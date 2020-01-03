Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму

Минкомсвязи провело конкурсы на распределение субсидий на сумму 690 млн руб. для реализации мероприятий федпроекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика». Всего в данном федпроекте содержатся затраты на общую сумму в 28 млрд руб. Совет безопасности хотел добавить к этим затратам еще 50 млрд руб., но такое решение не нашло отражения в федеральном бюджете.

Субсидии на информационную безопасность

Минкомсвязи провело ряд конкурсных отборов на предоставление субсидий из федерального бюджета с целью достижения отдельных результатов федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Всего планировалось распределить 689 млн руб. на достижение 11 результатов.

Субсидии на создание киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информбезопасности и ИТ практикам обеспечения безопасности получит «Ростелеком». Размер субсидий составит 365 млн руб.

При этом в федпроекте «Информационная безопасность» значились иные исполнители указанного мероприятия: фонд «Сколково», Сбербанк и его «дочка» «Бизон», а также «Альтэль». Кураторами данного мероприятия должны быть МВД, ФСТЭК, Центробанк, Минкомсвязи и Минобрнауки.

Субсидии на реализацию мероприятий по созданию отраслевого центра ГосСОПКА (сосударственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак) и включению его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах получит госпредприятие «Межотраслевой научно-исследовательский институт “Интеграл”». Размер субсидий составит 150 млн руб.

Затраты федерального проекта «Информационная безопасность» в разрезе задач, млн руб.

Задача Общий объем финансирования за 2018-2021 гг. Объем финансирования из федерального бюджета за 2018-2021 гг. Объем финансирования из внебюджетных источников за 2018-2021 гг. Общий объем финансирования за 2018 г. Общий объем финансирования за 2019 г. Общий объем финансирования за 2020 г. Общий объем финансирования за 2021 г. 1 Обеспечено использование отечественных разраьоток и технологий при передаче, обработке и хранении данных 15 111 5 581 9 600 0 3 710 5 367 6 035 2 Обеспечена устойчивость и безопасность функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных 8 240 6 715 1 525 22 2 377 2 719 3 121 3 Обеспечена защита прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от угроз информационной безопасности в условиях цифровой экономики 2 574 2 363 211 0 1 031 863 679 4 Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 г. 1 892 592 1 300 0 494 689 709

Университет «Иннополис» получит субсидии в размере 50 млн руб. на создание технологии обработки инцидентов информационной безопасности с использованием искусственного интеллекта для повышения уровня автоматизации процессов принятия решений и уменьшения времени реакции на инциденты.

В то же время разыграть еще 124 млн руб. субсидий на достижений других восьми результатов федпроекта «Информационная безопасность» не удалось по причине отсутствия желающих. В числе таковых результатов значатся разработка требований к операторам промышленного интернета, создание системы отраслевого регулирования использования киберфизических систем и установление требований по идентификации участников информационного взаимодействия, а также регистрации оборудования сетей устройств интернета вещей, разработка комплекса стандартов информационной безопасности, обеспечивающего минимизацию рисков и угроз безопасного функционирования сетей связи общего пользования.

Также в числе результатов, на достижение которых не удалось разыграть субсидии, значатся проведение анализа существующих и перспективных средств защиты информации, разработка модели угроз информационной безопасности для персональных устройств сбора биометрических данных, разработка информационно-справочной системы, позволяющей бизнесу определять свое соответствие требованиям российского и международного законодательства, экспертно-аналитическое сопровождение реализации федерального проекта «Информационная безопасность».

Сколько государство потратит на информбезопасность

Федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» был утвержден правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий предпринимательской деятельности в декабре 2018 г. Документ предполагает затраты на соответствующие мероприятия на период 2018-2021 г. в размере 27,922 млрд руб., из которых 15,265 млрд руб. должен выделить федеральный бюджет, 12,636 млрд руб. — внебюджетные источники.

Затраты федерального проекта «Информационная безопасность» в разрезе мероприятий стоимостью более 100 миллионов, млн руб.

