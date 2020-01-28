Market.CNews: анализ цен на облачные сервисы

В сентябре 2019 г. издание CNews запустило проект Market.CNews – первый в России маркетплейс корпоративных ИТ-услуг для среднего и малого бизнеса. На данный момент сервис предоставляет возможность поиска тарифов и сравнения цен по таким услугам, как IaaS, Colocation, VPS/VDS, Dedicated, объектные хранилища S3 и решения по корпоративной ИТ-безопасности. Аудитория сервиса быстро растёт.

Классификация услуг

Все представленные на ИТ-маркетплейсе услуги можно классифицировать по сегментам рынка:

к сегменту IaaS относятся услуги IaaS, VPS/VDS, Dedicated, Colocation, хранилища S3;

к сегменту SaaS относятся услуги по обеспечению корпоративной ИТ-безопасности.

Первую группу услуг можно классифицировать по двум дополнительным параметрам:

Принадлежность оборудования

Границы владения оборудованием

В случае IaaS, VPS/VDS, Dedicated и S3 вы будете работать на ИТ-оборудовании провайдера. Соответственно, ответственность за его работу, сбои, обновление и утилизацию будет нести провайдер. Услуга Colocation аренду оборудования не включает и подразумевает, что вы разместите в ЦОД свое собственное оборудование, следовательно, ответственность за его работу, обновление и утилизацию будете нести именно вы.

Границы владения оборудованием показывают, принадлежит ли вам сервер целиком или только некоторая (виртуальная) его часть. При заказе IaaS, VPS/VDS и S3 вы будете владеть виртуальной инфраструктурой, а при заказе Colocation или Dedicated – физическим оборудованием (своим в случае Colocation и арендованным оборудованием провайдера в случае Dedicated).

IaaS

IaaS – инфраструктура как услуга или путь в облака

IaaS (Infrastructure-as-a-Service, инфраструктура как сервис) представляет собой аренду готовой виртуальной ИТ-инфраструктуры с заданной вычислительной мощностью, операционной системой и каналом доступа к сети. IaaS позволяет сэкономить на приобретении и обслуживании оборудования, обеспечивает быстрый запуск новых сервисов, дает возможность наращивать и убавлять вычислительную мощность.

IaaS может предоставляться как на собственном ЦОД поставщика, так и на стороннем ЦОД. Во втором случае поставщик IaaS арендует площадь существующего ЦОД, где устанавливает необходимое ИТ-оборудование для оказания услуг IaaS. Тарификация в обоих случаях осуществляется по принципу «как есть»: оплата только за потребленные ресурсы с учетом длительности их использования.

Топ тарифов IaaS

№ Поставщик Тариф Стоимость в месяц, руб. 1 Coints Гибкий 4 320 2 RuVDS Гибкий 2.22 ГГц 4 964 3 SBCloud KVM 5 700 4 RuVDS Гибкий 3.6 ГГц 5 916 5 Selectel Гибкий 6 844 6 Яндекс Облако Broadwell 8 395 7 SBCloud VMware 8 508

Приведен топ тарифов IaaS в российских ЦОД с конфигурацией 8CPU + 16RAM + 100Gb SSD + 1 IP + 100 Мбит/с

Цены на IaaS

Стоимость IaaS зависит от количества виртуальных ядер процессоров vCPU, объема оперативной памяти RAM, ширины интернет-канала, типа и объема дискового хранилища HDD и других параметров.

По данным Market.CNews стоимость одного виртуального ядра процессора колеблется в диапазоне от 200 до 1200 руб./мес., стоимость 1 Гб оперативной памяти – от 150 до 850 руб./мес. Цены на дисковые хранилища сильно разнятся в зависимости от их типа. Наиболее дешевыми являются хранилища на базе SATA-дисков (3-7 руб./мес.), несколько дороже SAS-диски (от 6 до 14 руб./мес.). Цены на SSD достигают 60 рублей за 1 Гб в месяц.

