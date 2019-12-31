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CNews поздравляет с Новым годом!

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Редакция CNews поздравляет читателей с Новым годом!

Редакция CNews поздравляет своих дорогих читателей, всех уважаемых работников ИТ и телекома и почтенных коллег.

Российская ИКТ-отрасль вместе со всей страной научилась жить в эпохе, ознаменованной не слишком дорогой нефтью и не самыми богатыми бюджетами.

В уходящем 2019 году отечественные ИТ и вся страна вышли на широкую дорогу реального импортозамещения. Пользователи российского интернета в полной мере ощутили на себе заботу государства. CNews в меру сил освещал события нашего интересного времени.

Есть надежда, что наступающий 2020 год станет еще более увлекательным и разнообразным.

В начале 2020 года редакция CNews желает всем своим читателям здоровья, преодоления житейских трудностей, а российским ИТ и телекому - роста!

Редакция CNews уходит на короткие новогодние каникулы и вернется на работу 3 января 2020 г.

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Пожалуйста, обратите внимание на публикации, посвященные итогам прошедшего года.

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С Новым годом!

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