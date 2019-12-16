Власти: атака Rambler на Nginx не повредит инвестклимату в России

Историю с претензиями «Рамблера» на популярный продукт Nginx экс-сотрудника интернет-холдинга, созданный более 15 лет назад, прокомментировали в Кремле. Деталей не знают, но считают, что инвестклимат России не пострадает.

Песков — о деле Nginx

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не в курсе подробностей громкого конфликта между Rambler Group и Nginx, но при этом на инвестиционной привлекательности России он отразиться не должен.

Напомним, 12 декабря 2019 г. стало известно, что «Рамблер» предъявил свои права на легендарный российский веб-сервер Nginx (читается «Энджайникс» или «Энджиникс»), следствием чего стал обыск в московском офисе одноименной компании. Свои требования «Рамблер» объяснил тем, что имеет непосредственное отношение к созданию веб-сервера, разработкой которого с 2002 г. занимался сотрудник этой интернет-компании Игорь Сысоев. Его продукт распространялся бесплатно по лицензии с открытым кодом. На нем, в частности, работали серверы «Рамблера».

«Мы не вмешиваемся и не хотим комментировать эти действия, поскольку не знаем деталей, — цитирует слова Пескова РИА “Новости”. — Мы не хотели бы комментировать действия, потому что это не относится к нашей сфере».

Комментируя возможные последствия для российского инвестклимата, он отметил, что пока вряд ли стоит делать какие-либо далекоидущие выводы. «Россия сохраняет свою привлекательность. Российский рынок — это рынок, где растут и новые стартапы, и потом, вы знаете, они получают международное признание», — заявил он.

При этом чиновник добавил, что «если это вопрос, который должен решаться в арбитраже, он должен решаться в арбитраже, а если есть там какие-то уголовные элементы, тогда должны быть другие форматы».

В Кремле прокомментировали конфликт Rambler и Nginx

Также напомним, что сегодня, 16 декабря 2019 г. огласку получил факт того, что «Рамблер» потребовал заблокировать в России стриминговый сервис Twitch за многократное нарушение эксклюзивных прав на показ футбольных матчей Английской премьер-лиги.

Подробности разбирательства с Nginx

В отношении Игоря Сысоева известно, что «Рамблер» он покинул еще в 2011 г., когда и основал компанию Nginx вместе с Максимом Коноваловым. Организация стала создавать платные продукты на базе одноименного ПО. В начале 2019 г. Nginx был продан американской компании F5 Networks за $750 млн, однако Сысоев и Коновалов остались работать в компании.

«Рамблер интернет холдинг» утверждает, что ПО Nginx создавалось неустановленными сотрудниками компании по поручению своего работодателя в некий временной период не позднее октября 2004 г. При этом ПО размещалось на серверах «Рамблера».

Затем на Британских Виргинских островах была зарегистрирована компания Nginx, которая, как указано в документах, ложно назвала правообладателем одноименного продукта Игоря Сысоева. В заявлении указывается, что неустановленные лица, зная о том, что права на ПО Nginx принадлежат «Рамблеру», без его согласия выложили данное ПО для свободному доступа в интернет.

Тем самым, указано в заявлении, с неопределенным кругом лиц был заключен договор о предоставлении им права использования объекта интеллектуальной собственности. В документах указывается, что неустановленные лица совершили преступный сговор и нанесли «Рамблеру» ущерб в особо крупном размере — 51 млн руб.

По мнению пресс-службы «Рамблера» «любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права». Таким образом, нарушителями своих прав компания объявляет всех пользователей Nginx.

Как утверждает «Рамблер», нарушения его прав на ПО Ngnix происходили в период с 2012 г. по настоящее время. Также утверждается, что в ходе предварительного следствия в офисе Nginx были получены документы о ПО и переписка компании с «Рамблером».





Комментарии заинтересованных сторон

Новый владелец Nginx, американская компания F5 Networks, в ответе на запрос Forbes сообщила, что правоохранительные органы, которые пришли в российский офис 12 декабря, «очевидно, искали свидетельства, связанные со спором вокруг интеллектуальной собственности, частью которого F5 сейчас не является». Она добавила, что ни один из сотрудников московского офиса Nginx не был задержан и не находится сейчас под арестом. Компания еще разбирается с ситуацией.

F5 подчеркнула, что полностью поддерживает своих сотрудников: «Мы уверены, что претензии к ним бессмысленны», — говорится в сообщении компании. «У Nginx и F5 нет более важных приоритетов, чем наши продукты и код. Сразу после указанных событий мы предприняли меры, чтобы обеспечить безопасность наших основных сборок программного обеспечения для Nginx, Nginx Plus, Nginx WAF и Nginx Unit. Все они хранятся на серверах за пределами России. Другие продукты в России не разрабатываются», — добавила F5.

Что же касается Rambler, то его совет директоров до Нового года проведет внеочередное заседание, на котором детально рассмотрит ситуацию вокруг прав компании на веб-сервер Nginx, сообщил его председатель и первый зампред Сбербанка Лев Хасис в эфире «Коммерсант FM».

«В данный момент Rambler не является какой-либо стороной по данной истории, — отметил он. — Как председатель совета директоров я попросил, чтобы до Нового года был создан специальный совет директоров Rambler ровно по этому вопросу, на котором мы эту ситуацию детально разберем. Посмотрим все документы».