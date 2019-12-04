Сергей Брин и Ларри Пейдж больше не президент и гендиректор Google

Сергей Брин и Ларри Пейдж объявили о своем уходе с постов гендиректора и президента образованного им холдинга Alphabet. Руководителем назначен Сундар Пичаи, с 2015 г. занимавший пост главы Google. Брин и Пейдж останутся в совете директоров холдинга и смогут оспаривать решения Пичая при необходимости.

Конец эпохи

Создатели Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) отошли от руководства холдинга Alphabet, в который с 2015 г. входит Google. Управление им передано Сундару Пичаю (Sundar Pichai), действующему гендиректору Google.

Ларри Пейдж занимал в Alphabet должность генерального директора, а Сергей Брин был его президентом. Как сказано в официальном заявлении холдинга, Сундар Пичаи заменит именно Ларри Пейджа, а пост президента будет ликвидирован.

Пейдж и Брин выпустили совместное заявление, в котором объяснили причины своего решения. По их словам, холдингу Alphabet более не требуются два генеральных директора, да еще и президент. Они пошли на этот шаг в стремлении упростить руководство своей организации. «Решение Пейджа и Брина – это конец эпохи для Google», – отметили журналисты издания The New York Times.

Ушли, но остались

Брин и Пейдж не стали разрывать все связи со своим детищем. Передав руководство холдингом Сундару Пичаю, они сообщили о своем решении остаться в совете директоров холдинга.

Ларри Пейдж (слева) и Сергей Брин

По словам основателей Google, в дальнейшем они намерены принимать весьма активное участие в работе Alphabet и тесно сотрудничать с Сундаром Пичаем. «Мы планируем продолжать консультироваться с Сундаром на регулярной основе, особенно по тем вопросам, которыми мы сейчас увлечены», – отметили Пейдж и Брин в своем официальном заявлении.

Влияние ухода на Google

По данным телеканала CNBC, решение основателей Google уйти с постов руководителей Alphabet не отразится на акционерной структуре Google. На момент публикации материала Пейдж и Брин совместно контролировали более 50% голосов в холдинге – у Брина было 25,2% голосов, а у Пейджа 26,1%.

Доли Пейджа и Брина в капитале холдинга составляли 5,8% и 5,6% соответственно. За счет всего этого они, назначив Сундара Пичая на пост главы Alphabet, сохранили за собой право оспаривать его решения в случае возникновения такой необходимости. Доля Пичая в капитале Alphabet составляет 0,1%.

Как все начиналось

История Google берет свое начало в сентябре 1998 г., то есть в настоящее время поисковику исполнилось 21 полных лет. Создание Google сделало Брина и Пейжда мультимиллиардерами – по информации издания Bloomberg, они оба входят в топ-10 богатейших людей мира с состоянием $62,7 млрд (Пейдж) и $60,9 млрд (Брин).

Брин и Пейдж приняли решение о реорганизации Google в 2015 г. – о создании международного конгломерата Alphabet было объявлено в августе 2015 г., и спустя два месяца реорганизация была завершена. Пейдж и Брин возглавили холдинг, и тогда же Сундар Пичаи, впервые пришедший в компанию в 2004 г. был назначен на пост гендиректора Google, вошедшего в состав Alphabet.

Сундар Пичаи, новый глава Alphabet

На момент образования в холдинг вошли Google, YouTube, Calico, Life Sciences, Google Ventures, Google Capital, Google X и ряд других компаний, каждая со своим исполнительным директором. По словам Пейджа, новая структура должна была сделать бизнес Google более простым и прозрачным, а также позволить каждой входящей в холдинг компании быстрее двигаться к поставленным целям благодаря отдельным руководителям и отдельному операционному управлению. В качестве примера Пейдж тогда привел компанию YouTube, которая функционирует под своим собственным брендом, без связки с Google.

Все акции Google после реорганизации были конвертированы в акции Alphabet один к одному. Капитализация холдинга к концу 2019 г. достигла $900 млрд, он входит в пятерку самых дорогих компаний в мире наряду с Apple. Общее число сотрудников Alphabet перевалило за 100 тыс. человек.