Google поставит на уши весь рынок интернет-рекламы ради пользователей Chrome

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Постепенный отказ от cookies

Google постепенно откажется от поддержки сторонних cookie-файлов в своем фирменном браузере Chrome. Об этом в блоге Chromium написал глава разработки Chrome Джастин Шух (Justin Schuh).

Данная мера позволит повысить уровень конфиденциальности пользователей браузера, однако может негативно сказаться на уровне доходов участников рынка интернет-рекламы. По словам Шуха, процесс займет около двух лет.

Некоторые другие популярные браузеры, в частности Mozilla Firefox и Apple Safari уже блокируют сторонние cookie по умолчанию. Согласно данным Statcounter, на декабрь 2019 г. доля Chrome на глобальном рынке браузеров составляла около 63%, Safari – 17%, а Firefox довольствовался лишь 4%. Таким образом, решения Google в части изменения вектора развития своего браузера будут иметь более серьезные по сравнению с принятыми Mozilla и Apple последствия как на опыт пользователей в интернете, так и на рынок рекламы.

Что такое cookies

Cookie-файлы позволяют веб-ресурсам сохранять на стороне пользователя небольшие фрагменты информации, которые при следующем его посещении могут быть повторно использованы, например, для аутентификации или учета статистики.

Google запретит сторонние cookie в Chrome к 2022 г.

Сторонние cookie могут появляться на устройстве пользователя, когда посещаемая им страница содержит контент со сторонних (внешних) сайтов, в том числе и рекламные баннеры. То есть с помощью сторонних cookie рекламодатель может сформировать историю просмотров конкретного пользователя на всех веб-сайтах, на которых размещена его реклама. С одной стороны, это позволяет повысить эффективность рекламы, выявив интересы посетителя на основе готовой истории просмотров, с другой – нарушает конфиденциальность серфинга в интернете.

«Песочница конфиденциальности»

В августе 2019 г. Google анонсировал новую инициативу, так называемую песочницу конфиденциальности (Privacy Sandbox). В ее рамках ведется разработка открытых стандартов (в том числе и при участии W3C), реализация которых в браузерах позволила бы рекламодателям даже после отмены сторонних cookie показывать пользователям релевантную рекламу, при этом собирая как можно меньше сведений о последних.

Что именно из себя будет представлять готовая «песочница конфиденциальности», пока остается неизвестным, поскольку сейчас обсуждается сразу множество идей. Однако, как отмечает Джастин Шух, многие из них уже получили положительную оценку сообщества. Начать испытания «песочницы» планируется до конца 2020 г.

Google и реклама

Желание Google затянуть с вводом блокировки сторонних cookie можно объяснить и тем, что львиную долю доходов самой корпорации приносит собственный сервис контекстной рекламы Google Ads, который она тщательно оберегает, в том числе и с помощью борьбы против блокировщиков рекламы.

Так в январе 2019 г. стало известно, что разработчики Google готовят новую версию манифеста разработки расширений для Chrome, в котором будет ограничена работа webRequest API. Это может вызвать серьезные проблемы в работе решений для блокировки рекламы, родительского контроля и защиты от некоторых киберугроз. В мае 2019 г. Корпорация сообщила о том, что не собирается отказывается от своих планов, отметив, что возможные проблемы не коснутся корпоративных пользователей.

В сентябре 2015 г. из-за неправильной работы Chrome пользователи браузера с установленным плагином Adblock Plus лишились возможности «вырезать» рекламу в Youtube. Наблюдатели поначалу решили, что Google наконец нашла эффективный способ борьбы с блокировщиками рекламы.

В феврале 2015 г. газета Financial Times рассказала о том, что интернет-гиганты в лице Google, Amazon и Microsoft якобы платили компании Eyeo, владельцу Adblock Plus, за отказ от блокирования их рекламы. «Сговорившиеся» стороны отказались комментировать данную информацию.

В 2013 г. из Google Play корпорацией было удалено приложения Adblock Plus и некоторые другие блокировщики как нарушающие правила магазина.