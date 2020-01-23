Аркадий Волож отдал акции «Яндекса» своей семье

Волож доверил акции Yandex семейному трасту

Основатель и гендиректор Yandex (единственного владельца российского «Яндекса») Аркадий Волож передал принадлежащий ему пакет акций класса «B» интернет-компании специальному сформированному трасту Lastar. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Американской комиссии по ценным бумагам.

Траст будет действовать в интересах самого Воложа и его семьи. Известно, что у Аркадия Воложа есть жена и трое детей, один из которых - Лев - руководил запуском проекта «Яндекс.Такси».

Сколько акций и голосов Yandex у Воложа

Акции Yandex разделены на два типа. Акции класса «А» подлежат свободной продаже и обладают одним голосом на одну ценную бумагу. Акции класса «B» обладают десятью голосами на одну ценную бумагу, но их нельзя продавать: для продажи их сначала необходимо конвертировать в акции класса «А» из пропорции 1:1.

Основатель и многолетний глава «Яндекса» Аркадий Волож передал акции компании в семейный траст. И немного продал

Акции класса «B» были распределены между старейшими инвесторами и основателями Yandex. После того, как в 2011 г. Yandex провел IPO (первичное размещение акций) на американской фондовой бирже NASDAQ, большинство старейших инвесторов компании продали принадлежавшие им ценные бумаги.

Сейчас Воложу принадлежит 32,3 млн акций класса «B» - это 85% акций данного типа. Также у Воложа с учетом опционов, выдаваемых топ-менеджерам Yandex, есть 600 тыс. акций класса «А». Все это в совокупности составляет 9,9% от общего числа акций Yandex и 48,6% от общего числа голосов.

Сколько акций продаст Волож и сколько на этом заработает

Волож и его траст в течение ближайшего года намерены продать 2,03 млн акций класса «А» (0,6% от общего числа акций). Для этого будет произведена конвертация 1,4 млн акций класса «B». В течение одного торгового дня не может быть продано более 8,3 тыс акций класса «А», что составляет меньше чем 0,01% среднего ежедневного объема торгов акциями Yandex за последний месяц.

Исходя из котировок акций Yandex на бирже NASDAQ на утро 22 января 2020 г. одна ценная бумага стоила $45,15. Соответственно, за весь выставленный на продажу пакет акций можно выручить $91,6 млн. В случае продажи всего обозначенного пакета акций, траст Воложа будет владеть 30,8 млн акций класса «B», что составляет 9,3% от общего числа акций и 47,2% от общего числа голосов.

Как Yandex обеспечил защиту интересов российского государства

В конце 2019 г. Yandex передал свою золотую акцию специально созданному Фонда развития общественных интересов. Фонд будет управляться представителями самого Yandex, ряда вузов - МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, СПбГУ, ИТМО и ВШЭ - а также Московской школы управления «Сколково», Российского союза промышленников и предпринимателей и Фонда поддержки московской средней школы с математическим уклоном №57.

Фонд сможет блокировать приобретение новым акционером более чем 10% акций Yandex, а также сделки по отчуждению значимой интеллектуальной собственности компании и передачи за рубеж персональных данных россиян. Кроме того, фонд будет номинировать двух из 12 членов совета директоров Yandex, согласовывать в общей сложности кандидатуры шестерых членов совета директоров и в определенных случаях временно отстранять гендиректора российского «Яндекса».

В рамках соглашения о передаче золотой акции Фонду развития общественных интересов Волож обязался передать семейному трасту принадлежащие ему акции классу «B». Траст создается для того, чтобы в случае гипотетической смерти основателя Yandex принадлежащие ему акции класса «B» не были автоматически конвертированы в акции класса «А» - это привело бы к резкому изменению расклада среди голосующих акций Yandex.

Тогда же Аркадий Волож взял на себя обязательство не продавать в течение двух лет (до 1 января 2022 г.) 95% принадлежащих ему акций класса «В» (30,6 млн акций). Сейчас планируемый к продаже пакет акций составляет 3,8% от общего числа акций класса «B».

Еще 3,3 млн акций класса « B» (6,3% от общего голосов и 3,8% от общего акций) принадлежат старешейму сотруднику «Яндекса» Владимиру Иванову. Если Иванов полностью продаст свои акции, а Волож продаст 5% от акций класса «B», то у Воложа будет 51% от общего числа голосов - то есть компании останется под контролем россиян.