Один из «отцов-основателей» Рунета под арестом. Возбуждено уголовное дело

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На бывшего замминистра связи и одного из создателей Рунета Алексея Солдатова, по неофициальной информации, возбуждено уголовное дело. Причиной может быть передача за рубеж пула из нескольких сотен тысяч российских IP-адресов, ранее закрепленных за пионером российского интернета - РосНИИРОС.

Уголовное дело на Алексея Солдатова

На одного из основателей российского сегмента интернета Алексея Солдатова возбуждено уголовное дело. Об этом, со ссылкой на свои источники, сообщил Telegram-канал «Зателеком». По данным канала, Солдатов сейчас находится под домашним арестом.

CNews удалось связаться с Алексеем Солдатовым, но он от разговора отказался. Трое источников CNews на рынке доменов подтвердили информацию о расследовании в отношении Солдатова.

Чем известен Алексей Солдатов

В 1980-е годы Алексей Солдатов возглавлял вычислительный центр Института атомной энергии им. И.В.Курчатова, в недрах которого зародился советский интернет. В том числе в институте была запущена советская компьютерная сеть «Релком», которая в 1990-м году получила выход в интернет.

Затем «Релком» превратился в интернет-провайдера, в руководство которого входил Солдатов. Кроме того, Солдатов руководил Российским НИИ общественных сетей (РосНИИРОС) – организацией, в 1990-х годах отвечавшей на развитие российского интернета.

Алексей Солдатов, бывший замглавы Минкомсвязи, один из основателей Рунета

В числе прочего РосНИИРОС был администратором и единственным регистратором доменной зоны .Ru. Также РосНИИРос создала MSK-IX – первую и до сих пор крупнейшую точку обмена трафиком в Рунете – и стала первой в России LIR (организацией, продающей IP-адреса).

В 2008-2010 гг. Солдатов был заместителем министра связи Игоря Щеголева, отвечавшим, в частности, за запуск доменной зоны .РФ. Затем некоторое время Солдатов был проректором МГУ им. М.В. Ломоносова по информационным технологиям.

Что стало с РосНИИРОС

В 2000-х годах значение РосНИИРОС значительно снизилось. Администратором зоны .Ru стал Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ), а функции регистрации доменов были переданы в Ru-Center (сейчас принадлежит холдингу РБК). MSK-IX выделилась в отдельную организацию, которая сейчас находится под контролем «Ростелекома».

В последние годы Солдатов занимался поддержкой доменной зоны .SU (бывшая зона Советского Союза). Администратором зоны .SU является Фонд развития интернета, который возглавляет его супруга Галина Солдатова.

Скандальная передача в Чехию российских IP-адресов

Недавно РосНИИРОС прекратил заниматься последней значимой сферой деятельности – отказался от функций LIR. При этом, как писала газета «Коммерсант», около 490 тыс. IP-адресов, находившихся в распоряжении организации, были переданы чешской компании Reliable Communications. Владельцами этой организации газета назвала Алексей Солдатова и Алексея Шкитина, совладельца структур «Релкома».

Telegram-канал «Зателеком» связывает уголовное дело в отношении Солдатова с историей с передачей IP-адресов зарубеж. Об этом слышали и источники CNews. Передача IP-адресов от РосНИИРОС в чешскую компанию вызвала недовольство пользователей соответствующих IP-адресов, включая госструктуры, которым пришлось платить большие суммы за их использование. Стоимость всего пула переданных IP-адресов оценивается в $10 млн.