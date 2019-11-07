Microsoft нашла полезное применение своему поисковику Bing

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Масштабное обновление

Корпорация Microsoft намерена превратить свои фирменные поисковик Bing и браузер Edge в инструменты для бизнеса. Об этом Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi), вице-президент Microsoft и глава группы Modern Life, Search & Devices, написал в корпоративном блоге.

Для этого в Bing добавлены новые функции, которые позволят пользователям осуществлять поиск в интернете и корпоративных сетях в едином интерфейсе браузера, в том числе и на мобильных устройствах, благодаря интеграции с сервисом Microsoft Search.

Edge, в свою очередь, стал по-настоящему кроссплатформенным, получил дополнительные функции безопасности и улучшенную интеграцию с приложениями Microsoft.

Обновленные продукты, по словам представителя корпорации, будут доступны клиентам с января 2020 г.

Как Bing упростит поиск в корпоративных сетях

Сегодня одной из основных проблем для сотрудников является сложность поиска корпоративной информации и получения доступа к ней во внутренних сетях компаний, отмечает Мехди. Порой найти необходимые сведения по нечеткому запросу в глобальном интернете значительно проще, нежели вполне конкретный документ в интранете.

Ситуация лишь усугубляется с ростом объемов внутрикорпоративных данных, которые уже могут измеряться в терабайтах, петабайтах или даже зеттабайтах. В подтверждение своих слов вице-президент Microsoft приводит результаты исследования, проведенного компанией McKinsey & Company, которое показало, что сотрудники тратят около 20% своего рабочего времени на поиск информации в корпоративных сетях.

С помощью обновленного Bing клиенты Microsoft смогут искать в интранете компании информацию для внутреннего пользования, непосредственно из строки браузера, причем запросы можно формулировать на естественном языке. К примеру, для того, чтобы разыскать сведения о коллегах, достаточно будет указать имя, должность, название отдела, местоположение офиса (или их комбинацию). Кроме того, обновленный Bing покажет, где находится рабочее место сотрудника на схеме здания, в котором расположен офис.

Новый Bing позволяет делать запросы на естественном языке и получать результаты поиска в интранете

Пользователь также сможет узнать, как расшифровываются использующиеся в компании аббревиатуры, а обширный список вопросов и ответов поможет найти нужную внутреннюю информацию.

Что нового в браузере Edge

В новом Microsoft Edge предусмотрена функция предотвращения отслеживания (tracking prevention), позволяющая выяснить, у кого есть доступ к данным пользователя, а также выбирать, какой информацией пользователь готов делиться.

Настройка функции предотвращения отслеживания в Edge

Данная функция активирована по умолчанию. Предполагается, что в комбинации с фильтром Smartscreen она обезопасит пользователей Edge от фишинга, вредоносного ПО и новых видов атак – например, вредоносного майнинга криптовалют (криптоджекинга).

Кроме того, Microsoft Edge и Bing теперь располагают новым режимом Inprivate, работа в котором затрудняет идентификацию конкретного пользователя по данным его истории поиска или посещенных страниц.

Также в Edge появилась новая функция «Коллекции» (collections). Она упрощает создание подборок контента и их экспорт в Word и Excel.

Важно отметить, что новый браузер Microsoft получит поддержку большинства популярных на сегодняшний день программных платформ – всех актуальных версий Windows, macOS, мобильных ОС Android и iOS. Сборка под Linux ожидается в ближайшем будущем.

Несколько слов о Bing

Bing — поисковая система, разработанная Microsoft. Является «наследницей» сервисов MSN Search (1998–2006 гг.), Windows Live Search (2006–2007 гг.), Live Search (2007–2009 гг.).

По данным сервиса Statcounter на конец октября 2019 г., Bing занимает второе место в глобальном рейтинге самых популярных поисковых систем. На его долю приходится 2,43% мирового поискового трафика. Первую строчку за собой «застолбил» Google, который может похвастаться показателем в 92,56%. Тройку лидеров замыкает Yahoo с 1,96%.

Расклад сил в российском сегменте интернета существенно отличается. Здесь Bing вынужден довольствоваться лишь четвертой позицией в списке популярнейших поисковых сервисов (0,38%). Пальму первенства удерживает «Яндекс» (50,16%), ему немного уступает Google (46,32%). На третьем месте закрепился поисковик Mail.ru (2,34%).

Краткая история развития Edge

Браузер Edge на собственном движке Microsoft – EdgeHTML, появившийся вместе с Windows 10 в июле 2015 г., заменил собой всем известный браузер Internet Explorer, от которого Microsoft рекомендует отказаться всем без исключения, позаимствовав у него ряд недостатков. В частности, «старый» Edge работает медленнее современных браузеров на Chromium и обновляется не так оперативно, что выливается в несвоевременную интеграцию поддержки современных веб-стандартов и наличие скрытых уязвимостей, из-за которых пользователи могут, например, лишиться личной информации.

В конце 2018 г. стало известно, что Edge подвергнется кардинальной переработке. Действительно, в основу обновленного браузера лег движок Chromium с открытым исходным кодом, на котором построены многие современные браузеры (Сhrome, Opera, Vivaldi, «Яндекс.браузер»).

В начале марта 2019 г. был впервые раскрыт дизайн нового Edge, а в конце месяца в Сеть «утекла» экспериментальная версия браузера. В начале апреля 2019 г. Microsoft выпустил первую превью-версию браузера Edge на движке Chromium, которую мог установить и испытать любой пользователь Windows 10.

Согласно данным Statcounter, сейчас доля Edge на мировом рынке браузеров (включая мобильный сегмент) составляет 2,13%, то есть не превышает показателя Internet Explorer (2,45%). В лидерах – Chrome, Safari и Firefox.