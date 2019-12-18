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Skype научился звонить пользователям, у которых нет ни аккаунта, ни установленного приложения

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Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Несмотря на то, что развитие потребительской версии Skype в последнее время замедлилось, Microsoft все еще периодически выпускает обновления продукта. В версии 8.55 приложения появились новые возможности, среди которых – функция Meet Now. С ее помощью можно в несколько кликов собрать аудио- или видеоконференцию с участием людей, которые не обзавелись учетной записью или вовсе не имеют приложения Skype на своем смартфоне или ПК.

Обновление Skype

Корпорация Microsoft выпустила новую версию приложения Skype для всех популярных платформ: Windows 10, Linux, macOS, Android, iOS. Помимо множественных исправлений, в версии 8.55 мессенджера и VoIP-клиента также появились новые функции, в частности Meet Now («Встречаемся сейчас»). Она позволяет пользователю начать сеанс видео- или аудиосвязи с другим человеком, даже если у того нет аккаунта в Skype или самого приложения.

В сообщении, опубликованном на портале поддержки Skype, говорится, что развертывание обновления стартовало 10 декабря 2019 г. и осуществляется поэтапно. В течение ближайших нескольких дней все пользователи Skype получат доступ к новым возможностям.

Функция Meet Now

Чтобы воспользоваться новой возможностью, инициатору разговора достаточно нажать кнопку Meet Now, расположенную над списком контактов, в результате чего будет автоматически сформирована уникальная короткая ссылка-приглашение. Эту ссылку достаточно разослать всем участникам предстоящего разговора, а затем нажать кнопку Start Call («Начать вызов»).

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Фукнция Meet Now активируется с помощью кнопки, расположенной над списком контактов

Присоединиться к беседе можно просто перейдя по ссылке, при этом не имеющие учетной записи, но с установленным приложением Skype, пользователи присоединятся к сеансу связи в качестве гостей. В случае отсутствия приложения пользователям мобильных платформ будет предложено установить его из соответствующего магазина приложений. В десктопных ОС в такой ситуации будет запущен браузер, и в нем откроется веб-версия Skype. К слову, создать сеанс через Meet Now в веб-версии, запущенной в 2015 г., Skype на данный момент нельзя.

Согласно сведениям, опубликованным на странице поддержки продукта, записи разговоров Meet Now сохраняются сервисом в течение 30 дней, а медиафайлы хранятся, пересылаемые через текстовый чат и того дольше (конкретные сроки не указаны).

Голосовые сообщения на ПК

Другим заметным нововведением релиза стала возможность отправки голосовых сообщений подобно тому, как это делается в других мессенджерах, например, в Telegram. Для того, чтобы отправить голосовое сообщение в Skype для Windows, необходимо разыскать нужный чат (группу) или контакт в списке контактов, выбрать его, затем нажать на значок микрофона, после чего начнется запись.

Максимальная продолжительность такого сообщения составляет 2 минуты. Отправленную запись можно удалить, кликнув по ней правой кнопкой мыши и выбрав соответствующий пункт контекстного меню.

Стоит отметить, что в мобильной версии приложения данная функция присутствовала и до нынешнего обновления. Теперь возможность поделиться своими мыслями через Skype в аудиоформате появилась и у пользователей десктопных операционных систем.

Другие новшества

Кроме того, в версии Skype для Android добавилась возможность сканировать документы с помощью камеры смартфона непосредственно из Skype. Программа автоматически обработает изображение таким образом, чтобы документ можно было максимально удобно изучать.

Исправлены ошибки и выполнен ряд доработок: теперь значок Skype корректно отображается в области уведомления после запуска приложения, добавлена поддержка автоматического определения темной темы Windows 10, а также улучшена работа режима разделенного экрана.

Важные вехи в истории Skype

VoIP-сервис Skype был основан в 2003 г. В 2005 г. его приобрела компания eBay за $2,6 млрд.

Осенью 2009 г. контрольный пакет Skype за $1,9 млрд в виде денежных средств и $125 млн в виде ценных бумаг был продан консорциуму во главе с частным инвестфондом Silver Lake Partners. Помимо Silver Lake Partners, в группу инвесторов также входили фонды International AG, CPP Investment Board, Joltid Limited, Europlay Capital Advisors и Andreessen Horowitz.

В мае 2011 г. было объявлено о покупке Skype корпорацией Microsoft за $8,5 млрд.

В марте 2015 г. вышла первая публичная версия Skype for Business (Skype для бизнеса).

В октябре 2015 г. в Skype появилась функция синхронного перевода с 50 языков.

В июле 2018 г. был выпущен один из наиболее значимых релизов Skype. В версии 8.0 была добавлена возможность бесплатно совершать видеозвонки в качестве HD, независимо от того, с каких устройств говорят собеседники. В систему обмена сообщениями были добавлены метки, состоящие из символа @ и имени пользователя, предназначенные для привлечения внимания этого пользователя в групповом чате. У чатов появились собственные медиа-галереи, которые облегчают поиск файлов, ссылок и фотографий, которыми обменивались собеседники в этом чате. В Skype 8.0 собеседники смогут делиться друг с другом файлами размером до 300 МБ.

В августе 2018 г. в Skype появились «секретные чаты» с поддержкой сквозного шифрования.

В феврале 2019 г. Microsoft прекратила поддержку настольных версий Skype с индексом 7.xx, так называемого «классического Skype».



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