Без учета дополнений от Совета безопасности Дополнения от Совета безопасности Мероприятие Ответственный ФОИВ Исполнитель Общий объем финансирования за 2018-2021 гг. Объем финансирования из федерального бюджета за 2018-2021 гг. Объем финансирования из внебюджетных источников за 2028-2021 гг. Общий объем финансирования за 2018 г. Общий объем финансирования за 2019 г. Общий объем финансирования за 2020 г. Общий объем финансирования за 2021 г. Общий объем финансирования за 2018-2021 гг. Объем финансирования из федерального бюджета за 2018-2021 гг. Объем финансирования из внебюджетных источников за 2018-2021 гг. Общий объем финансирования за 2018 г. Общий оьъем финансирования за 2019 г. Общий объем финансирования за 2020 г. Общий объем финансирования за 2021 г. Создание механизмов стимулирования разработки отечественного ПО и увеличения его доли в условиях цифровой экономикии с помощью акселерации перспективных бизнес-идей, венчурного финансирования, льготного кредитования, премирования за найденные уязвимости: Проведение исследования по определению приоритетных направлений и объемов поддержки разработки отечественного ПО, включая разработчиков средств защиты информациии увеличения его доли в условиях цифровой экономики институтами развития. Осуществляется финансовая поддержка разработчиков отечественного офисного ПО и отечественного ПО в сфере информационной безопасности для обеспечения совершенствования ПО в целях его соответствия требования заказчиков к функцинальным, техническим и эксплуатационным характеристикам. Осуществляется финансовая поддержка механизмов стимулирования замещения используемых на критически важных объектах автоматизированных систем управления предприятяими и технологчиескими процессами, инженерного ПО, оборудования для систем безопаности иностранного производства на отечественные аналоги. Осуществляется акселерация (обучение, поддержка, взращивание) команд-разработчиков отечественного ПО, включая разработчиков средств защиты информации. Осуществляется грантовая поддержка малых инновационных предприятий по разработке отечественного ПО, включая разработчиков средств защиты информации. Реализуются программы соинвестирования и инвестирования в уставной капитал разработчиков отечественного ПО, включая разработчиков средств защиты информации. Минкомсвязи "Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ", ВЭБ.РФ, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), "ВЭБ Инновации", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 8 378 4 228 4 150 0 2 228 2 950 3 200 - - - - - - - Осуществляется льготное кредитования разработчиков ПО, включая разработчиков средств защиты информациию. Осуществляется поддержка инновационных отечественных разработок ПО, ориентированных на новые рынки, включая разработчиков средств защиты информации. Обеспечение координации и мониторинга выделения инвестиций по приоритетным направлениям разработки ПО, включая разработчиков средств защиты информации. Организована выдача денежных премий (призов) за найденные уязвимости в программно и программно-аппаратном обеспечении. Создание механизмов коммерциализации продуктов, созданных на основе новых отечественных ИТ. Минкомсвязи, Минпромторг Фонд развития промышленности, АНО "Центр компетенций по импртозамещению в сфере ИКТ", АНО "Цифровая экономика", фонд "Сколково", "ВЭБ инновации", заинтересованные институты развития 3 700 500 3 200 0 800 1 400 1 500 - - - - - - - Созданы венчурные фондов для финансирования разработки ПО, включая разработчиков средств защиты информации Минкомсвязи "Российская венчурная компания", "ВЭБ Инновации" 2 250 0 2 250 0 500 750 1 000 Осуществляется поддержка экспортно-ориентированных разработчиков ПО Минкомсвязи "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов" 1 300 0 1 300 0 300 500 500 - - - - - - - Оказание мер стимулирования развития и модернизации отечественного производственного комплекса оборудования в сфере телерадиовещания Минкомсвязи, Минпромторг 1 150 1 150 0 0 350 450 350 - - - - - - - Создание национального удостоверяющего центра