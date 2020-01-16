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Google «убивает» приложения Chrome

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Интернет Интернет-ПО Техника
, Текст: Владимир Бахур
Google решила окончательно отказаться от поддержки так называемых «приложений» для браузера Chrome, однако поддержка существующих проектов сохранится до 2022 г.

Спасибо, все свободны

Компания Google приняла окончательное решение избавиться от поддержки приложений для браузера Chrome на всех платформах. Такая запись появилась в официальном блоге Chromium Blog для разработчиков.

Вместо приложений для Chrome, Google продолжит инвестировать в поддержку расширений для Chrome (Chrome Extensions) для всех поддерживаемых браузером платформ.

«Создание надежной экосистемы расширений является важным для Chrome, мы намерены обеспечить платформу полезных расширений для настройки удобных предпочтений в браузере для всех пользователей», – говорится в заявлении Google.

Вместе с заявлением Google также опубликовала обновленный график сворачивания проекта Chrome Apps, согласно которому уже в марте магазин Chrome Web Store прекратит прием новых приложений для Chrome. Полное прекращение поддержки Chrome Apps и отказ в их дальнейшем обновлении запланирован на июнь 2022 г.

Почему не взлетело

Впервые проект Chrome Apps для Chrome был запущен в 2013 г., на волне популярности идеи о том, что браузерные приложения с использованием HTML5, CSS и JavaScript обеспечат полноценные возможности, сравнимые с традиционными приложениями. Приложения для Chrome продвигались как инструмент для расширения числа пользователей с устройствами под различными операционными системами, и были ориентированы на производителей устройств и преподавателей.

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Приложения (Apps) для браузера Google Chrome

Позже в Google заявили, что прогресс интернет-технологий обеспечил современные браузеры «достаточными возможностями для подавляющего большинства сценариев их использования». В числе наиболее удачных реализаций таких технологий названы, например, Google Earth, Figma и Progressive Web Apps.

Впервые планы о сворачивании проекта Chrome Apps в пользу браузерных расширений были объявлены в Google еще в 2016 г. Первым шагом по сворачиванию проекта стало удаление категории Chrome Apps из магазина приложений Web Store в начале 2017 г.

Первоначально в Google планировали свернуть поддержку приложений Chrome под Windows, macOS и Linux в начале 2018 г., но в декабре 2017 г. решение было перенесено на неопределенный срок.

И вот теперь этот срок наступил. Начиная с марта 2020 г. интернет-магазин Chrome не будет принимать новые Chrome Apps, однако обновлять уже существующие не возбраняется вплоть до июня 2022 г.

Начиная с июня 2020 г. Google прекращает поддержку приложений под Mac, Windows и Linux, а поддержка корпоративных и образовательных приложений завершится к концу 2020 г. В июне 2021 г. завершится поддержка пользователей потребительских версий ОС Chrome. Поддержка всех пользователей Chromebook завершится через год.

Какие проекты были закрыты Google ранее

В октябре 2018 г., через семь лет после запуска, Google приняла решение закрыть свою социальную сеть Google+. Проект, так и не набравший стоящей популярности, был добит утечками пользовательских данных, о которых руководство компании знало с весны, но помалкивало.

Месяцем ранее Google закрыла почтовый сервис Inbox, приняв решение полностью сосредоточиться на разработке Gmail. Inbox будет удален из всех магазинов и перестанет быть доступен для пользователей с марта 2019 г.

В апреле 2018 г. Google закрыла популярный сервис сокращения URL-адресов goo.gl. Вместо него компания предложила использовать «умные» ссылки Firebase Dynamic Links, способные работать с приложениями. Причина закрытия goo.gl — массовый переход пользователей, ищущих информацию в интернете, с обычных веб-страниц на приложения и мобильные устройства.

Тогда же Google объявила о прекращении разработки мессенджера Allo и концентрации внимания на на RCS-технологии Chat, которая при поддержке операторов сотовой связи позволит полностью заменить SMS.

В 2015 г. компания закрыла признанный неудачным проект Google Glass. Google была вынуждена приостановить продажи тестовой версии AR-гаджета и перенести запуск коммерческого продукта на неопределенный срок ввиду падения интереса к нему среди покупателей и разработчиков приложений, а также возрастающего в обществе беспокойства относительно безопасности устройства с точки зрения защиты частной жизни — множеству людей не понравилось, что оно обладает встроенной видеокамерой, которую можно активировать незаметно.

В 2014 г. Google закрыла сервис «Вопросы и ответы», позволявший уточнить полезную информацию на многих языках (аналог Ответы@Mail.Ru). Та же участь постигла в 2013 г. легендарное некогда онлайн-фотохранилище Picasa Web Albums, взамен которого пользователи получили перенаправление к учетным записям в соцсети Google+.

В 2013 г. Google закрыла сервис Google Reader, обеспечивавший агрегированное чтение RSS-лент. Сервис имел удобный древовидный интерфейс с доступом из любого веб-браузера через аккаунт Google. На момент закрытия Google Reader являлся одним из самых популярных и удобных инструментов для отслеживания новостей в режиме реального времени одновременно на большом количестве сайтов.

В 2012 г. компания закрыла сразу пять своих сервисов, включая видеосервис Google Video, идентификационный сервис iGoogle, приложение Google Symbian Search App, виджет Google Talk Chatback и корпоративное решение Google Mini.

До этого Google закрыла десятки своих сервисов, которым не удалось добиться широкой популярности. Самые известные из попавших ранее «под нож» проектов – это Google Wave, Knol, Google Gears, Google Search Timeline, Slide, Google Friend Connect, Google Pack, Google Web Security, YouTube Gaming и Google Titan.

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