НИИ «Восход» будет строить госплатформу интернета вещей за 240 миллионов

НИИ «Восход» займется созданием Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей. Государство потратит на создание данной системы 600 млн руб. В то же время созданием системы готов был заняться «Мегафон», причем за собственные средства.

НИИ «Восход» создаст Единую платформу сбора данных промышленного интернета вещей

Минкомсвязи провело открытый конкурс на создание Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах (ЕГПСД) в составе платформы исполнения государственных функций. Согласно данным Портала госзакупок, победителем конкурса стало госпредприятие НИИ «Восход», которое выполнит работы по стартовой цене 237,5 млн руб.

ЕГПСД будет работать на основе утвержденных ведомственных моделей данных, используемых для реализации динамической оценки рисков в видах государственного и муниципального контроля (надзора).

Система будет применяться организациями для подключения приборов автоматического измерения показателей объектов и систем внутреннего контроля предприятий, в целях обеспечения систематического контроля и мониторинга, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований, предотвращения ущерба охраняемых законом ценностям, а также органами контроля для использования этих данных при мониторинге и планировании деятельности.

«Мегафон» или НИИ «Восход»?

Создание ЕГПСД предусмотрено национальной программой «Цифровая экономика», причем сразу двумя входящими в программу федеральными проектами - «Информационная инфраструктура» и «Цифровое государственное управление». Кураторами системы значатся Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минпромторг, Минстрой, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Управление делами Президента.

НИИ «Восход» займется созданием Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей

Согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура», созданием ЕГПСД займутся «Мегафон» и «Аналитический центр при Правительстве». Проект оценивается в 710 млн руб., при этом его реализация будет финансироваться «Мегафоном» - то есть из внебюджетных источников. Ранее «Мегафон» разработал проект Концепции работы сбора данных платформы промышленного интернета вещей для поднадзорных объектов и инструментов анализа объективных данных о поднадзорных объектах.

В то же время федеральный проект «Цифровое государственное управление» предполагает, что создание ЕГПСД будет финансироваться из федерального бюджета и обойдется в 588 млн руб. Исполнитель же будет выбран в порядке, установленном законодательством.

Пресс-службы «Мегафона» и Минкомсвязи не ответили на запросы CNews, какой именно из упомянутых подходов будет использоваться для создания ЕГПСД. Согласно документации к проведенному Минкомсвязи конкурсу, платформа будет реализоваться в рамках соответствующего мероприятия из федерального проекта «Цифровое государственное управление».

Пресс-служба НИИ «Восход» подтвердила, что институт будет выполнять работы по созданию ЕГПСД в рамках заключенного с Минкомсвязью контракта. К мероприятиям относительно ЕГПДС, внесенным в федеральный проект «Информационная инфраструктура», предприятие отношения не имеет, уточнили в НИИ «Восход».

Источник, близкий к «Мегафону», пояснил CNews, что Минкомсвязи решило отдать данный проект НИИ «Восход». Соответственно, его создание будет финансироваться из федерального проекта. В то же время «Мегафон» сможет стать субпорядчиком по созданию ЕГПСД, добавляет собеседник издания.

Какие изменения необходимо внести в нормативную базу

Совокупность планов по созданию ЕГПСД, внесенных в оба упомянутых федпроекта нацпрограммы «Цифровая экономика», предполагает, что на первом этапе должен быть нормативно определен порядок создания, развития, ведения и функционирования платформы сбора данных промышленного интернета вещей, используемых в целях риск-ориентированного подхода. В действующее законодательство следует внести изменения с целью реализации риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности.

Также должны быть нормативно урегулированы требования к определению состава собираемых данных, порядок их хранения, обработки и предоставления доступа, и контроля за их использованием. Кроме того, следует определить набор технологических стандартов взаимодействия с платформой сбора данных и требования к источникам данных промышленного интернета вещей.

Далее ЕГПСД будет введена в опытную эксплуатацию и к платформе сбора данных будут подключены предприятия трех отраслей и пяти органов контроля и надзора. В том числе в пилотном проекте должны будут участвовать предприятия, оказывающие наиболее неблагоприятное воздействие на окружающую среду, производители и предприятия сферы торговли, занимающиеся производством и реализацией скоропортящихся продуктов питания и лекарственных препаратов, предприятия сферы ЭСК и ЖКУ, а также органы контроля и надзора (Роспотребнадзор, Жилищная инспекция и т.д.).