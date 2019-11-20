Полицейские всего мира требуют проделать им бэкдоры, «чтобы бороться с педофилами»

Международная организация уголовной полиции собирается обратиться к технологическим компаниям с требованием обеспечить правоохранителям возможность прослушивать шифрованные соединения под предлогом борьбы с педофилами в Сети.

Дайте бэкдор

Интерпол собирается потребовать от технологических компаний обеспечить правоохранительным органам «лазейки» в криптостойких шифрованных коммуникациях, чтобы те с большей эффективностью могли бороться с педофилами.

По сведениям источников агентства Reuters, на этой неделе Интерпол планирует опубликовать заявление, в котором осудит использование криптостойкого шифрования в высокотехнологических продуктах, поскольку оно помогает педофилам скрываться от правосудия.

Журналистам Reuters удалось ознакомиться с черновой версией документа. В ней говорится: «Сервис-провайдеры, разработчики приложений и производители устройств выпускают продукты и сервисы, применяя шифрование, которое используется для сокрытия сексуальной эксплуатации малолетних, происходящей на их платформах... Технологические компании должны реализовать в архитектуре своих защищённых шифрованием разработок механизмы, которые позволят властям, действующим на основании надлежащих правовых норм, получать доступ к данным в удобочитаемом формате, пригодном для практического использования».

Черновик заявления был подготовлен ФБР США. Его планируется выпустить без формального голосования среди уполномоченных представителей государств, входящих в международное полицейское сообщество. Об этом на прошлой неделе было заявлено на конференции Международной организации уголовной полиции, прошедшей во французском городе Лионе.

Старые песни о главном

Издание The Register отмечает, что риторика в стиле «подумайте о детях», давно известна и широко используется спецслужбами и представителями правоохранительных органов в западных странах для того, чтобы продавить через представительные законодательные органы расширение своих полномочий.

Правоохранительные органы всего мира видят большую проблему в защищённых коммуникациях: преступники, естественно, пользуются возможностями, призванными изначально служить инструментом для сохранения тайны частной жизни рядовым законопослушным гражданам и коммерческой тайны легитимному бизнесу.

Представители спецслужб и полиции США и других стран уже много лет требуют, чтобы технологические компании обеспечивали им возможность прослушивать переговоры подозреваемых (то есть, обеспечивали бэкдоры и возможность снимать шифрование с коммуникаций). Технологические компании изо всех сил сопротивляются этому, ссылаясь на интересы своих клиентов.

«И шифрование коммуникаций, и гипотетическая возможность для спецслужб и правоохранительных органов вскрывать - по решению суда или без него - чужую переписку, - обоюдоострое оружие, - считает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Безусловно, преступники охотно используют шифрованные соединения для сокрытия своей деятельности, в том числе самой гнусной из всех вообразимых. С другой стороны, технологические компании исходят из того, что по умолчанию сквозное шифрование используется в легитимных целях, для реализации законных прав граждан. В то время как обеспечение полицейским организациям возможность тайного доступа к чужой зашифрованной переписке может рассматриваться как «зонтичное» покушение на законные права, вне зависимости от степени благородства целей правоохранителей. Доводы, касающиеся борьбы с педофилами, вполне могут сработать в конечном счёте, вопрос лишь в том, насколько далеко идущими окажутся последствия для законопослушных граждан. На данный момент, впрочем, полицейские организации и спецслужбы находят способы решать проблему с шифрованием коммуникаций подозреваемых - посредством покупки коммерческих решений вроде тех, что разрабатывают фирмы Cellebrite и NSO Group».

Официально заявление Интерпола ещё не опубликовано. Возможно, в него будут внесены какие-то коррективы к моменту публикации этого материала, но едва ли они окажутся фундаментальными.