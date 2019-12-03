Сговор на электронном аукционе раскрылся из-за взбесившегося робота, который поднял цену в восемь раз

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Взбесившийся робот для примитивного «тарана»

Как выяснил CNews, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) удалось установить факт использования известной договорной схемы «таран» на аукционе по продаже самосвала обанкротившегося предпринимателя, в которой подставные участники были заменены единственным роботом.

Действия робота фактически не позволяли добросовестным участникам подавать свои ценовые предложения. Начиная с определенного момента, он пошагово поднял цену на аукционе на 690% от начального значения, сделав около 127 шагов с интервалом в несколько секунд. Победитель аукциона отказался от заключения договора, который в итоге был подписан со вторым участником антиконкурентного соглашения.

Напомним, что в классическом варианте схема «таран» заключается в том, что на аукцион выходят как минимум три договорившихся между собой недобросовестных участника, которые совместно играют против остальных претендентов, обрушивая силами двух из трех интересантов цену лота до полного абсурда и экономической нецелесообразности получения контракта.

«Протатараненные» торги в итоге выглядят следующим образом. Добросовестные участники в ходе подачи предложений снижают цену лота, скажем, на 20%. Один из недобросовестных участников подает предложение о снижении, допустим, на 21%, после чего двое других «соревнуясь» друг с другом, быстро сбивают цену с использованием максимальных шагов аукциона на десятки или даже сотни процентов.

Сломанный грузовик с «протараненных» торгов

Конкурировать с ними честные участники по объективным причинам уже не могу, и новых предложений не подают. В дальнейшем, заявки двух демпинговавших участников отклоняются, в связи с заведомым несоответствием вторых частей заявок требованиям закупочного законодательства. При этом победителем становится участник сговора, чья заявка соответствовала требованиям законодательства, и чье предложение о цене оказалось последним из допущенных — в данном примере о снижении цены на 21%.

Именно такая схема, в частности, была вскрыта ФАС на торгах ФГУП «Пограничного управления ФСБ по Забайкальскому краю» при определении подрядчика на перевозку угля в июне 2017 г.

Возвращаемся к нашему делу. «Налицо реализация классической схемы “таран”, но с использованием цифровых технологий, — комментирует начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. — В данном случае действия робота по повышению цены фактически заменили действия двух участников антиконкурентного соглашения».

Со своей стороны отметим, что использование одного робота вместо двух живых участников сыграло контролирующему органу только на руку. Одно дело, когда цена взлетает до заоблачных высот из-за того, что друг другу «не хотят уступать» два соискателя — внешне это выглядит правдоподобно. И совсем другое, когда один участник раз за разом перебивает собственные предложения, делая свыше сотни шагов. Можно предположить, что робота просто не смогли вовремя остановить.

Некоторые подробности

В публичном решении Краснодарское УФАС по данному делу, которое в полном объеме было изготовлено 28 октября 2019 г., часть информации (например, имена недобросовестных участников) опущена. Однако полную картину можно восстановить, сопоставив его с карточкой аукциона на соответствующей электронной торговой площадке.

Рассматриваемые торги состоялись 14 декабря 2018 г. На них в рамках дела о банкротстве реализовывалось имущество некоего И. М. Урумяна — грузовой самосвал SCANIA P8X400 P440CB8X4EHZ, 2013 года выпуска, являющийся предметом залога банка «Первомайский». В отношении техники сообщалось, что она «имеет повреждения, разукомплектована, требует значительных финансовых вложений для приведения в эксплуатационное состояние».

Начальная цена лота составила 1,14 млн руб. К участию в аукционе допущено 11 участников. После начала торгов свои предложения успели подать Ирина Ручь, ООО «РЦА», ООО «Реал строй», Вячеслав Кузнецов, Виталий Болгар и Екатерина Мазняк.

Когда сумма торгов дошла до 1,6 млн руб., на 10 шаге в дело вступил Павел Сумцов, сделав подряд два предложения. На 12 шаге свое последнее предложение внесла Екатерина Мазняк (1,77 млн руб.), а дальше с 13 по 139 шаги предложения поступали только от Павла Сумцова, от имени которого, как посчитали в ФАС, и действовал (в интересах Мазняк) робот, накрутивший цену до 9,04 млн руб.

«При этом ценовые предложения подавались с разницей в пять секунд, что указывает на использование продукта, запрограммированного на автоматическое повышение цены, — отмечается в заключении ФАС. — Наличие взаимной связи между формально независимыми участниками также подтверждается одинаковыми IP-адресами, с которых подавались ценовые предложения, что указывает на скоординированность действий указанных лиц».

Другие варианты мошенничества, преследуемые ФАС

Схема «таран» — не единственный вариант мошенничества участников гостендеров. Так, 13 августа 2018 г. CNews писал о том, что московское управление ФАС раскрыло картельный сговор среди ИТ-поставщиков госструктур и бюджетных учреждений. Среди пострадавших заказчиков оказались войсковые части Росгвардии, детская больница Ханты-Мансийского округа, Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева, учреждение МВД, подразделение ФСО, Московская клиническая больница и ряд других.

В сговоре были уличены четыре структуры, участвовавшие в различных комбинациях во множестве аукционах в электронной форме. ФАС заключила, что коммерческие организации при участии в торгах действовали в интересах друг друга. Компании обменивались информацией, подавали в большинстве случаев заявки для участия в аукционах в один день и использовали единую инфраструктуру, принадлежащую одному из ответчиков. Общая сумма незаконно полученных подрядов составила порядка 100 млн руб.

В мае 2018 г. CNews сообщал о том, что нарушившими антимонопольное законодательство России ФАС признала компанию «Прогресс софт», известную на рынке как соразработчик системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон», и экс-структуру «Ростеха» — «Регионком». Антиконкурентное соглашение было реализовано на 22 торгах на право заключения госконтрактов на оказание ИТ-услуг для нужд госорганизаций в 2015-2016 гг. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила около 140 млн руб.

На торгах происходил фактический отказ от конкурентной борьбы, а также раздел аукционов между участниками соглашения. Кроме того, была создана «формальная» видимость конкурентной борьбы и поддержание начальных максимальных цен контрактов. Часто проигравший участник торгов становился субпоставщиком.

В сговор могут вступать не только претенденты на контракт, но и сами госзаказчики — подстраиваясь под конкретных поставщиков. В апреле 2018 г. ФАС сообщила о первых обнаруженных случаях использования при организации госзакупок специальной программной формулы, которая автоматически меняла показатели в конкурсных заявках на неправильные. Такие заявки признавались при рассмотрении некорректно заполненными и отклонялись. Этот метод отсева «нежелательных» поставщиков в ФАС тогда назвали «беспрецедентным по своей наглости» нарушением.