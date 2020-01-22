ИТ-маркетплейс Market.CNews увеличил число комбинаций облачных тарифов с тысяч до миллиардов

ИТ-маркетплейс Market.CNews предоставил возможность поиска провайдеров и расчета стоимости услуги с учетом так называемых гибких тарифов. Это позволило подбирать тариф на ИТ-услуги в соответствии с точными запросами компании и существенно расширило диапазон предлагаемых на маркетплейсе решений.

С 22 января 2020 г. ИТ-маркетплейс Market.CNews предоставил возможность гибкого поиска тарифов на облачные услуги с возможностью определения точной стоимости той или иной конфигурации облачной инфраструктуры.

Суть нововведения заключается в следующем. Ранее поиск на маркетплейсе осуществлялся только по фиксированным тарифам. Под фиксированными в данном случае понимаются такие тарифы, которые за конкретную фиксированную цену предполагают использование конкретного фиксированного набора опций. Такой тип тарификации широко применяется для виртуальных серверов VPS и выделенных серверов Dedicated.

Однако при аренде облачной инфраструктуры IaaS чаще применяются гибкие тарифы. В таких тарифах предусмотрена стоимость за единицу каждой из опций (например, за один vCPU, один гигабайт оперативной памяти, и т.д.), а конечная стоимость услуги зависит от количества каждой из выбранных опций. Заранее предугадать стоимость такого тарифа невозможно, и она рассчитывается индивидуально под каждый запрос пользователя.

Теперь на ИТ-маркетплейсе Market.CNews можно искать провайдеров и расчитывать цены с учетом гибких тарифов

«Внедрение гибких тарифов – важный этап развития проекта Market.CNews, – комментирует нововведение руководитель проекта Юрий Хомутский. – На портале CNews значительную долю посетителей составляют руководители и специалисты крупных компаний, для которых виртуальный сервер на 2 ядра и 4 Гб оперативной памяти не представляет интереса. Им требуется инфраструктура мощностью в 100 ядер vCPU и хранилище объемом в несколько единиц, десятков и даже сотен терабайт. Теперь потребности крупных компаний-потребителей ИТ-услуг будут удовлетворены».

Одновременно с этим в разделе IaaS на Market.CNews появилось еще одно новшество. Ранее для конкретной конфигурации IaaS можно было выбрать только один тип накопителей (SATA, SAS или SSD) с указанием его емкости. Теперь можно указать емкость для каждого типа накопителей, и найти конфигурацию, включающую одновременно SATA, SAS и SSD-диски.

Данное новшество также продиктовано потребностями рынка. Для хранения малоиспользуемых данных в облаках компании используют дешевые SATA-накопители, а для часто используемых данных применяют более дорогие SSD-диски. Опытный ИТ-архитектор всегда использует разные типы накопителей под разные задачи, и теперь выбор облачной инфраструктуры с разными типами дисков в полной мере возможен на нашем ИТ-маркетплейсе.

ИТ-маркетплейс Market.CNews начал работу 17 сентября 2019 г. Первыми услугами, представленными в проекте, стали IaaS, VPS/VDS и Dedicated, впоследствии был запущен сервис для выбора поставщика Colocation, ИТ-безопасности, объектных S3 хранилищ. Аудитория сервиса и количество запросов постоянно растет.

Основная цель проекта Market.CNews – предоставить руководителям ИТ-отделов компаний удобный сервис для поиска поставщиков ИТ-услуг. Одновременно с этим провайдеры получают доступ к целевой аудитории – к тем людям, которые нуждаются в их услугах и подбирают оптимальный тариф.

Market.CNews – это идеальная площадка для общения потребителей и поставщиков. Площадка, на которой компании, предлагающие свои услуги, имеют возможность заявить о себе, а заказчики, которые нуждаются в этих услугах, – сделать грамотный выбор.

Запуск и развитие проекта поддержали компании TimeWeb, Rusonyx, Selectel и другие.

Для участия в Market.CNews приглашаются все поставщики ИТ-услуг. Базовое участие в маркетплейсе бесплатное. По всем вопросам работы проекта просим обращаться по адресу market@cnews.ru или по телефону 8-495-500-00-36 (доб. 9-507).