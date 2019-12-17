Россия запустит спутники для глобального интернета OneWeb

Спутники OneWeb прибыли на Байконур

Первая партия спутников британского проекта OneWeb отправлена на космодром Байконур. Об этом говорится в сообщениях на сайте «Главкосмоса» и компании OneWeb в Twitter.

Спутники доставлены на место с помощью самолета Ан-124-100. В ближайшее время начнется подготовка космических аппаратов к запуску, который запланирован на 30 января 2020 г.

OneWeb (ранее известная как WorldVU) – британская компания, целью которой является создание международной спутниковой сети мобильной передачи данных, которая обеспечит высокоскоростной доступ в интернет всем желающим. В общей сложности компания хочет развернуть на околоземной орбите группировку из порядка 600 низкоорбитальных спутников и начать их коммерческую эксплуатацию уже в 2020 г. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить круглосуточное покрытие Земли.

Самолет Ан-124-100 доставил первую партию спутников проекта OneWeb на Байконур

Выполнение работ по запуску космических аппаратов группировки OneWeb обеспечивает «Главкосмос» («дочка» «Роскосмоса») в рамках контрактов с французской компанией Arianespace.

Ранее, в феврале 2019 г., шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете «Союз-СТ». Также в апреле 2020 г. планируется первый коммерческий пуск с «Восточного».

Череда проблем OneWeb в России

В 2017 г. «Спутниковая система "Гонец"», дочерняя компания «Роскосмоса», и OneWeb создали совместное предприятие ООО «Уанвеб» для работы в России. Британцы получили в нем долю в 60%, «Гонец» – 40%.

«Уанвеб» пытался получить частоты, необходимые для оказания услуг в России. Компания запрашивала частоты в диапазонах 27,5-29,1 ГГц, 29,5-30 ГГц, 14-14,5 ГГц (Земля – космос), а также 17,8-18,6 ГГц, 18,78-19,3 ГГц и 10,7-12,7 ГГц (космос – Земля). Однако в конце 2017 г. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказалась их выделять.

Принятие такого решения могло быть связано с тем, что на указанные частоты также претендовала система «Экспресс-РВ», призванная обеспечить связью районы Арктики. К слову, госпредприятие «Космическая связь», реализующее проект «Эксресс-РВ», в феврале 2019 г. все-таки получило необходимые частоты, хотя «Роскосмос», по некоторым данным, и выступал против этого.

Против участия России в проекте OneWeb выступала Федеральная служба безопасности (ФСБ) — спутниковая сеть якобы может использоваться в разведывательных целях в ущерб национальной безопасности России. Кроме того, по мнению силовиков, реализация проекта может угрожать рентабельности деятельности отечественных операторов связи, особенно в малонаселенных и труднодоступных районах, а также поставить россиян в полную зависимость от зарубежных систем связи.

В качестве альтернативы участию в OneWeb ФСБ предлагала организовать собственную систему спутниковой связи при участии Китая, Индии и «других государств, которые не ведут агрессивной политики в отношении России».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тогда отметил, что проект может быть реализован и без участия России, причем тогда она лишится возможности как бы то ни было на него влиять.

В январе 2019 г. стало известно о том, что ГКРЧ запретила ввозить в Россию терминалы мобильной спутниковой связи лицам, не являющимся операторами связи. Соответствующее решение было принято на заседании ГКРЧ 30 октября 2018 г., однако протокол заседания был опубликован лишь 22 января 2019 г.

OneWeb, по сообщению Reuters, планировала достигнуть компромисса с российскими властями, снизив свою долю в совместном предприятии ниже контрольной. Уже в феврале 2019 г. британско-российское совместное предприятие перешло под контроль российской стороны. Доля «Роскосмоса» в «Уанвеб» увеличилась до 51%, а доля OneWeb сократилась до 49%.

Тем не менее, в июне 2019 г. на портале regulation.gov.ru появился законопроект Минкомсвязи о штрафах для операторов связи, которые используют иностранные спутниковые системы без выполнения необходимых условий.

В августе 2019 г. СП временно отозвало заявку на получение российских частот, чтобы доработать ее в соответствии с актуальными требованиями российского законодательства. Кроме того, компания назначила новым коммерческим директором в России бывшего заместителя директора Департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Михаила Кайгородова.