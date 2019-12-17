«Яндекс» крупно обновил поиск: Теперь он мгновенный, точный и ему помогают люди

«Яндекс» обновил свой поисковик, добавив туда поиск по смысловым кластерам и предварительную загрузку результатов. Кроме того, релевантность поисковой выдачи теперь будут оценивать эксперты-люди — профессионалы в различных сферах. Появился также гиперлокальный поиск, который можно осуществлять в пределах не только района, но и конкретного дома.



Обновление поиска

«Яндекс» запустил новое обновление поисковика под названием «Вега». Об этом CNews сообщила пресс-служба компании. По сравнению со старой версией в «Вегу» за последний год было добавлено более 1,5 тыс. улучшений, отмечает «Яндекс».

В частности, теперь поисковик выдает более точные и быстрые ответы на запросы, а поисковый алгоритм обучается с учетом сигналов от экспертов по оценке. Также появилась возможность гиперлокального поиска в конкретном микрорайоне, квартале или даже доме.

Руководитель поискового портала «Яндекса» Андрей Стыскин отметил, что обновление включает в себя новую систему хранения веб-документов, технологию предзагрузки результатов поиска и другие решения. По его словам, доля поиска «Яндекса» на всех платформах в настоящий момент достигает 57,9%, а доля на Android за год показала рост на 4,8 процентных пункта и составила 54,7%.

Нейросети и пререндеринг

Поисковая база теперь составляется с помощью нейросетей, которые сортируют веб-документы по «смысловым кластерам», объединяя близкие по смыслу документы. Ориентируясь на смысл поискового запроса, система ищет ответы не во всей базе, а в подходящих кластерах. Это помогает экономить время и вычислительные ресурсы. Образовавшийся излишек ресурсов позволил вдвое расширить объем базы. Благодаря этому теперь в поисковую выдачу падают даже те страницы, к которым пользователи обращаются один-два раза в год.

В мобильный поиск была встроена технология пререндеринга — предварительной загрузки результатов поиска. Технология пытается предсказать полный текст поискового запроса еще на той стадии, когда пользователь набрал только первые слова. По результатам этого прогноза поисковик заранее формирует поисковую выдачу и показывает ее сразу же после нажатия кнопки «Найти». Такой подход позволяет сэкономить время, особенно если интернет у пользователя работает медленно.

«Яндекс» выпустил масштабное обновление поиска

Под строкой поиска в выдаче есть подсказки, которые могут дать пользователю ответ на его вопрос без перехода на сайты. «Яндекс» сообщает, что за последний год количество случаев, когда пользователю хватило информации из подсказки, выросло на 20%.

Также «Яндекс» усовершенствовал технологию турбо-страниц, рассчитанную на владельцев сайтов. Речь идет об особых версиях веб-страниц, которые загружаются, когда пользователи переходят на сайт из поисковика на мобильных устройствах. Смысл технологии в том, что турбо-страницы загружаются быстро — в настоящий момент в 15 раз быстрее обычной мобильной версии сайта. В 75% случаев нужная информация показывается пользователю менее чем за секунду.

Экспертная оценка и гиперлокальность

Помимо этого в «Веге» заработал новый алгоритм ранжирования результатов, который предполагает участие людей — экспертов по оценке, так называемых асессоров. Каждый асессор является специалистом в определенной области, все они проходят отбор. Например, если эксперт по профессии гидролог, то он знает, какую информацию лучше всего показать пользователю по запросу «образование двухэтажных рек». Со своих позиций как специалиста он дает экспертную оценку того, насколько хорошо поисковая выдача раскрывает тему запроса. Для обучения нового алгоритма оценка экспертов является более важным сигналом, чем какие-либо другие.

Также «Яндекс» объявил о запуске сервиса «Кью», где пользователи могут задать вопросы ученым, профессионалам и просто хорошо разбирающимся в какой-то теме людям и получить от них ответы. Сервис объединил в себе возможности TheQuestion и «Яндекс.Знатоков». Ответы экспертов «Яндекс» показывает в поисковой выдаче по соответствующим запросам. Компания уверяет, что язык ответов будет понятен рядовому пользователю.

В «Веге» появилась возможность гиперлокального поиска, который учитывает, в каком микрорайоне находится пользователь. С этой же целью были обновлены сервисы «Район» и «Услуги». Напомним, «Район» — это соцсеть для соседей по району, и теперь там есть чаты для общения жильцов из одного дома. В чате можно спросить, не видел ли кто-нибудь сбежавшего кота, или обсудить поломку лифта. «Услуги» — это сервис поиска специалистов, сюда была добавлена функция отображения предложений на карте. Через этот сервис можно найти ребенку репетитора или вызвать сантехника, который сможет быстро прийти.