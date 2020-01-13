Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

«Яндекс.Драйв» выходит на европейский рынок

Бизнес Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Крупнейший в мире по величине автопарка сервис каршеринга «Яндекс.драйв» в тестовом режиме запустится в одном из городов Евросоюза. На первых порах европейским клиентам сервиса будет доступно около тысячи электромобилей.

«Яндекс.драйв» идет в Европу

Каршеринг «Яндекс.драйв» до конца 2020 г. запустит сервис по прокату автомобилей в одной из стран Европейского Союза. Об этом сообщило издание Financial Times.

По словам руководителя «Яндекс.драйва», Антона Рязанова, компания в тестовом режиме будет сдавать в аренду до 1 тыс. электромобилей в одном из европейских городов. Сервис рассматривает города с благоприятными условиями для электромобилей, в том числе Мадрид и Копенгаген, а также города Франции и Италии.

Крупнейший в мире

Financial Times называет «Яндекс.драйв» крупнейшим в мире сервисом каршеринга по величине автопарка, который по данному показателю опередил европейский Sharenow (совместное предприятие BMW и Daimler). По данным издания, в парке «Яндекс.драйва» сейчас более 21 тыс. авто, Sharenow же может похвастаться более чем 20,5 тыс. единиц транспорта. В III квартале 2019 г. размер автопарка «Яндекс.драйва» составлял 16,5 тыс. машин, а на момент основания насчитывал всего 750 транспортных средств.

yadrive600.jpg
Крупнейший в мире сервис каршеринга «Яндекс.драйв» в тестовом режиме запустится в одном из городов Евросоюза.

Главным конкурентом «Яндекс.драйва» на российском рынке является сервис «Делимобиль», который на собственном официальном сайте называет себя «крупнейшим сервисом поминутной аренды в России». По данным все того же сайта, в парке «Делимобиля» на сегодняшний день числится более 12 тыс. автомобилей.

Всего на территории России, согласно информации, опубликованной на сайте truesharing.ru, работают 29 каршеринговых сервисов. Помимо перечисленных выше, к числу крупнейших можно отнести Belkacar (парк насчитывает около 5 тыс. авто) и Youdrive (1,2-2,5 тыс. машин).

Каршериновые проекты «Яндекса»

Каршеринговый сервис «Яндекс.драйв» был запущен в феврале 2018 г. в Москве. Сервис позволяет арендовать на определенный срок автомобиль, водителем при этом выступает сам пользователь. Сервис доступен для лиц в возрасте от 21 года, имеющих стаж вождения не менее двух лет.

Как и во всех каршеринговых сервисах, процесс получения и возврата автомобиля в «Яндекс.драйве» автоматизирован и не требует личного контакта клиента с сотрудником компании. Поиск и аренда авто осуществляются через мобильное приложение. Приложение также показывает пользователю, где находится ближайшая машина и прокладывает к ней маршрут. Чтобы сэкономить время в начале поездки, клиент может удаленно включить заблаговременный прогрев двигателя.

Антон Рязанов, руководитель «Яндекс.драйва», характеризует приложение как «простое и понятное», отмечая легкую регистрацию. Приложение есть в Apple Appstore и Google Play, зарегистрироваться в нем можно с декабря 2017 г.

Автомобили нового сервиса оснащены мультимедийной платформой «Яндекс.авто», к которой подключены «Навигатор» и «Яндекс.музыка», всеми этими службами пользователь может пользоваться во время поездки.

На сегодняшний день сервис доступен в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области (с декабря 2018 г.), а также в Казани и республике Татарстан (с мая 2019 г.).

«Драйв» – это не первый проект «Яндекса» в области каршеринга. В 2017 г. компания запустила приложение «Яндекс.каршеринг», которое отображало на карте города расположение 2,2 тыс. автомобилей каршеринговых служб Москвы и Санкт-Петербурга и машин сервиса Greengo в Будапеште (Венгрия). В ноябре 2017 г. стало известно о планах «Яндекса» по закрытию проекта. По словам представителей «Яндекса», полноценная агрегация без возможности выбирать и бронировать автомобили с одного аккаунта оказалась не востребована. Пользователям гораздо важнее иметь возможность строить городские маршруты на подходящем под ситуацию транспорте, будь то автобус, велосипед или аренда автомобиля.

Другие материалы рубрики

Власти утвердили требования к российским DNS. На их выполнение потребуются десятки миллиардов

Прогноз: 2020 год будет лучше 2019 г. И в России, и в мире

Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта

Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов

Власти потратят 130 миллионов, чтобы граждане полюбили цифровую экономику

Конференция CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами» состоится 11 февраля

Техника

Обзор смартфона Huawei Nova 5T: пять камер и мощный процессор

Самые ожидаемые смартфоны 2020 года

Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России

Лучшие компактные пылесосы: выбор ZOOM
Показать еще
Взгляд месяца

На хайпе часто можно построить только фейк

Сергей Мацоцкий

основатель и член совета директоров IBS

Событие месяца

Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью