Центробанк собирается запустить «убийцу» Apple Pay и Google Pay

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Центробанк планирует добавить в свою систему платежей бесконтактную оплату с помощью смартфона — аналог Apple Pay и Google Pay. Сейчас в системе используется оплата по QR-коду, но эта технология не так популярна в России, как бесконтактная оплата.



Планы Центробанка

Центробанк собирается добавить в свою Систему быстрых платежей (СБП) возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на рынке. Оплата будет осуществляться по технологии NFC, как это происходит в системах Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, а также при бесконтактной оплате банковскими картами.

Внедрение уже обсуждается с Национальной системой платежных карт (НСПК), которая подтвердила факт разработки соответствующей технологии для СБП.

Что такое СБП

СБП была запущена в 2019 г. Через систему можно переводить деньги между картами разных банков, используя номер телефона. Осенью в СБП появилась функция оплаты покупки по QR-коду. Это может быть статический код, который содержит только счет магазина, или динамический, где присутствуют данные также о сумме покупки. Кроме того, «Ростелеком» разработал для СБП вариант оплаты с помощью сканирования лица.

К СБП уже подключены 29 банков и две платежные компании. Для крупных банков подключение обязательно с 1 октября 2019 г. Из них к системе пока не подключен только Сбербанк, но он планирует частично сделать это в марте 2020 г.

Варианты оплаты

В НСПК рассматривают два варианта реализации бесконтактной оплаты в системе Центробанка. Первый сценарий предполагает установку в магазинах NFC-метки с теми же данными, которые содержатся в QR-коде. Покупатель прикладывает смартфон к метке и при необходимости указывает сумму покупки, после чего подтверждает операцию. Но в данном случае нужно определиться с тем, как эта технология будет внедрена в смартфон, а также получить разрешение на это у Google и Apple.

Центробанк собирается запустить бесконтактные платежи по типу Google Pay и Apple Pay

Как вариант, смартфон можно прикладывать не к метке, а непосредственно к платежному терминалу с поддержкой бесконтактных платежей. Смартфон будет принимать сигнал от терминала и запускать deep link — функцию выбора приложения для открытия файла в iOS и Android. С помощью этой функции пользователь должен будет выбрать одно из банковских приложений на своем телефоне, которое работает с СБП. Потом пользователь подтверждает оплату. Этот сценарий оплаты на шаг короче предыдущего, но опрошенные РБК эксперты отмечают, что это небезопасный способ — стоящие рядом покупатели могут увидеть в открытом приложении данные клиента.

Центробанк работает над такими способами отправки платежей от физлиц бизнесу как QR-коды, мгновенные счета, NFC-технологии, подписки и т. д. Как сообщает НСПК, банки и ритейлеры уже интересуются NFC-платежами через систему Центробанка, но говорить о каких-то конкретных вариантах и сроках их реализации пока рано. Использование технологии для банков не будет обязательным.

Зачем это нужно

Как поясняют опрошенные РБК представители банковского сектора, оплата через NFC в СБП будет выглядеть для клиента похоже на бесконтактную оплату банковской картой. Оплата через NFC в ряде случаев удобнее для покупателей, чем через QR-код. Банки смогут применить технологии которые у них уже есть. Начало испытаний системы можно ожидать в 2020 г.

Бесконтактные платежи очень востребованы в России. По данным Visa по состоянию на осень 2018 г. Россия входила в тройку лидеров среди стран мира по числу бесконтактных платежей с помощью карт и сервисов типа Apple Pay и Google Pay. По данным BCG, с 2010 г. по 2018 г. число таких операций выросло с 5,8 до 172 в год на человека, то есть в 30 раз. Во многих магазинах есть POS-терминалы для бесконтактной оплаты. В то же время оплата с помощью QR-кодов распространена в России гораздо меньше, банкам придется ее осваивать.