для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети Интернет Минкомсвязи, ФСБ "Ростелеком" 1 026 1 026 0 0 555 471 0 0 0 0 0 0 0 0 Реализация пилотных проектов в сфере железнодорожного транспорта в рамках разработки концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий Минтранс РЖД 980 480 500 0 0 25 955 - - - - - - - Обеспечение сбора информации об адресах, номерах автономных систем и связей между ними, маршрутов трафика в сети интернет, а также управления программно-техническими средствами, обеспечивающими безопасность российского сегмента сети интернет Роскомнадзор, ФСБ ГРЧЦ 951 951 0 0 72 422 457 4 524 4 524 0 0 688 1 387 2 549 Создание инфраструктуры сбора биометрических данных граждан и выдачи документов нового образца содержащими усиленную квалифицированную электронную подпись и биометричсекие данные гражданина на территории всех субъектов РФ Минкомсвязи, Минэкономразвития, МВД, ФСБ, ФСТЭК, Банк России Сбербанк, Гознак, НИИ "Восход" 809 809 0 0 350 250 209 - - - - - - - Разработка и модернизация программно-аппаратных решений по повышению устойчивости и безопасности функционирования отечественной инфраструктуры телерадиовещания Минкомсвязи, Минпромторг концерн "Автоматика" 700 700 0 0 150 350 200 - - - - - - - Разработка технологических решений и проведение пилотных проектов по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов на основе перспективных систем обработки и хранения информации Минкомсвязи, ФСБ, Минпромторг, Банк России "ВЭБ инновации", "Яндекс", концерн "Автоматика" 574 574 0 0 225 199 150 - - - - - - - Разработка концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий Минтранс РЖД, организация, отобранная по конкурсу 520 20 500 0 0 20 500 - - - - - - - Создание испытательных лабораторий для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий ФСБ, Минкомсвязи Московский государственный университет, ИТМО, СМАРТС 506 506 0 0 88 175 243 - - - - - - - Создание распределенной системы управления и мониторинга информационной безопасности в рамках развития российского государственного сегмента сети интернет (Rsnet) ФСО, Минкомсвязи, ФСБ Организации, определенные в соответствии с законодательством РФ 482 482 0 0 207 243 132 - - - - - - - Разработка и реализация мер поддержки потребителей пользовательского обрудования двойного назначения на базе отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450 для нужд МВД, МЧС, Росгвардии Минкомсвязи, Минпромторг, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардия "Российская телевизионная и радиовещательаня сеть", концерн Автоматика" 465 465 0 0 0 265 200 9 000 9 000 0 0 3 000 3 000 3 000 Разработка программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг маршутов трафика в сети интернет Роскомнадзор ГРЧЦ 383 383 0 0 383 0 0 169 169 0 0 169 0 0 Разработка программно-аппаратных средств, обеспечивающих монитоторинг и управление сетью связи общего пользования Роскомнадзор ГРЧЦ 383 383 0 0 136 157 89 - - - - - - - Создание механизма поддержки функционирования Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Минкомсвязи 375 375 0 0 90 90 90 - - - - - - - Разработка системы мер поддержки российских производителей продуктов и услуг ИКТ, осуществляющих патентование продуктов за рубежом Минкомсвязи, Роспатент, Банк России "Российский экспортный центр", ЦК "Цифровые технологии" 357 357 0 0 99 119 139 - - - - - - - Оказание мер финансовой поддержки органам государственной власти субъектов РФ по реализации требований №187-ФЗ ("О безопасности критической информационной инфраструктуры") Минкомсвязи 250 250 0 0 0 150 100 5 000 5 000 0 0 1 000 2 000 2 000 Разработка программно-технических средств, обеспечивающих сбор и хранение информации об адресах, номерах автономных систем и связей между ними Роскомнадзор "Ростелеком" 242 0 242 22 113 52 55 - - - - - - - Обеспечение непрерывного и скоординированного участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку стандартов в области криптографии и безопасности информационных технологий ФСБ, Росстандарт Академия криптографии РФ 200 200 0 0 60 70 