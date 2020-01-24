Россиянин за год заработал миллионы на краже паролей и избежал тюрьмы

Хакера из Кемерова приговорили к двум годам лишения свободы условно за кражу логинов и паролей пользователей интернета. Продавая эти данные третьим лицам, он менее чем за год сумел заработать свыше 4,5 млн руб.

Миллионы за пароли от соцсетей

Заводский районный суд Кемерова приговорил 20-летнего жителя города за кражу логинов и паролей пользователей интернета. Данные он собирал для продажи третьим лицам.

Россиянин, чье имя не раскрывается, в результате своей деятельности, по информации УФСБ по Кемеровской области, заработал более 4,5 млн руб. Для чего его клиентам могли понадобиться логины и пароли, на момент публикации материала известно не было. По данным ведомства, они использовали их для совершения преступлений.

Тяжесть наказания

Житель Кемерова избежал тюремного заключения – суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Помимо этого, в настоящее время рассматривается вопрос об обращении денежных средств осужденного в доход государства.

Хакер может лишиться всех заработанных миллионов

20-летнего россиянина осудили по ч. 2 ст. 273 УК РФ (Распространение и использование вредоносных компьютерных программ). Подобное преступление наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Также обвиняемому могут присудить лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от 100 до 200 тыс. руб.

«Предприниматель» из Кемерова

4,5 млн руб. молодой кемеровчанин, как сообщили представители УФСБ по Кемеровской области, заработал менее чем за год – преступную деятельность он осуществлял в течение 11 месяцев. На 24 января 2020 г. не было известно точное число людей, пострадавших от его действий.

Логины и пароли россиянин добывал при помощи некоего «хакерского» вируса – он занимался его распространением в интернете, и тот, заражая компьютеры пользователей, получал сведения об их логинах и паролях к различным веб-сервисам. Информацию о клиентах кемеровского «хакера» ведомство не предоставило.

Российские хакеры, избежавшие заключения

В России зафиксировано несколько случаев, когда хакеры, чья вина была доказана, оставались на свободе. К примеру, в 2013 г. житель Томска был осужден за попытку взлома официального сайта Президента России kremlin.ru. За то, что хакер нацелился на главный сайт России, его приговорили к ограничению свободы на срок на 18 месяцев. Дело признавшего вину подсудимого рассматривалось в особом порядке, и суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 273 УК РФ (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

Ограничение свободы не стоит путать с ее лишением. Под ограничением подразумевается то, что осужденный не имеет возможности покидать свое жилище в определенное время суток, посещать определенные места, выезжать из города, менять место жительства и работы, участвовать в массовых мероприятиях и т. д.

В апреле 2019 г. пойманный ФСБ девятнадцатилетний на тот момент хакер из Балаково был приговорен к 12 месяцам обязательных работ после того, как попытался продать компании данные об уязвимости в ее сайте. До этого он воспользовался найденной уязвимостью, чтобы скопировать конфиденциальные данные и похитить у пользователей сайта 2 тыс. руб. Хакера осудили по ч. 2 ст 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование и блокирование компьютерной информации, из корыстной заинтересованности). В качестве наказания данный параграф предлагает штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Как вариант, осужденный может быть приговорен к исправительным работам на срок от одного года до двух лет. Возможно также ограничение свободы на срок до четырех лет, либо назначение принудительных работ на срок до четырех лет. Самым суровым наказанием является лишение свободы на срок до четырех лет.

В мае 2019 г. Советский районный суд Воронежа признал 23-летнего жителя этого города Романа Иманова виновным по делу о взломе страниц в социальных сетях и электронных почтовых ящиков на заказ. Данным видом деятельности он занимался в течение трех лет. В тюрьму киберпреступника отправлять не стали – за незаконную деятельность ему присудили год исправительных работ. Иманов занимался заказными взломами аккаунтов «Вконтакте» и почтовых адресов с 2016 г. За свои услуги, в зависимости от сложности поставленной задачи, киберпреступник запрашивал от 2,5 до 4,5 тыс. руб., а своих клиентов, по данным следствия, он находил путем размещения рекламы на специализированных интернет-ресурсах, включая форумы. Хакер был обвинен в нарушении ч. 2 ст. 272 УК РФ.

В июне 2019 г. еще одному киберпреступнику присудили ограничение свободы вместо ее лишения. Жителя Челябинска приговорили к 10 месяцам ограничения свободы за взлом личных кабинетов в платежных системах. Приговор был вынесен Центральным районным судом Челябинска. Хакер был признан виновным по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации. Параллельно взломщик был осужден по ч. 1 ст. 273.

Еще один примечательный случай произошел в марте 2018 г., когда хакер из Перми отделался минимальным штрафом за кражу 3,6 млн руб.. Преступник был приговорен всего лишь к штрафу в размере 110 тыс. руб. Статья 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации), по которой он был осужден, предлагает в качестве максимального наказания шесть лет лишения свободы, а штрафы там варьируются от 100 тыс. до 500 тыс. руб., или же могут равняться доходу осужденного за период от одного года до трех лет. Все средства были похищены у компании ООО «Информ». Хакер запустил вредоносную программу на корпоративный компьютер компании, и эта программа позволила ему получить удаленный доступ к данным и ПО зараженной системы. Благодаря этому злоумышленник смог вывести средства компании на счета подставных физических лиц, после чего обналичил эти деньги.