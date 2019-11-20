Разработчики «Моего офиса» зачистили интернет от записей о задержках зарплат

Компания «Новые облачные технологии», известная на рынке своим пакетом «Мой офис», выиграла иск в суде против десятков интернет-ресурсов, разместивших порочащие ее сведения. Компания считает, что информация на них была размещена ее конкурентами.

Отзывы сотрудников под запретом

Как обнаружил CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ), известная разработкой офисного пакета «Мой офис», добилась в суде решения о необходимости удаления с многочисленных интернет-форумов записей людей, представляющихся сотрудниками организации, с критикой своих работодателей. В заключении служителей Фемиды из арбитражного суда Татарстана (компания зарегистрирована в этой республики в городе Иннополис) фигурирует свыше 60 интернет-ссылок. На части ресурсов какой-либо информации в настоящий момент уже нет.

Сведения было предписано удалить как не соответствующие действительности, порочащие деловую репутацию истца и запрещенные к распространению на территории России.

Содержанием записей часто были жалобы сотрудников НОТ на задержки зарплаты и некомпетентность коллег. Также посетители Сети иногда разражались критикой «Моего офиса». Время появления сообщений можно установить не вполне точно, так как некоторые из них были опубликованы на разных ресурсах с интервалом во много месяцев.

Полному обзору порочащих НОТ цитат посвящено порядка шести десятков страниц судебного заключения. Некоторые высказывания по форме аргументированы, некоторые носят очевидно голословный характер, например критика ПО в контексте признания, что человек им не пользовался.

Создатели «Моего офиса» вычистили Сеть от критических записей «конкурентов»

Как следует из судебного решения, с точки зрения заявителя, порочащие сведения в отношении него были распространены конкурентами компании.

Жалобы на неплатежи

На одном из форумов на сайте retwork.com пользователь под ником Сл разместил пост, в котором обвинил НОТ в неплатежах и кумовстве. С его точки зрения профессионалами в компании являются только 10-20% разработчиков, в то время как руководители отделов и менеджеры по продуктам — это слабое звено. По заверению Сл, в компании на момент написания поста (предположительно в марте 2017 г.) практически не велась разработка, и не было согласованности между отделами.

Этот же пользователь опубликовал текст в раздел о положительных сторонах работы в НОТ. Под ними он понимает факт использования в компании белой зарплатной схемы и представляющееся ему положение дел, в соответствии с которым можно получать деньги, ничего не делая, чем при нем и занималось, по его наблюдениям, 80% офисных работников.

Фрагмент судебного решения

На сайте ocompanii.com человек, представившийся как «обманутый сотрудник», в сентябре 2017 г. обвинял компанию во вранье и в том, что на собеседовании его не предупредили о задержках зарплаты. По его заверению, это было регулярным ежемесячным явлением, а компанию он считал фактически банкротом.

Еще один посетитель сайта retwork.com с ником DrZ в ноябре 2017 г. также утверждал про зарплатные задержки с интервалом в месяц, обвиняя руководство в некомпетентности и имитации деятельности.

Критика «Моего офиса»

В сентябре 2019 г. на сайте prtime.ru пользователь BestGuy разместил заметку, в которой поставил под сомнение авторство компании по отношению к «Моему офису».

По заверению пользователя, в редакторе презентаций пакета задействованы имена файлов, чьи названия идентичны элементам свободного LibreOffice для Linux. В частности речь идет о файлах sdraw, sbase, soffice, scalc и др. BestGuy уверен, что НОТ в принципе использовали множество фрагментов открытого ПО, в том числе в нарушение открытых лицензий.

Автор поста уверен, что «Новые облачные технологии» маскируют исходные коды своего софта, не публикуя ссылки на его реальных авторов.

Также он утверждает, что в интернете можно найти данные о том, что НОТ покупают свой софт у компании XCDS, которая официально является английской, но использует наработки своих подразделений на Украине.

Комментарии НОТа

Пресс-служба «Новых облачных технологий» по запросу CNews о возможных причинах жалоб пользователей на неплатежи сообщила, что обращение компании в суд не было связано с отзывами о задержках зарплат. «Речь идет о признании несоответствующими действительности сведений, порочащих деловую репутацию и запрещенных к распространению на территории России, — указали собеседники редакции. — Это кардинально разные вещи».

Какого рода информацию НОТ относит к упомянутым классам, не ясно. Именно зарплатные претензии были ключевым элементом множества процитированных в жалобе постов.

«Относительно старых отзывов про временные задержки, вопрос давно решен, — добавляют в компании. — Все до единой выплаты зарплат были произведены в полном объеме. Более того, в этом году в капитал “Новых облачных технологий” вошла “Лаборатория Касперского”, что придало дополнительный мощный импульс развитию нашей компании: позволило привлечь еще больше высококвалифицированных специалистов в команду и гарантировать стабильность сотрудникам на годы вперед».