70 - - - - - - - Создание киберполигона, реализованного в том числе с использованием облачных технологий, для оубчения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ, современным практикам обеспечения безопасности Минкомсвязи, МВД, ФСТЭК, ФСБ, Банк России, Минобрнауки Фонд "Сколково", Сбербанк, "Бизон", "Альтэль" 200 200 0 0 200 0 0 - - - - - - - Разработка программно-аппаратных средств, обеспечивающих устойчивое и безопасное функционирование системы доменных имен Роскомнадзор "Ростелеком" 199 0 199 0 111 44 44 - - - - - - - Создание независимых центров по техническому тестированию программного и аппаратного обеспечения, в том числе средств обеспечения безопасности информации (за исключением тестирования реализованных в них механизмов защиты информации), позволяющего компаниям получить доступ к аналитической информации и результатам независимого тестирования предлагаемых на рынке решений Минкомсвязи, ФСБ, МВД, ФСТЭК Фонд "Сколково", АНО "Центр компетенций по импортозамещеению в сфере ИКТ", "Бизон", "Альтэль", концерн "Автоматика" 195 195 0 0 135 60 0 - - - - - - - Развитие подходов повышения грамотности и практико-ориентированной подготовки в области кибербезопасности для представителей бизнеса и государства на базе опыта ведущих компаний цифровой экономики Минкомсвязи, ФСБ, ФСТЭК, МВД, Банк России Сбербанк, "Лаборатория Касперского" (научно-образовательные центры), РТУ МИРЭА, "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" 126 0 126 0 58 34 34 - - - - - - - Создание системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми Роскомнадзор, Минкомсвязи, МВД, ФСБ 120 120 0 0 0 120 0 - - - - - - - Разработка мер стимулирования научных школ по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре в области информационной безопасности для задач цифровой экономики Минобрнауки, Минкомсвязи, ФСО Организация, отобранная по конкурсу 120 120 0 0 0 55 65 - - - - - - - Разработка отечественных технологических решений, обеспечивающих возможность анализа сетевого трафика и поведенческого анализа, с целью выявления фактов заражения абонентов вредоносными программами и пересылке вредоносных вложений Минкомсвязи "Группа АйБи", "Ростелеком", концерн "Автоматика" 100 40 60 0 40 40 20 - - - - - - - Разработка защищенных программно-аппаратных комплексов, реализующих технологии распознавания образов (компьютерного зрения), для использования на беспилотных транспортных средствах Минтранс РЖД, организация, отобранная по конкурсу 100 75 25 0 0 50 50 - - - - - - - Разработка первой очереди Национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности. Выбор исполнителя. Проведение опытной эксплуатации. ФСБ Организзация, отобранная по конкурсу 100 100 0 0 0 30 70 - - - - - - - Приобретение программно-аппаратных средств, обеспечивающих безопасность российского сегмента сети интернет Роскомнадзор ГРЧЦ 0 0 0 0 0 0 0 20 844 20 844 0 0 4 121 4 541 12 181 Разработка системы управления охранными услугами с учетом современных требований информационной безопасности на базе отечественного ПО Росгвардия Организация, отобранная по конкурсу 0 0 0 0 0 0 0 3 365 3 365 0 0 0 1 682 1 682 Создание отечественной защищенной платформы для обработки больших массивов данных. Реализация пилотного проекта по модернизации существующей системы информационного обеспечения централизованного учета оружия, контроля за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности Росгвардии на разработанной программно-аппаратной платформе. Росгвардия, Минкомсвязи Организация, отобранная по конкурсу 0 0 0 0 0 0 0 3 021 3 021 0 0 0 2 059 962 Обеспечение структурных подразделений центрального аппарата Росгвардии, территориальных органов Росгвардии, органов управления (объединений, соединений, воинских частей, организаций и подразделений) войск национальной гвардии отечественным офисным ПО и ПО в сфере информационной безопасности и оказание технической поддержки в рамках применения поставляемых программных продуктов. Минкомсвязи, Росгвардия Организация, отобранная по конкурсу 0 0 0 0 0 0 0 2 352 2 352 0 0 697 938 716