Наиболее дешевые конфигурации IaaS (1vCPU + 1Gb RAM + 5Gb SSD) обойдутся всего в 331 руб./мес., однако не стоит рассчитывать на функционирование серьезного проекта на базе такой инфраструктуры. Данные тарифы скорее подходят для теста и знакомства с IaaS. Цены на более менее рабочие варианты IaaS (2vCPU + 4Gb RAM + 50Gb SSD) начинаются от 1000 руб./мес.

Dedicated

Рейтинг выделенных серверов Dedicated

Аренда выделенного сервера Dedicated заключается в предоставлении во временное пользование серверного оборудования дата-центра. Клиент выбирает сервер необходимой конфигурации и размещает на нем свои сервисы.

Dedicated позволяет сэкономить на приобретении и обслуживании собственного оборудования и получить дополнительные вычислительные мощности в кратчайшие сроки. Эта услуга подойдет в тех случаях, когда нет возможности вкладываться в собственную инфраструктуру или до конца не ясна целесообразность данных действий, например, если ваша компания решила запустить пилотный проект или дополнительные мощности нужны на короткое время.

Топ тарифов Dedicated

№ Поставщик Тариф Стоимость в месяц, руб. 1 ADMAN Server1 1 500 2 CISHost Intel Atom 1 700 3 Inoventica L 1 900 4 EraHost EURO - Start 2 043 5 Life Host EURO - Start 2 043 6 Shneider-Host R-0 2 043

Приведен список самых дешевых тарифов Dedicated

Цены на Dedicated

Стоимость выделенных серверов Dedicated зависит от характеристик серверов: количества процессоров и ядер в них, объема оперативной памяти, количества, типа и объема жестких дисков, местоположения и уровня надежности дата-центра и других параметров. Market.CNews позволяет подбирать выделенные сервера Dedicated даже по таким «тонким» параметрам, как число потоков и объем кэша процессора, его марка и максимальная тактовая частота.

Цены на Dedicated начинаются от 1500 рублей в месяц (двухъядерный процессор, 8 Гб RAM, 1 Тб SATA). Более мощные конфигурации (два 4-ядерных процессора, 8 Гб RAM с дисками SSD) – от 3000 руб./мес. Месяц пользования самым мощным сервером Dedicated (2 CPU x 18 ядер, 256 Гб RAM, 480 Гб SSD) обойдется в 37 000 рублей.

VPS/VDS

Рейтинг виртуальных серверов VPS/VDS

VPS/VDS является облачным аналогом предоставления физического сервера в аренду. Данная услуга подразумевает выделение клиенту виртуального сервера и обеспечение полным доступом (root) к нему. Клиент работает точно так же, как с выделенным физическим сервером, обладая полным контролем над виртуальным сервером.

Чаще всего к данной услуге прибегают владельцы интернет-проектов с достаточно большим объемом трафика. Данные клиенты нуждаются в стабильно высокой производительности и фиксированном объеме выделенной мощности, что вполне успешно обеспечивает VPS.

Главное отличие VPS/VDS от выделенного физического сервера Dedicated заключается в том, что вам принадлежит не весь сервер целиком, а некоторая его часть. Соответственно, и стоит такой сервер заметно дешевле.

Топ тарифов VPS/VDS

№ Поставщик Тариф Стоимость в месяц, руб. 1 TimeWeb EasyOne 45 2 Inoventica SOL 49 3 VDSina.ru VDS1 60 4 Shneider-Host KVM-promo 78 5 Inoventica Luna 79

Приведен список самых дешевых тарифов VPS/VDS

Цены на VPS/VDS

Стоимость виртуальных серверов VPS/VDS зависит главным образом от количества виртуальных ядер процессора, объема оперативной памяти, объема и типа жесткого диска.

По данным Market.CNews цены на тестовые тарифы VPS/VDS начинаются от 30 руб./мес. Впрочем, предоставляемого объема ресурсов (одно виртуальное ядро vCPU, 0.5 Гб RAM и 5 Гб HDD) вряд ли хватит для работы серьезного проекта. Более серьезные конфигурации (например, 2 vCPU + 4 Gb RAM + 50 Gb HDD) обойдутся в 400 рублей в месяц и выше.

