Google «убивает» приложения Chrome

4205

Спасибо, все свободны

Компания Google приняла окончательное решение избавиться от поддержки приложений для браузера Chrome на всех платформах. Такая запись появилась в официальном блоге Chromium Blog для разработчиков.

Вместо приложений для Chrome, Google продолжит инвестировать в поддержку расширений для Chrome (Chrome Extensions) для всех поддерживаемых браузером платформ.

«Создание надежной экосистемы расширений является важным для Chrome, мы намерены обеспечить платформу полезных расширений для настройки удобных предпочтений в браузере для всех пользователей», – говорится в заявлении Google.

Вместе с заявлением Google также опубликовала обновленный график сворачивания проекта Chrome Apps, согласно которому уже в марте магазин Chrome Web Store прекратит прием новых приложений для Chrome. Полное прекращение поддержки Chrome Apps и отказ в их дальнейшем обновлении запланирован на июнь 2022 г.

Почему не взлетело

Впервые проект Chrome Apps для Chrome был запущен в 2013 г., на волне популярности идеи о том, что браузерные приложения с использованием HTML5, CSS и JavaScript обеспечат полноценные возможности, сравнимые с традиционными приложениями. Приложения для Chrome продвигались как инструмент для расширения числа пользователей с устройствами под различными операционными системами, и были ориентированы на производителей устройств и преподавателей.

Приложения (Apps) для браузера Google Chrome

Позже в Google заявили, что прогресс интернет-технологий обеспечил современные браузеры «достаточными возможностями для подавляющего большинства сценариев их использования». В числе наиболее удачных реализаций таких технологий названы, например, Google Earth, Figma и Progressive Web Apps.

Впервые планы о сворачивании проекта Chrome Apps в пользу браузерных расширений были объявлены в Google еще в 2016 г. Первым шагом по сворачиванию проекта стало удаление категории Chrome Apps из магазина приложений Web Store в начале 2017 г.

Первоначально в Google планировали свернуть поддержку приложений Chrome под Windows, macOS и Linux в начале 2018 г., но в декабре 2017 г. решение было перенесено на неопределенный срок.

И вот теперь этот срок наступил. Начиная с марта 2020 г. интернет-магазин Chrome не будет принимать новые Chrome Apps, однако обновлять уже существующие не возбраняется вплоть до июня 2022 г.

Начиная с июня 2020 г. Google прекращает поддержку приложений под Mac, Windows и Linux, а поддержка корпоративных и образовательных приложений завершится к концу 2020 г. В июне 2021 г. завершится поддержка пользователей потребительских версий ОС Chrome. Поддержка всех пользователей Chromebook завершится через год.

Какие проекты были закрыты Google ранее

В октябре 2018 г., через семь лет после запуска, Google приняла решение закрыть свою социальную сеть Google+. Проект, так и не набравший стоящей популярности, был добит утечками пользовательских данных, о которых руководство компании знало с весны, но помалкивало.

Месяцем ранее Google закрыла почтовый сервис Inbox, приняв решение полностью сосредоточиться на разработке Gmail. Inbox будет удален из всех магазинов и перестанет быть доступен для пользователей с марта 2019 г.

В апреле 2018 г. Google закрыла популярный сервис сокращения URL-адресов goo.gl. Вместо него компания предложила использовать «умные» ссылки Firebase Dynamic Links, способные работать с приложениями. Причина закрытия goo.gl — массовый переход пользователей, ищущих информацию в интернете, с обычных веб-страниц на приложения и мобильные устройства.

Тогда же Google объявила о прекращении разработки мессенджера Allo и концентрации внимания на на RCS-технологии Chat, которая при поддержке операторов сотовой связи позволит полностью заменить SMS.

В 2015 г. компания закрыла признанный неудачным проект Google Glass. Google была вынуждена приостановить продажи тестовой версии AR-гаджета и перенести запуск коммерческого продукта на неопределенный срок ввиду падения интереса к нему среди покупателей и разработчиков приложений, а также возрастающего в обществе беспокойства относительно безопасности устройства с точки зрения защиты частной жизни — множеству людей не понравилось, что оно обладает встроенной видеокамерой, которую можно активировать незаметно.

В 2014 г. Google закрыла сервис «Вопросы и ответы», позволявший уточнить полезную информацию на многих языках (аналог Ответы@Mail.Ru). Та же участь постигла в 2013 г. легендарное некогда онлайн-фотохранилище Picasa Web Albums, взамен которого пользователи получили перенаправление к учетным записям в соцсети Google+.

В 2013 г. Google закрыла сервис Google Reader, обеспечивавший агрегированное чтение RSS-лент. Сервис имел удобный древовидный интерфейс с доступом из любого веб-браузера через аккаунт Google. На момент закрытия Google Reader являлся одним из самых популярных и удобных инструментов для отслеживания новостей в режиме реального времени одновременно на большом количестве сайтов.

В 2012 г. компания закрыла сразу пять своих сервисов, включая видеосервис Google Video, идентификационный сервис iGoogle, приложение Google Symbian Search App, виджет Google Talk Chatback и корпоративное решение Google Mini.

До этого Google закрыла десятки своих сервисов, которым не удалось добиться широкой популярности. Самые известные из попавших ранее «под нож» проектов – это Google Wave, Knol, Google Gears, Google Search Timeline, Slide, Google Friend Connect, Google Pack, Google Web Security, YouTube Gaming и Google Titan.