В то же время в октябре 2018 г. межведомственная комиссия при Совете безопасности приняла решение увеличить расходы по ряду мероприятий на 49,85 млрд руб., из которых практически вся сумма в 49,4 млрд руб. должна была быть выделена из федерального бюджета и 440 млн руб. — из внебюджетных источников.

Тем самым, общий объем затрат по федеральному проекту увеличивался практически в три раза — до 77,77 млрд руб. Из этой суммы 64,67 млрд руб. должен был бы выделить федеральный бюджет, 13,07 млрд руб. — внебюджетные источники.

«Цифровая экономика» и «Суверенный интернет»

Основная часть расходов, которые хотел обеспечить Совбез, связана с так называемым «Суверенным интернетом». Разговоры о необходимости создания в России дублирующей критической инфраструктуры интернета начались в органах власти с 2014 г. В 2016 г. Минкомсвязи начало разработку законопроекта о создании государственной информационной системы ГИС «Интернет», которая содержала бы информацию об автономных интернет-системах (AIS, организации, обладающие собственным пулом IP-адресов), точках обмена интернет-трафиком (IX), трансграничных магистральных интернет-каналах и национальной доменной зоне.

В 2017 г. в первую версию программы «Цифровая экономика» были включены 500 млн руб. на создание Центра мониторинга сетей связи и 2,1 млрд руб. на создание Национального удостоверяющего центра и различного ПО управления для управления ГИС «Интернет». Упомянутый законопроект Минкомсвязи так и не был одобрен. Но в конце 2018 г. в Госдуму был внесен еще более жесткий вариант законопроекта «О суверенном интернете», разработанный сенаторами Людмилой Боковой и Андреем Клишасом вместе с депутатом Андреем Луговым.

Документ предполагал, помимо управления центральными элементами критической инфраструктуры интернета, установку интернет-провайдерами специального оборудования. С его помощью Роскомнадзор сможет в случае угрозы функционирования интернета вводить централизованное управление сетями связи и блокировать доступ к запрещенным сайтами. При этом само оборудование будет устанавливаться для провайдеров бесплатно.

Соответствующий закон был подписан Президентом Владимиром Путиным только в мае 2019 г. Но в федеральном проекте «Информационная безопасность» уже в декабре 2018 г. появился пункт о приобретении программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг и управление сетями связи общего пользования. Правда, сумма затрат на это мероприятие составляла «0 руб.» .Общие затраты на обеспечение функционирования критической инфраструктуры интернета в федпроекте составили 3,2 млрд руб.

Со своей стороны, Совет безопасности посчитал необходимым увеличить их почти в 10 раз — до 30,8 млрд руб. Большая часть из них, 20,8 млрд руб., должна была пойти на закупку оборудования для управлении сетями интернет-провайдеров. Кроме того, Совбез посчитал необходимым в пять раз увеличить расходы на обеспечение сбора информации об адресах и номерах автономных сетей с работой с вышеупомянутыми техническими средствами управления сетями связи — с 961 млн руб. до 4,5 млрд руб.

480 млн руб. должно уйти на создание распределенной системы управления и мониторинга информационной безопасности в рамках развития российского государственного сегмента интернета Rsnet (предназначен для обслуживания госорганов), 240 млн руб — на разработку программно-технических средств, обеспечивающих сбор и хранение информации об адресах, номерах автономных систем и связей между ними (проект будет выполнять «Ростелеком»), 200 млн руб. — на разработку программно-аппаратных средств, обеспечивающих устойчивое и безопасное функционирование системы доменных имен (также проект «Ростелекома»).

В то же время Совбез посчитал целесообразным отказаться от заложенного в федпроект «Информационная безопасность» мероприятия по созданию Национального удостоверяющего центра; на эти цели «Ростелеком» должен был получить 1 млрд руб. Расходы по еще двум мероприятиям были снижены более чем в два раза: 170 млн руб. будет направлено на разработку программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг маршрутов трафика в интернет, и 145 млн руб. уйдет на разработку программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг и управление сетями связи общего пользования.

Каким еще ИТ-проектам пытался помочь Совбез

Кроме того, Совбез практически в 20 раз, с 465 млн руб. до 9 млрд руб., увеличил затраты на разработку и реализацию мер поддержки потребителей пользовательского оборудования двойного назначения на базе отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450 для нужд Росгвардии, МЧС и МВД.

Сотовую сеть четвертого поколения (4G) в стандарте LTE-450 строит «Ростелеком» вместе с Tele2 и госпредприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Сеть будет обслуживать социально-значимые объекты. Помимо вышеупомянутых объектов силовых структур, к числу таковых также относятся органы государственной и муниципальной власти, территориальные избирательные комиссии, школы и фельдшерско-акушерские пункты.

Сеть в диапазоне 450 МГц обладает большой зоной обслуживания, что позволяет ей охватить социально-значимые объекты на удаленных территориях. В большинстве регионов частоты в диапазоне 450 МГц находятся у Tele2. Но для LTE-450 практически нет абонентского оборудования, в связи с чем и потребовались государственные субсидии.

Также Совбез решил в 20 раз увеличить финансирование органов государственной власти субъектов федерации на обеспечение реализации требований закона «О безопасности критически важной инфраструктуры» с 250 млн руб. до 5 млрд руб. Речь идет о подключении регионов к ГосСОПКА.

Еще 8,74 млрд руб. Совбез посчитал нужным выделить на информатизацию Росгвардии. В том числе 3,36 млрд руб. предлагалось выделить на разработку системы управления охранными услугами с учетом современных требований информационной безопасности на базе отечественного ПО, 3,02 млрд руб. — на создание отечественной защищенной платформы для обработки больших массивов данных и модернизации на ее основе существующей системы информационного обеспечения централизованного учета оружия, и 2,35 млрд руб. — на обеспечение структурных подразделений Росгвардии отечественным офисным ПО и ПО в сфере информационной безопасности вместе с оказанием услуг технической поддержки.

