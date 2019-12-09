«Самый популярный в мире» торрент-клиент распознается как вирус

Угроза в Bittorrent и uTorrent

Популярный Bittorrent-клиент uTorrent распознается как угроза рядом антивирусных программ, пишет ресурс Torrentfreak. Это касается как десктопной версии uTorrent для Windows, так и кросс-платформенного веб-приложения. Альтернативный клиент – Bittorrent – также вызывает беспокойство у некоторых антивирусов. Причины такой реакции защитного ПО ясны не до конца, однако высказывается предположение, что она может быть вызвана наличием в ПО компонентов, предназначенных для демонстрации пользователям uTorrent рекламы.

Как показали результаты сканирования торрент-клиента с помощью Virustotal, службы, позволяющей осуществлять проверку файлов на наличие вредоносного ПО, угрозой uTorrent считают девять достаточно распространенных продуктов. В их числе: встроенный антивирус Windows 10 (Microsoft Defender), Eset Nod32, Dr.Web, Sophos AV, Comodo, Antiy-AVL, Cylance, GData, Sangfor Engine Zero.

Антивирусные системы Bitdefender, Symantec и «Лаборатории Касперского» не помечают торрент-клиент как вредоносное ПО.

На форуме uTorrent сейчас идет обсуждение данной проблемы. Как отмечает один из его инициаторов, все версии программы после 3.4.9 определяются как вирус. По его словам, некоторые антивирусные системы сигнализируют об угрозе не только в момент запуска самого клиента или его установщика, но и при попытке загрузить программу с официального сайта.

Реакция разработчиков

Разработчики uTorrent пока никак не отреагировали на жалобы по поводу конфликта их продуктов с популярными антивирусными решениями, поэтому пользователям остается применять торрент-клиент на свой страх и риск.

Знаменитый торрент-клиент распознается популярными антивирусами как угроза

Как пояснили CNews в компании «Доктор Веб», «антивирус Dr.Web не относит торрент-клиент к вирусам или нежелательному ПО. Причиной, по которой uTorrent попал в список "нежелательных", является то, что в клиент до недавнего времени был встроен бандл с рекламой Openсandy – сайта, который может устанавливать приложения, в комплекте которого присутствует библиотека OpenCandy. В этом случае становится возможна установка стороннего ПО на основе сканирования системы и местоположения пользователя, которое может модифицировать рабочий стол или браузер. Также на торрент-клиенте в настоящий момент присутствует реклама ПО от Lavasoft, которое и является нежелательным. К данной категории относятся программы, не являющиеся по своей сути вредоносными, однако и не несущие какой-либо полезной нагрузки, а в ряде случаев – требующие покупки платной лицензии за выполнение тех или иных действий».



Это не первый случай, когда uTorrent попадает под прицел разнообразных антивирусов. Аналогичная реакция антивирусных систем на него была зафиксирована в 2018 г. Тогда в Bittorrent ее назвали ложной. Компания приостановила распространение последнего на тот момент релиза, в котором, по всей видимости, и заключалась проблема.



В 2015 г. вокруг uTorrent разгорелся нешуточный скандал, связанный с тем, что вместе с релизом 3.4.2 клиента для Windows без согласия пользователя на ПК начала устанавливаться программа Epic Scale. Программа была предназначена для майнинга криптовалюты Litecoin на вычислительных мощностях пользователя. Прибыль от майнинга получали разработчики Epic Scale, которые впоследствии утверждали, что передают ее благотворительным организациям.

Выявить тайную работу программы помогло то, что пользователи стали массово замечать возросшую нагрузку на свои устройства и замедление их работы. Как сообщила позднее Bittorrent, скрытый майнер был установлен на компьютерах примерно 6% пользователей клиента для Windows. Установка происходила в январе-марте 2015 г. В результате скандала Bittorrent убрала майнер из своего клиента, а Epic Scale опубликовала инструкцию по его удалению. Почему программа устанавливалась без ведома пользователя, компании не пояснили.

Bittorrent: компания, протокол, клиент

Напомним, компания Bittorrent занимается разработкой и развитием протокола p2p (peer-to-peer – «равный-равному»), позволяющего производить обмен файлами без посредников, непосредственно между двумя или большим числом одноранговых узлов сети.

Bittorrent был создан в 2001 г. и стал первым децентрализованным интернет-протоколом, получившим широкое распространение. По данным компании, на июль 2018 г. на долю протокола приходилось около 40% общемирового суточного интернет-трафика и свыше 100 млн уникальных пользователей.

Помимо протокола, компания разрабатывает одноименную программу-клиент, а также владеет Bittorrent-клиентом uTorrent, который она приобрела в декабре 2006 г. Согласно собственной оценке компании, uTorrent является самым популярным в мире торрент-клиентом.

В прошлом компания испытывала серьезные финансовые трудности из-за неудачной попытки построить развлекательный бизнес на базе p2p-направления. В результате Bittorrent была вынуждена уволить часть своих сотрудников и провести рекапитализацию.

В июле 2018 г. CNews писал о приобретении компании развлекательным блокчейн-стартапом Tron. По данным Techcrunch, размер сделки составил $126 млн.