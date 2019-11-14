На портале госуслуг появилась возможность оплаты через Google Pay

Портал госуслуг теперь позволяет оплачивать штрафы, пошлины и т. д. через сервис Google Pay. Кроме того, мобильное приложение «Госуслуги» появилось в магазине Huawei, а на 2020 г. запланирована его значительная модернизация.



Google Pay на портале госуслуг

На портале госуслуг появилась возможность оплаты через сервис Google Pay. Об этом CNews сообщила пресс-служба Минкомсвязи. До этого на сайте можно было расплатиться банковской картой, электронными деньгами, Apple Pay или деньгами с мобильного счета. Все эти механизмы используются на портале для оплаты штрафов, пошлин, задолженностей и т. д. Глава Google в России Юлия Соловьева официально выразила радость компании по поводу внедрения Google Pay на сайте.

Кроме того, приложение «Госуслуги» теперь можно скачать на только в App Store и Google Play, но и в магазине App Gallery компании Huawei. Директор Huawei Consumer Business Group в России Тони Ран назвал это «важной вехой» в развитие экосистемы Huawei в России, поскольку «Госуслуги» — это «знаковый» и «по-настоящему жизненно необходимый для россиян сервис» с аудиторией около 100 млн пользователей.

Грядущие нововведения

В 2020 г. мобильное приложение «Госуслуги» планируется перевыпустить в новом формате. Его архитектура будет состоять из независимых модулей, благодаря чему госорганы смогут подключать к нему свои сервисы. В приложение будут интегрированы так называемые суперсервисы — комплексы связанных между собой электронных госуслуг, которые предоставляются пользователю по жизненной ситуации. Первый суперсервис под названием «Европротокол онлайн» начал работу 1 ноября.

Нововведения затронут также интерфейс и функциональность приложения. Разработчики планируют доработать популярные услуги и ввести новые сервисы. У пользователей появится быстрый доступ к своим персональным данным и документам, кроме того, они смогут управлять согласиями на предоставление их третьим лицам.

На портал госуслуг добавили оплату через Google Pay

В приложении появится «Сканер» для считывания QR-кодов, данных банковских карт и документов, благодаря чему процесс заполнения данных должен стать проще. С помощью функции «Поисковый ассистент» можно будет проводить поиск по приложению, в том числе голосовой. Также планируется упростить процесс бесконтактной оплаты и добавить возможность оплаты через Samsung Pay.

Электронные госуслуги в России

Электронные госуслуги, не требующие личного обращения граждан в многофункциональные центры (МФЦ) или госорганы, набирают популярность в России. В 2018 г. доля россиян, которые пользуются электронными госуслугами, достигла 74,8%. При этом в 2017 г. она составляла 64,3%, а в 2016 г. — 51,3%. В 2015 и 2014 гг. показатель составлял 39,6% и 35,2% соответственно, сообщает Росстат.

По данным «Ростелекома», в 2018 г. через портал госуслуг россиянам было оказано почти 56 млн различных электронных услуг, что примерно на 40% больше, чем в предыдущем году. Чаще всего россияне пользуются порталом, чтобы проверить пенсионные накопления — это самая популярная услуга. По итогам года через портал от населения поступило более 15,5 млн запросов в Пенсионный фонд России.

На втором месте по популярности находится услуга регистрации автотранспорта — от желающих ее получить за год поступило почти 9 млн обращений. Третью строчку занимает подача заявки на прохождение экзамена в ГИБДД, за год было подано 5 млн таких заявок. В пятерку самых популярных госуслуг также вошли подача заявлений на оформление паспорта гражданина России и оформление регистрации по месту пребывания или жительства — около 4 млн и 3 млн заявок соответственно.

По данным Минкомсвязи, в 2018 г. через портал госуслуг были проведены штрафы на сумму 9,8 млрд руб. Министерство отмечает растущую популярность сервиса «Мультиоплата», который появился на портале в декабре 2017 г. Сервис дает возможность погасить одним платежом несколько автоштрафов, а также налоговых или судебных задолженностей. В 2018 г. им воспользовались 4,5 млн пользователей.