В бюджете не нашлось денег на решения Совбеза

Между тем, анализ федерального бюджета на 2020-2022 гг. показывает, что решения Совбеза о дополнительном финансировании мероприятий федпроекта «Информационная безопасность» не были выполнены. Так, в рамках реализации мероприятий по созданию «Суверенного интернета» Роскомнадзор получит лишь 1,89 млрд руб. на создание Центра мониторинга сетей связи — в 16 раз меньше, чем планировал Совбез.

Росгвардия получит на реализацию мероприятий нацпрограммы «Цифровая экономика» 740 млн руб — в 12 раз меньше, чем закладывал. А Минкомсвязи получит лишь 250 млн руб. на предоставление субсидий регионам для подключения к ГосСОПКА — то есть ту же сумму, которая была в программе для решений Совбеза.

Тот факт, что финансирование, запрошенное Совбезом, не будет вестись через механизмы нацпрограммы «Цифровая экономика», CNews подтвердила и руководитель рабочей группы АНО «Цифровая экономика» по информационной безопасности Наталья Касперская. «Все-таки программа “Цифровая экономика” изначально была про бизнес, и включать туда проекты наподобие ГосСОПКА или информационных систем Росгвардии было бы неправильно», — говорит Касперская.

15,6 млрд руб. на поддержку российских разработчиков ПО

Без учета мероприятий Совбеза основное финансирование в рамках федпроекта «Информационная безопасность» будет направлено на поддержку отечественных разработчиков ПО. Всего на эти цели планируется потратить 15,63 млрд руб.

Кураторами данных мероприятий будут Минкомсвязи и Минпромторг, исполнителями — Фонд развития промышленности, АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», АНО «Цифровая экономика», фонд «Сколково», «Фонд развития интернет-инициатив» (ФРИИ), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника), госкорпорация «ВЭБ.РФ» и ее «дочка» «ВЭБ инновации», «Российская венчурная компания» (РВК) и «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов».

В том числе 8,38 млрд руб. должно быть выделено на создание механизмов стимулирования разработки отечественного ПО и увеличения его доли в цифровой экономике с помощью акселерации перспективных бизнес-идей, венчурного финансирования, льготного кредитования, премирования за найденные уязвимости. Данная сумма примерно поровну должна быть поделена между федеральным бюджетом и внебюджетными источниками.

В том числе речь идет об осуществлении финансовой поддержки разработчиков отечественного офисного ПО и отечественного ПО в сфере информационной безопасности для обеспечения совершенствования ПО — в целях его соответствия требованиям заказчиков и финансовой поддержки механизмов стимулирования замещения используемых на критически важных объектах автоматизированных систем управления предприятий и технологическими процессами на отечественные аналоги.

Также должны осуществляться акселерация (обучение, поддержка, взращивание) команд-разработчиков отечественного ПО, грантовая поддержка малых инновационный предприятий по разработке отечественного ПО и реализоваться программы соинвестирования и инвестирования в уставной капитал разработчиков отечественного ПО.

На льготное кредитование разработчиков ПО будет направлено 3,7 млрд руб. Большую часть этой суммы, 3,2 млрд руб. выделят внебюджетные источники, 500 млн руб. выделит федеральный бюджет. В рамках данного мероприятия также будут осуществляться поддержка инновационных отечественных разработок ПО, ориентированных на новые рынки, организована выдача денежных премий за найденные уязвимости в программном и программно-аппаратном обеспечении и созданы механизмы коммерциализации продуктов, созданных на основе новых отечественных информационных технологий.

На создание венчурных фондов для финансирования разработки ПО, включая разработчиков средств защиты информации, из внебюджетных источников будет выделено 2,25 млрд руб. На поддержку экспортно-ориентированных разработчиков ПО, также из внебюджетных источников, будет выделено еще 1,3 млрд руб.

