Прокуроры добились блокировки сайтов, торговавших справками о беременности

Роскомнадзор по требованию суда закрыл восемь сайтов по продаже медицинских справок. С иском о закрытии ресурсов, предлагавших широкий ассортимент справок «на все случаи жизни», обратились прокуроры Свердловской области.



Онлайн-бизнес на медсправках

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга добилась закрытия восьми веб-сайтов, предоставлявших услугу по покупке медицинских справок различного назначения, в том числе и справок о беременности. Посетители сайта могли приобрести себе необходимый документ без осмотра в поликлинике или другом медучреждении.

Все сайты находились в свободном доступе, что давало возможность воспользоваться сервисом буквально каждому их посетителю. Ресурсы были выявлены специалистами прокуратуры в ходе мониторинга интернета, после чего их отнесли к числу сайтов, распространяющих запрещенную на территории России информацию.

Широкий спектр услуг

Посетители всех восьми сайтов за определенную плату могли купить себе, своему родственнику или знакомому справку в бассейн или детский лагерь, документы о прохождении флюрографии, а также упомянутые справки о беременности на работу или в ЗАГС. При необходимости владельцы ресурсов, чьи имена на момент публикации материала не раскрывались, могли сделать справку для участия в соревнованиях или, наоборот, освобождающие от физкультуры в школе или другом учебном заведении.

Прокуроры закрыли восемь сайтов по продаже медсправок, но их может оказаться намного больше

В качестве отдельной услуги сайты предлагали справки свободной формы из нужной поликлиники или больницы. Список документов, которые могли заказать пользователи, намного более широк.

Причина блокировки

Сотрудники прокуратуры направили административные исковые заявления в суд о включении всех восьми ресурсов в Единый реестр запрещенных сайтов. В своих заявлениях они ссылались на ряд законов и статей, включая ст. 78 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», в которой сказано, что выдавать справки и медицинские заключения могут только медицинские организации.

Также в исковых заявлениях упоминался приказ Минздрава № 441н «Об утверждении порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений» от 2 мая 2012 г. В нем сказано, что справки и медицинские заключения выдаются россиянам исключительно при их личном обращении лечащими врачами или другими врачами-специалистами, принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении гражданина.

Суд удовлетворил требования прокуроров, и его решение о блокировке сайтов было направлено в Роскомнадзор. По данным самой прокуратуры, все указанные в исковых заявлениях ресурсы заблокированы на территории России. Проверить это не представляется возможным – адреса сайтов прокуратура не сообщает.

Блокировка «полезных» сайтов в России

Борьба с интернет-ресурсами, предлагающими россиянам что-либо незаконное, ведется в России с 2014 г., когда заработал Реестр запрещенных сайтов. За прошедшее время в России были заблокированы, к примеру, десятки интернет-магазинов по продаже алкоголя – удаленная торговля спиртными напитками в России запрещена, как и их продажа ночью.

Блокировке подвергались и сайты по распространению табачной продукции по причине запрета на рекламу табака и защиты детей от пропаганды курения, а в январе 2016 г. Роскомнадзор начал блокировать сайты с санкционными продуктами питания. В частности, был закрыт доступ к сайту поставщика продуктов для ресторанов «Восток - Запад». Причиной стало наличие в ассортименте поставщика колбасы и мяса из стран ЕС, запрещенных к продаже в России.

В июне 2017 г. Прокуроры Тюменской области добились запрета на доступ более чем к 110 интернет-ресурсам, на которых размещались «методички» по хищению коммунальных ресурсов – воды, газа и электричества. Например, они публиковали видеоролики с информацией по отмотке и полной остановке счетчиков на воду с целью экономии денег. Многие из опубликованных материалов раскрывали популярные способы обмана ЖКХ, но среди обычных советов была и «экзотика»: авторы рассказывали о методах отмотки счетчиков воды при помощи обычного бытового пылесоса.