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Создатель C++ против использования этого языка для майнинга биткоинов

ПО Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
, Текст: Валерия Шмырова

Создатель C++ огорчен тем, что его язык используется для майнинга биткоинов, так как этот процесс потребляет много электроэнергии и служит нуждам преступников. Он сравнил себя с Эйнштейном, теории которого в конечном счете были использованы для создания атомной бомбы.

Заявление Страуструпа

Создатель языка программирования C++, датский программист Бьерн Страуструп (Bjarne Stroustrup) недоволен тем, что на этом языке был написан биткоин. Об этом он заявил в интервью подкасту Лекса Фридмана (Lex Fridman).

Страуструп рассказал, что он вообще думает о различных способах применения C++ и отметил, что у него нет возможности контролировать использование языка. «Давайте я скажу так. Когда вы создаете инструмент, вы не знаете, как он будет использоваться. Вы пытаетесь улучшить его исходя из того, как его используют, но на самом деле, у вас нет контроля над тем, как эту вещь применяют», — пояснил он.

C++ — это один из фундаментальных языков программирования, который используется в процедурном программировании для интенсивных функций процессоров и обеспечения контроля над аппаратной частью. Поэтому он является ключевым для биткоина, особенно с точки зрения майнинговых алгоритмов.

«Поэтому я очень счастлив и горд относительно некоторых вещей, для которых используется C++, а другие вещи я бы хотел, чтобы люди не делали. Майнинг биткоина мой любимый пример, он потребляет так много энергии в Швейцарии, и по большей части служит преступникам», — отметил создатель C++.

Для сравнения Страуструп провел параллели с Альбертом Эйнштейном (Albert Einstein) и тем, как его теории в конечном счете были использованы для создания атомной бомбы, оговорив, что случай C++ и биткойна — это не тот же самый уровень.

Из истории C++

C++ начал развиваться в начале 1980-х гг., когда Страуструп внес ряд изменений в язык C, чтобы тот лучше отвечал его задачам. Страуструп в то время работал в Bell Labs, решая проблемы теории очередей. В C были добавлены элементы языка Симула, такие как классы и их наследование, в результате чего изначально получился язык «C с классами». Страуструп также создал программу-транслятор, которая перерабатывала написанный на этом языке код в обычный C.

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Создатель языка программирования Бьерн Страуструп

В 1983 г. в язык были добавлены новые возможности, после чего он уже не мог восприниматься просто как расширенная версия C и был переименован в C++. Первый релиз языка датируется 1985 г., вторая версия вышла в 1989 г. Международный стандарт языка был утвержден в 1998 г., до этого пользовались неофициальными описаниями. Стандарт был дополнен и исправлен в 2003 г.

Биткоин и проблемы энергопотребления

Биткоин — самая популярная в мире криптовалюта, которая, согласно официальной версии, была создана в 2009 г. программистом, известным под именем Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Он же создал программное обеспечение, которое позволяет людям «добывать» биткоины, производя на компьютере сложные криптографические вычисления. Истинное имя и личность создателя биткоинов неизвестны.

Биткоины – это децентрализованная валюта. Это значит, что отсутствует единая инстанция, выпускающая и контролирующая монеты, которая была бы способна влиять на их курс и объем в сети, блокировать транзакции, счета и т. д. Биткоинами распоряжается только их владелец. Валюта стала популярной после того, как в 2013 г. курс превысил $1000 за монету.

Майнинг биткоинов — довольно энергозатратное предприятие, поэтому Страуструп и жалуется на расход электроэнергии. На выработку $1 в биткоинах требуется 17 МДж (4,7 КВт-часов). Кроме того, расходуемую майнерами электроэнергию требуется сперва произвести, поэтому добыча криптовалюты негативно сказывается на климате. Выбросы СО2 при росте производимых объемов электричества тоже растут.

Кража электроэнергии

Борцам с киберпреступностью хорошо известно такое преступление, как кража чужой электроэнергии с целью майнинга. В октябре в Ингушетии была обнаружена незаконная криптоферма, которую подключили к электросетям в обход счетчика, что позволило ее владельцем не оплачивать потраченные киловатт-часы. Стоимость украденной энергии превысила 680 тыс. руб.

В апреле 2019 г. CNews освещал случай, произошедший в городе Семенове Нижегородской области. Завхоз расположенной в этом городе небольшой гостиницы в течение девяти месяцев успешно майнил криптовалюту за счет самой гостиницы, выдавая свою ферму за обогреватель и за сервер. Общая сумма затрат на электричество, по данным следствия, составила 500 тыс. руб.

В декабре 2017 г. сотрудники ФСБ провели обыски во «Внуково» после того, как руководство аэропорта пожаловалось на постоянные скачки напряжения. Результатом проверки стало задержание системного администратора, который построил в Московском центре управления воздушным движением ферму для майнинга криптовалюты.

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