Россиян лишили самого известного торрент-трекера с сериалами. Возможно, навечно

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Торрент-трекер LostFilm внесен Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов за распространение сериала «Супергерл». Проекту грозит вечная блокировка, однако ряд провайдеров пока обеспечивают доступ к нему.

Россию оставили без LostFilm

Роскомнадзор заблокировал популярный в России торрент-трекер LostFilm по решению Мосгосуда. Причиной блокировки стала жалоба американской корпорации Warner Bros. Entertainment – она подала против ресурса иск по защите свои эксклюзивных прав на сериал «Супергерл» (Supergirl).

На момент публикации материала еще не все российские провайдеры ограничивали доступ к LostFilm. К примеру, «Билайн» позволял просматривать его без дополнительных средств обхода блокировки, тогда как «Эр-телеком» (торговая марка «Дом.ру») и «Мегафон» блокировали его полностью.

По информации «Роскомсвободы», заблокированным оказался не только LostFilm. Вместе с ним заблокированы ресурсы filmhd1080.net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tracktor.in и turboserial.net, на которые тоже пожаловалась Warner Bros. Entertainment. Помимо этого, в список попал retre.org – домен, с которого LostFilm раздает торрент-файлы.

LostFilm посчитали пиратским сайтом, нарушающим права на интеллектуальную собственность

Ресурс LostFilm существует с 2005 г., и от обычных торрент-трекеров с сериалами он отличается тем, что выпускает версии переводов иностранных сериалов с собственной озвучкой.

Угроза «вечной» блокировки

LostFilm не впервые попал в реестр запрещенных сайтов – к примеру, в июне 2014 г. Роскомнадзор заблокировал доступ к нему из-за ряда популярных сериалов, включая «Игру престолов». На тот момент под блокировку попали отдельные страницы ресурса, содержащие ссылки на скачивание торрент-файлов, тогда как сам сайт и страницы с описанием сериалов оставались доступными всем пользователям. LostFilm пометил сайты ссылками как недоступные в России.

Сейчас складывается иная ситуация – по решению суда блокировке подвергся весь домен lostfilm.tv. Cайту грозит «вечная» блокировка – этот появился в 2015 г. году с вступлением в силу расширенной версии «антипиратского» закона. Для того чтобы навсегда заблокировать какой-либо ресурс, один и тот же правообладатель должен выиграть два иска против него в Мосгорсуде. Пока Warner Bros. Entertainment выиграла лишь один.

В «вечной» блокировке на протяжении нескольких лет находятся и другие популярные в России торрент-трекеры, включая Rutor и Rutracker. Последний был навеки заблокирован в ноябре 2015 г., а в ноябре 2018 г., как сообщал CNews, он выпустил уникальный сервис обхода блокировок.

Информация по делу

Согласно сведениям из карточки дела № 3-0758/2019, размещенной на сайте Мосгорсуда, иск против популярного трекера был подан 19 июня 2019 г. Ответчиками по нему выступают сразу несколько организаций: АйТиЭл ЛЛС (ITL LLS), ИСПИРИА Нетворкс Лтд (ISPIRIA Networks Ltd), Интелком Груп Лтд, Клаудфлер Инк. (CloudFlare, Inc.), ЮАБ Черри Серверс.

Иск был рассмотрен в первой инстанции 16 сентября 2019 г. судьей И.И. Басыровым, вердикт в пользу истца (Warner Bros. Entertainment Inc.), был вынесен в тот же день. Было проведено лишь одно заседание, и решение судьи вступило в силу 18 октября 2019 г.

Согласно информации из документа о решении суда, представитель истца по доверенности в судебное заседание не явилась, просила рассмотреть дело в свое отсутствие, и удовлетворить исковое заявление в полном объеме. Представители ответчиков в судебное заседание тоже не явились, хотя о времени и месте рассмотрения дела они были извещены.

Решение могло быть обжаловано в апелляционную инстанцию Московского городского суда через Московский городской суд в течение 30 дней со дня принятия решения судом в окончательной форме. Тем не менее, по прошествии более двух месяцев со дня вынесения вердикта по делу ответчики не обратились с апелляцией.

В бан за контент

В реестр запрещенных сайтов в обозримом может попасть еще один крупный и популярный ресурс с видеоконтентом, но на этот раз не торрент-трекер. Два дня назад, 16 декабря 2019 г. стало известно, что Rambler обратился в суд с требованием о блокировке в России стримингового сервиса Twitch за многократное нарушение его эксклюзивных прав на показ футбольных матчей Английской премьер-лиги. Необходимый объем доказательств не предоставлен, и вероятность блокировки Twitch пока невелика. В список требований, по информации «Коммерсанта» также вошла выплата 180,3 млрд руб. в качестве компенсации за нарушение прав «Рамблера». К слову покупка прав на показ матчей АПЛ в России, по данным «Коммерсанта», обошлась «Рамблеру», в общей сложности, приблизительно в 7 млн евро (489 млн руб.), что в разы меньше требуемой суммы.

В июне 2015 г. блокировке подвергся даже самый популярный видеосервис в мире – YouTube. Роскомнадзор внес полтора десятка IP-адресов сервиса за распространение всего двух видеороликов. Одним из них стало обращение группы Anonymous против интернет-цензуры в России, а второй ролик – это запись выступления группы «Коловрат» на «Русском марше» в 2011 г.