Bloomberg закрывает свой канал в WhatsApp и переходит в Telegram

Bloomberg закроет свой канал в WhatsApp из-за новой политики Facebook в отношении отправки сообщений в этом мессенджере. Информагентство запустило новый официальный канал в Telegram, на который за несколько дней подписалось свыше 11 тыс. человек.

От Цукерберга к Дурову

Информагентство Bloomberg, сообщило о закрытии своего официального канала в мессенджере WhatsApp. Вместо этого она запустила аналогичное средство контакта с обществом в Telegram.

Решение о закрытии своего «представительства» в WhatsApp агентство приняло быстро, и тянуть с «переездом» оно не станет. Канал в WhatsApp будет закрыт в ближайшую субботу, 7 декабря 2019 г.

Bloomberg – это одно из крупнейших в мире агентств финансово-экономических новостей, ориентированное как на частных предпринимателей, так и на крупные компании. Оно основано в 1981 г. американским политиком и бизнесменом Майклом Блумбергом (Michael Bloomberg).

Всему виной Facebook

Официальной причиной такого решения Bloomberg назвал новую политику компании Facebook в отношении отправки сообщений. Никаких подробностей информагентство раскрывать не стало, ограничившись лишь этой формулировкой. Компания Facebook на заявление Bloomberg не отреагировала.

Канал Bloomberg в WhatsApp скоро прекратит свое существование

Напомним, что мессенджер WhatsApp, запущенный в 2009 г., с 2014 г. принадлежит компании Facebook, которая заплатила за него свыше $19 млрд. Свой канал в этом мессенджере агентство вело с лета 2018 г., то есть он существовал около полутора лет.

Между тем, Bloomberg пока не планирует бойкотировать другие сервисы Facebook. В частности, издание располагает официальной страницей в одноименной социальной сети, кроме того, у него есть свой блог в Instagram.

Впрочем, при возникновении необходимости Bloomberg все же может полностью удалиться из экосистемы Facebook. По состоянию на 5 декабря 2019 г. агентство, помимо официального сайта и канала в Telegram, располагало блогом в Twitter, вело рассылку по электронной почте и привлекало читателей среди пользователей мессенджера Line.

Резкий взлет популярности в Telegram

Bloomberg запустила свой Telegram-канал 15 ноября 2019 г., за три недели до объявления об уходе из WhatsApp. В настоящее время он имеет статус официально подтвержденного ресурса, и на момент публикации материала количество его подписчиков перевалило за 11 тыс. человек. Количество подписчиков канала Bloomberg в WhatsApp издание не публикует, а сама подписка на канал реализована через добавление определенного номера телефона в список контактов на смартфоне

Канал Bloomberg в Telegram

Согласно плану издания, на этом канале будут публиковаться как минимум три текста в день, среди которых будут как новости, так и большие статьи в сокращенном виде. Вместе с ними читатели получат доступ к аналитическим текстам корреспондентов Bloomberg. Между тем, на 5 декабря 2019 г. канал содержал две публикации - приветственную и про протесты в Гонконге.

Telegram против WhatsApp

За мессенджером Telegram, запущенным в 2014 г., стоит основатель социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров. С 2018 г. Telegram заблокирован на территории России, но это не мешает ему продолжать функционировать при подключении через любого провайдера, без использования VPN.

У WhatsApp в последние несколько месяцев наблюдаются серьезные проблемы с безопасностью и достойным отношением к своим пользователям. К примеру, в августе 2019 г. В нем были найдены три уязвимости, через которые можно менять текст и отправителей чужих сообщений. Facebook знала о них еще год назад, но закрыла только одну. Исследователи предупреждают, что уязвимости могут стать каналом для мошенничества и дезинформации.

В сентябре 2019 г. CNews сообщал о готовности WhatsApp прекратить поддержку устройств на старых версиях iOS и Android, а также на всех смартфонах под управлением Windows Phone. Таких гаджетов осталось сравнительно немного, но, тем не менее, от этих действий Facebook пострадают тысячи человек во всем мире, которым придется против их воли покупать новый смартфон, если им необходимо пользоваться именно WhatsApp.

Наконец, в ноябре 2019 г. WhatsApp начал массово и без разбора навечно блокировать своих пользователей за участие в безобидных групповых чатах. Попасть под санкции оказалось возможным за смену названия чата на что-то, что покажется модераторам сервиса чем-то зловещим, незаконным или злонамеренным.

Снять блокировку с аккаунта попросту невозможно. Пользователи, попавшим под эти санкции, вынуждены заново регистрироваться в сервисе с другого номера телефона, что создает серьезные неудобства.

В конце ноября 2019 г. Павел Дуров отреагировал на массовые сообщения об уязвимостях в WhatsApp. В своем Telegram-канале он призвал всех владельцев смартфонов удалить этот мессенджер со своих гаджетов. «В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше», – написал Дуров в своем канале.

Дуров отметил, что WhatsApp «не только не защищает сообщения пользователей, но и используется в качестве троянского коня, чтобы следить за фото и видео, которые пользователи хранят за пределами WhatsApp». Он видит причину всего этого в том, что компнаия Facebook участвует в программе Агентства нацбезопасности США по сбору данных о населении (PRISM).