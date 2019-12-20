Новая атака Rambler. Жертвами стали «Яндекс» и МТС

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Холдинг Rambler Group предъявил претерзии к МТС и «Яндексу» за использование слова «афиша» в принадлежащих им товарных знаках. Это третья по счету атака «Рамблера» на крупные компании – сперва он заявил свои права на веб-сервер Nginx, затем потребовал заблокировать стриминговый сервис Twitch.



Rambler готов к новой атаке

Rambler Group продолжает атаковать ИТ-компании и различные сервисы. Сегодня под ударом оказались интернет-гигант «Яндекс» и оператор сотовой связи МТС – «Рамблер» хочет запретить им использовать слово «афиша» в названиях своих товарных знаков.

По информации «Ведомостей», ООО «Компания афиша», входящее в состав Rambler Group, обратилось в Палату по патентным спорам, утверждая, что права на товарный знак «афиша» принадлежат ему. Претензии Rambler затрагивают сервисы «МТС афиша» и «Яндекс.афиша», в которых продаются билеты на различные мероприятия, в том числе театр и кино.

Первое заседание коллегии Палаты по патентным спорам с МТС запланировано на сегодня, 20 декабря 2019 г. Заседание по «Яндексу» назначено на 26 декабря 2019 г.

Суть претензий

Согласно данным Роспатента, товарный знак «Афиша» действительно зарегистрирован за ООО «Компания афиша», которое также является учредителем одноименного СМИ. Поначалу под этим названием выходил лишь печатный журнал, но позже была запущена его веб-версия, которая со временем, приблизительно с 2015 г., стала полноценным порталом по продаже билетов. Печатный журнал в настоящее время не выпускается – его распространение прекращено в 2016 г.

Портал «Афиша» образца декабря 2019 года

Однако в базе Роспатента есть множество других товарных знаков, в названии которых присутствует слово «афиша». К примеру, за МТС зарегистрирован «МТС. афиша» (дата регистрации – март 2019 г.), а за «Яндексом» – «Яндекс.афиша» (июнь 2019 г.). Представители компаний от комментариев относительно сложившейся ситуации отказались, сотрудники «Яндекса» лишь подтвердили факт получения компанией претензии от «Рамблера».

По своим функциям сервисы МТС и «Яндекса» во многом схожи с «Афишей» за авторством Rambler – они тоже предоставляют возможность покупки билетов на концерты, фильмы и другие мероприятия. На момент публикации материала не было известно, обратит ли «Рамблер» внимание на других владельцев товарных знаков, содержащих слово «афиша».

«Рамблер» против всех

На 20 декабря 2019 г. Rambler Group не сообщал о своих планах по обращению в дальнейшем в суд по вопросу использования его товарного знака. Однако вероятность этого достаточно высока – буквально несколько дней назад, 16 декабря 2019 г. холдинг подал иск против стриминговой платформы Twitch, добиваясь ее полной блокировки на территории России за нелегальную трансляцию матчей Английской премьер-лиги в России.

«Рамблер» действительно владеет эксклюзивными правами на показ этих матчей – он купил их весной 2019 г., и сделка обошлась ему, в общей сложности, приблизительно в 7 млн евро (489 млн руб. по курсу ЦБ на 20 декабря 2019 г.). Однако с Twitch он потребовал компенсацию в размере 180 млрд руб. за 36 тыс. выявленных случаев нарушения.

Между тем, «Рамблер» не смог предоставить необходимый объем доказательств вины Twitch, так что вероятность блокировки сервиса в России изначально была невелика. К слову, схожие претензии «Рамблер» предъявил телеканалу «Матч ТВ». История закончилась тем, что «Матч ТВ» и Twitch удалили спорный контент. Rambler, в свою очередь, отозвал иск без компенсаций.

Нельзя не отметить, что и сам «Рамблер» попадался на пиратстве, тоже связанным с футболом. В октябре 2019 г. CNews освещал итог рассмотрения иска компании «Телеспорт груп», поданного против холдинга. Rambler Group грозил штраф в размере 235 млн руб. за нелегальную трансляцию футбольных матчей чемпионата Италии по футболу, но суд удовлетворил требования истца лишь частично. Итоговая сумма штрафа оказалась практически в 168 раз меньше изначальной.

«Телеспорт груп» хотела получить с Rambler Group 235 млн. руб. за 47 случаев нарушения авторских прав при трансляции чемпионата Италии по футболу. Иск был подан 25 июля 2019 г., его рассмотрение состоялось через пять дней, а вердикт был вынесен спустя еще три месяца. Судья приняла решение назначить обвиняемому штраф в размере 1,4 млн. руб.

Но «Яндекс», МТС и Twitch – далеко не единственные, на кого Rambler нацелился в декабре 2019 г. В середине месяца, как сообщал CNews, холдинг заявил о свои правах на веб-сервер Nginx, проданный американской F5 в марте 2019 г. за $670 млн. В московском офисе Nginx, а также в домах основателей компании Игоря Сысоева и Максима Коновалова, бывших сотрудников Rambler, прошли обыски.

Дело дошло до возбуждения уголовных дел против «неустановленных лиц», после чего по инициативе Сбербанка, которому принадлежит 46,5-процентная доля в «Рамблере», был проведен внеочередной совет директоров компании. Директора единогласно призвали Rambler отозвать свое заявление о нарушении ее прав на веб-сервер Nginx, а также постановили расторгнуть контракт с зарегистрированной на Кипре компанией Lynwood, связанной с акционером Rambler Александром Мамутом и получившей права на предъявление претензий к Nginx.