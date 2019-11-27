Twitter устроит массовый геноцид аккаунтов. Под угрозой пользователи со всего мира и даже Барак Обама

Twitter удалит учетные записи, неактивные в течение полугода и более длительного срока. Удалять будут всех без разбора, вне зависимости от количества постов и подписчиков – в «расстрельный список» попал даже профиль Барака Обамы.

Чистка рядов пользователей

Сервис микроблогов Twitter проведет масштабное удаление пользовательских профилей, принадлежащих людям из всех стран мира. Удалению подвергнутся неактивные аккаунты, владельцы которых в течение длительного времени не входили в него и ничего не публиковали.

Точное количество профилей, подлежащих удалению, представители Twitter раскрывать не стали. По данным The Verge, предупреждение об окончательной и бесповоротной деактивации учетной записи получили пользователи, неактивные в течение шести месяцев и больше. Следует отметить, что Twitter нельзя считать самой популярной соцсетью в мире – за 13 лет своего существования (сервис заработал в июле 2006 г.) в нем зарегистрировалось, по данным за I квартал 2019 г., около 351 млн человек. Для сравнения, сеть Facebook, запущенная в 2004 г., еще в 2013 г. достигла отметки в 1 млрд пользователей, а по состоянию на III квартал 2019 г. число активных пользователей этой сети превысило 2,3 млрд.

Заблаговременное предупреждение

В письме, разосланном Twitter своим пользователям, сказано, что чистка их рядов начнется 11 декабря 2019 г. У тех, кто хочет сохранить свой профиль, есть еще две недели, чтобы просто залогиниться в системе – в письме не сказано, что нужно обязательно что-то написать в собственном блоге или оставить комментарий в чужом.

Twitter может оставить без аккаунтов десятки и сотни тысяч людей

Если не выполнить это простое действие до указанной даты, то профиль будет занесен в историю сервиса, а использованное при регистрации имя пользователя вновь окажется свободным.

Причины и сроки удаления

Представители Twitter назвали две причины, побудившие их пойти на такие меры. В первую очередь они хотят заставить пользователей чаще посещать сервис и активнее участвовать в его «жизни» – публиковать посты, комментировать, делать репосты и т. д.

Вторая причина – это именно желание освободить часть пользовательских никнеймов, которые давно никто не использует, для тех, кто только планирует зарегистрироваться в Twitter. При этом сроки, в течение которых тот или иной никнейм после удаления связанного с ним профиля вновь будет доступен для регистрации, установлены не были. Здесь есть два варианта – либо доступ к ним будет открыт сразу после удаления аккаунтов, либо они попадут в специальный «отстойник». По этой схеме действуют, к примеру, многие операторы сотовой связи, отключающие номера телефонов вследствие их неактивности в течение определенного времени.

Начав геноцид аккаунтов 11 декабря 2019 г., Twitter будет планомерно удалять профили в течение полугода, то есть до 11 июня 2020 г. Это означает, что не все учетные записи будут удалены в один день – многим пользователям будет дана возможность восстановить свою учетку в течение всей первой половины 2020 г.

Профили политиков и умерших людей

Среди неактивных аккаунтов обязательно найдутся те, что принадлежат умершим людям. Twitter объяснил свою политику по отношению к таким профилям – они тоже будут удалены.

На запрос The Verge относительно такого рода профилей представитель Twitter отметил, что в настоящее время в сервисе нет алгоритмов, позволяющих превратить профиль умершего человека в своего рода мемориал. «Наша команда работает над созданием подобной возможности», – добавил сотрудник Twitter.

По данным BBC, удалены будут даже аккаунты, которые в свое время использовались для автоматической публикации новостей и оповещений. Весь их архив будет удален вместе с ними. Исключения не будут сделаны даже для профилей известных политиков – так, аккаунт POTUS44, которым пользовался бывший президент США Барак Обама (Barack Obama) в период управления страной, тоже может исчезнуть навсегда. На момент публикации материла последний доступный в нем пост датировался 20 января 2017 г.

Соцсети и удаление профилей

Удаление и блокировка профилей пользователей по тем или иным причинам стали для крупных социальных сетей регулярным ритуалом. Для примера, в октябре 2018 г. Facebook удалила около 30 аккаунтов, принадлежащих сотрудникам российских компаний Social Data Hub и Fubutech. Компании специализируются на анализе данных о пользователях по заказу рекламных агентств, госструктур и т. д. Facebook сообщила, что это нарушает ее правила и, по некоторым признакам, американское законодательство.

В мае 2018 г. в Twitter был запущен алгоритм обнаружения нежелательных публикаций, который специально блокировал всех пользователей, пишущих кириллицей. Алгоритм массово принимал таких пользователей за «русских троллей», и даже когда они доказывали свою невиновность, в силе оставалась теневая блокировка.

Один из последних инцидентов по удалению аккаунтов в Facebook и Twitter произошел 29 октября 2019 г. Обе соцсети без объяснения причин удалили профили ряда новостных и развлекательных ресурсов Судана, в том числе и учетные записи тематической сети Radio Africa и ее редакторов.