Разработчик Firefox выгнал часть сотрудников, чтобы «жить по средствам»

2137

Возможно, это только начало

Компания Mozilla уволила ряд сотрудников в рамках реструктуризации своего бизнеса. Об этом сообщил портал TechCrunch со ссылкой на внутреннюю рассылку для сотрудников компании, где председатель и временный гендиректор Митчелл Бейкер (Mitchell Baker) среди причин увольнения особо подчеркнула слишком медленное продвижение новых продуктов, генерирующих основную выручку Mozilla.



По данным TechCrunch в компании уже сокращено порядка 70 сотрудников. Специализация сокращенного персонала не уточняется. Кроме того, не исключено продолжение процесса, в котором число уволенных может увеличиться, поскольку руководство Mozilla пока что изучает влияние этого решения на работоспособность офисов компании в Великобритании и Франции. Согласно официальным данным Mozilla, в 2018 году в компании работало около 1000 человек по всему миру.

«Возможно вы помните, что в 2019 и 2020 годах ожидали получить доход от новых подписных продуктов, а также обеспечить рост выручки без учета поискового бизнеса. Этого не произошло. В наших планах на 2019 год был недооценен объем времени, которое требуется для создания и запуска доходных продуктов. Учитывая это и уроки 2019 года о темпах инноваций, мы решили прибегнуть к более консервативному прогнозированию выручки на 2020 год. На обозримое будущее мы также обговорили жить по средствам и не тратить больше, чем мы зарабатываем», – процитировал TechCrunch слова Бейкер из внутренней рассылки.

Отрезать, чтобы выжить

В дополнительном заявлении, опубликованном в блоге Mozilla, Митчелл Бейкер подтверждает, что сокращение числа сотрудников производится ради финансирования инноваций.

«В компании Mozilla есть четкое понимание о будущих источниках выручки от нашего главного бизнеса. В определенном смысле это усложняет ситуацию, и мы глубоко огорчены увольнением наших коллег. Тем не менее, ради ответственных инвестиций в интернет-инновации мы обязаны мы будем работать в пределах наших финансовых возможностей», – заявила Митчелл Бейкер.

Mozilla уволила порядка 70 сотрудников

Митчелл Бейкер также заверила, что уволенные сотрудники получат щедрые компенсации и поддержку в последующем трудоустройстве. Она также заявила, что руководство компании также изучило вопрос потенциального закрытия инновационного фонда Mozilla и пришло к выводу, что он пока нужен для продолжения разработки новых продуктов. На эти цели в Mozilla выделят в общей сложности порядка $43 млн.

«Золотая жила» Mozilla

На протяжении ряда последних нескольких месяцев Mozilla тестирует ряд новых продуктов, большинство из которых после запуска будут монетизироваться по подписной модели. В их число входит, например, частная сеть Firefox Private Network и VPN-сервис аппаратного уровня, который обойдется в $4,99 ежемесячно.

Firefox Private Network и аппаратный VPN-сервис

По итогам 2018 года – последнего, за который Mozilla публиковала свои финансовые отчеты, порядка 91% ее выручки пришлось на лицензионные отчисления по контрактам за ее поисковые технологии. В компании давно не скрывают планов снижения сильной зависимости от выручки по поисковым роялти и дальнейшей диверсификации бизнеса с целью увеличения источников доходов.

Предыдущие увольнения в Mozilla

Последний раз крупные увольнения в Mozilla прошли в 2017 г., когда в компании был полностью разогнан отдел разработки собственной операционной системы. Разработка Firefox OS была свернута в Mozilla еще раньше – в конце 2015 г.

После закрытия отдела по разработке собственной ОС в Mozilla планировали сфокусировать работу над интернетом вещей, в том числе, на проекте Project Vaani для разработчиков и производителей устройств умного дома, голосовым помощником по аналогии с Amazon Alexa и проекте Voicebank для сбора образцов речи и обучения ИИ распознаванию голоса. Кроме того, в 2017 г. Mozilla также много инвестировала в разработки виртуальной и дополненной реальности.