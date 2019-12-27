Власти запретили Headhunter нарушать права роботов

ФАС нашла нарушения в работе Headhunter

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекрутинговый сервис Headhunter (юридическое лицо - ООО «Хедхантер») нарушителем Закона «О защите конкуренции». Дело в отношении Headhunter было возбуждено в апреле 2019 г. по заявлению разработчика программного обеспечения (ПО) для автоматизированного подбора персонала Stafory.

Первоначально дело коснулось также двух конкурентов Headhunter: Superjob и Rabota.ru. Однако впоследствии расследование в их отношении было прекращено в связи с отсутствием нарушения. Обвинения против Headhunter связаны с тем, что сервис стал блокировать аккаунты работодателей, использующих стороннее ПО для автоматического поиска сотрудников. При этом сам Headhunter стал совладельцем одного из таких сервисов – Skillaz.

Как Headhunter не допускает сторонних роботов к базе данных своих резюме

«Хедхантер», ссылаясь на свои условия использования сервиса, начал блокировать работодателей, использующих сторонние сервисы по автоматизированному подбору персонала при работе с сервисом по поиску работы, и предлагать взамен собственный сервис со схожим функционалом, - говорится в решении ФАС. - При этом «Хедхантер», занимающий доминирующее положение на рынке, препятствовал организации взаимодействия сторонних сервисов с собственной базой данных».

ФАС признала Headhunter нарушителем закона о защите конкуренции из-за блокирования сторонних сервисов подбора персонала

ФАС посчитала, что действия Headhunter привели к ограничению доступа хозяйствующих субъектов, предоставляющих ПО по автоматизированному подбору персонала, на товарный рынок услуг по обеспечению информационного взаимодействия соискателей, работодателей и кадровых агентств в сети интернет и ущемлению интересов хозяйствующего субъекта на этом товарном рынке.

Headhunter признана нарушителем пункта 9 части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции», согласно которому запрещаются действия занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых является недопущение конкуренции и ущемление интересов других лиц в сфере предпринимательской деятельности, в том числе создание препятствий доступу на товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Компании выдано предписание об устранении указанного нарушения.

Позиция Headhunter

Пресс-служба Headhunter заявила, что предписания ФАС компания пока не получала. «Опубликованные выводы комиссии ФАС представляются неоднозначными, так как в отношении другого участника рынка, допускающего аналогичные ограничения при взаимодействии со сторонними приложениями, комиссия нарушения не выявила, - сообщили в компании. - Используемые компанией ограничительные формулировки в отношении доступа к контенту сайта являются обычной практикой классифайдов (ресурсы с объявления от физических и юридических лиц). Headhunter допускает использование сторонних приложений через API для обеспечения стабильности работы интернет-сервисов, защиты данных и во избежание их неправомерного использования».