугам связи, влекущая за собой невозможность их использования в критических важных объектах (они рассмотрены в законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»), которая может привести к нарушению или прекращению их функционирования.

Также здесь рассмотрена угроза невозможности обращения граждан в экстренные службы на фоне вышедшего из строя оборудования Сети.

Угроза целостности

Согласно проекту постановления Правительства, угроза целостности российского интернета – это вероятность отсутствия возможности установления связи между пользователями или информационными ресурсами. В этот список вошли в первую очередь угрозы нарушения взаимодействия российского сегмента интернета с зарубежными сетями, которые могут повлечь за собой отсутствие доступа российских граждан к связи с иностранными пользователями или веб-ресурсами.

Дополнительно рассмотрена угроза невозможности россиян связаться с другими гражданами России, находящимися как на территории страны, так и за ее пределами.

Действия властей в случае возникновения угрозы суверенному Рунету

Вступивший в силу закон «о суверенном интернете» предписывает операторам связи обязательную установку специализированного оборудования для контроля трафика и отслеживания его источника. 1 января 2021 г. вступит в силу еще одна норма закона, согласно которой все российские операторы связи будут обязаны перейти на использование национальной доменной зоны.

При возникновении угрозы безопасности, целостности или устойчивости Рунета весь российский сегмент Глобальной сети перейдет под контроль Роскомнадзора – ведомство возьмет на себя централизованное управление всем трафиком в стране.

В марте 2019 г., до подписания закона «о суверенном Рунете» главой государства, стали известны первые приблизительные размеры затрат на реализацию этого проекта. CNews сообщал, что инвестиции составят в пределах 30 млрд руб., и это на 10 млрд руб. больше в сравнении с подсчетами сенатора Андрея Клишаса, одного из авторов инициативы об обеспечении устойчивости российского интернета.