ИБ для железнодорожного транспорта и телерадиовещания

На оказание мер стимулирования развития и модернизации отечественного производственного комплекса оборудования в сфере телерадиовещания из федерального бюджета будет выделено 1,15 млрд руб. Еще 700 млн руб. будет направлено на разработку и модернизацию программно-аппаратных решений по повышению устойчивости и безопасности функционирования отечественной инфраструктуры телерадиовещания. Курировать указанные проекты будут Минкомсвязи и Минпромторг, участвовать в реализации данных мероприятий будет концерн «Автоматика», входящий в состав госкорпорации «Ростех».

На реализацию пилотных проектов в сфере железнодорожного транспорта в рамках разработки концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий федеральный бюджет направит 980 млн руб. Еще 520 млн руб. будут направлены на разработку концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий. Курировать данные мероприятия будет Минтранс, исполнять — «Российские железные дороги» (РЖД).

800 млн руб. на биометрию в паспортах

800 млн руб. из федерального бюджета будет направлено на создание инфраструктуры сбора биометрических данных граждан и выдачи документов нового образца, содержащих усиленную квалифицированную электронную подпись и биометрические данные гражданина на территории всех субъектов РФ. Курировать данное мероприятие будут Минкомсвязи, Минэк, МВД, ФСБ, ФСТЭК и Центробанк; исполнителями станут Сбербанк, Гознак и НИИ «Восход».

«Яндекс» и «Сколково» в «Цифровой экономике»

На разработку технологических решений и проведение пилотных проектов по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов на основе перспективных систем обработки и хранения информации федеральный бюджет выделит 574 млн руб. Курировать мероприятие будут Минкомсвязи, Минпромторг, ФСБ и Центробанк, исполнителями станут «ВЭБ инновации», «Яндекс» и концерн «Автоматика».

На создание испытательных лабораторий для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических алгоритмов федеральный бюджет выделит 506 млн руб. Кураторами мероприятий будут ФСБ и Минкомсвязи, исполнителями — Московский государственный университет, ИТМО и поволжская компания «Смартс».

Независимые центры по тестированию программного и аппаратного обеспечения

Поддержка функционирования Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ обойдется федеральному бюджету в 375 млн руб. Еще 357 млн руб. из бюджета будут направлены на разработку мер поддержки российских производителей продуктов и услуг ИКТ, осуществляющих патентование продуктов за рубежом. Курировать мероприятия будут Минкомсвязи, Роспатент и Центробанк, исполнителями значатся «Российский экспортный центр» и ЦК «Цифровые технологии».

На обеспечение непрерывного и скоординированного участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку стандартов в области криптографии и безопасности информационных технологий, будет выделено 200 млн руб. Проект будут курировать ФСБ и Росстандарт, исполнителем значится Академия криптографии России.

Создание независимых центров по техническому тестированию программного и аппаратного обеспечения, в том числе средств обеспечения безопасности информации, позволяющим компаниям получить доступ к аналитической информации и результатам независимого тестирования предлагаемых на рынке решений федеральный бюджет выделит 195 млн руб. Курировать мероприятия будут Минкомсвязи, ФСБ, МВД и ФСТЭК, исполнителями значатся фонд «Сколково», АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», «Бизон», «Альтэль» и концерн «Автоматика».

На развитие подходов повышения грамотности и практико-ориентированной подготовки в области кибербезопасности для представителей бизнеса планируется направить 126 млн руб. Проект будут курировать Минкомсвязи, ФСБ, ФСТЭК, МВД и Центробанк, исполнителями значатся Сбербанк, «Лаборатория Касперского», РТУ МИРЭА и «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ).

Фильтрация интернет-трафика для детей и выявление вредоносной активности

На создание системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми Роскомнадзор, Минкомсвязи, МВД и ФСБ получат 120 млн руб. Аналогичную сумму Минобрнауки, Минкомсвязи и ФСО получат на разработку мер стимулирования научных школ по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре в области информационной безопасности для задач цифровой экономики.

100 млн руб. Минкомсвязи получит на разработку отечественных технологических решений, обеспечивающих возможность анализа сетевого трафика и поведенческого анализа, с целью выявления фактов заражения абонентов вредоносными программами и пересылке вредоносных вложений. Исполнителями проекта будут Group IB, «Ростелеком» и концерн «Автоматика».

Аналогичную сумму ФСБ получит на разработку первой очереди национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности. Еще 100 млн руб. Минтранс получит на разработку защищенных программно-аппаратных комплексов, реализующих технологии распознавания образов, для использования на беспилотных транспортных средствах. Исполнителем проекта будет РЖД.