Самые дорогие VPS/VDS имеют до 24 ядер vCPU, 120 Гб RAM и жесткий диск SSD объемом 1 Тб. Стоимость таких серверов составляет от 30 000 до 45 000 руб./мес.

Colocation

Colocation – размещение ИТ-оборудования в ЦОД провайдера

Colocation («колокейшн») или аренда места в стойке для размещения серверов – это сервис, который предполагает передачу во временное пользование клиенту физических ресурсов дата-центра. Суть данной услуги состоит в том, что любая компания, имея собственное серверное оборудование, может подключить его к ресурсам выбранного дата-центра, арендуя необходимое количество стоек или юнитов в них.

К размещению серверов colocation прибегают для повышения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры и обеспечения ее качественными ресурсами (высокоскоростной интернет, стабильное электропитание и т.д.). Чаще всего пользователями данной услуги являются различные онлайн-сервисы, интернет-провайдеры, интернет-магазины – компании, чьи сервисы нуждаются в гарантированной и стабильной работе ИТ-оборудования.

Топ тарифов Colocation

№ Поставщик Тариф Стоимость в месяц, руб. 1 ГКУ СО РЦУП Colocation 815 2 ДЦ Екатеринбург Гибкий 1 000 3 RackStore Без мощности 1 500 4 Metrex Размещение серверов 1 700 5 IT Soft Размещение серверов 1 900 6 DataCheap Размещение серверов 2 000

Приведен список самых дешевых тарифов Colocation

Цены на colocation

Стоимость colocation зависит от уровня надежности ЦОД, количества арендуемых юнитов в стойке, мощности устанавливаемого оборудования, ширины и количества каналов связи и других параметров. Поставщики предлагают фиксированные и гибкие тарифы.

По данным маркетплейса Market.CNews стоимость аренды одного юнита составляет порядка 2000 рублей в месяц (разброс 1500-2500 руб./мес.). В эту цену входит до 650 Вт мощности, канал связи со скоростью 100 Мбит/с, 1 IP-адрес. У некоторых провайдеров по умолчанию включена защита от DDoS-атак.

Стоимость аренды 5-киловаттной 42-дюймовой стойки в ЦОД без указания уровня надежности Tier составит от 14 000 руб./мес. В ЦОД Tier III – от 31 000 руб./мес. по России и от 45 000 руб./мес. в Москве.

Физические vs. Виртуальные серверы. Сравнение цен

Сравнение цен на услуги IaaS, Colocation, VPS/VDS и Dedicated, фактически, позволит сравнить цены на использование физической и виртуальной инфраструктурой, собственной и арендуемой у провайдера. Данное сравнение проведем для двух конфигураций серверов – более простой и более солидной.

В качестве более простой конфигурации рассмотрим наличие двух ядер, 4 Гб оперативной памяти, 50 Гб дискового пространства. Стоимость такой конфигурации составит:

Конфигурация 2 vCPU + 4 Gb RAM + 50 Gb HDD Стоимость IaaS, руб. 1 141 Стоимость VPS/VDS, руб. 399 Стоимость Dedicated, руб. 1 500 Стоимость Colocation, руб. 1 500

Как видно из таблицы, наиболее дешево обойдется VPS/VDS, однако в VPS/VDS не входит канал связи и IP-адреса, но они с рядом других опций и преимуществ входят в IaaS, вследствие чего IaaS и оказывается дороже.

Стоимость выделенного сервера Dedicated (владение целым устройством) еще выше даже без дополнительных опций. А для размещения собственного оборудования Colocation вам придется отдать эти деньги лишь за аренду места в стойке, а сервер покупать отдельно.

Другой пример. Рассмотрим более мощную конфигурацию: 16 vCPU + 32 Gb RAM + 500 Gb HDD. Цены представлены в таблице:

Конфигурация 16 vCPU + 32 Gb RAM + 500 Gb HDD Стоимость IaaS, руб. 4 000 Стоимость VPS/VDS, руб. 8 000 Стоимость Dedicated, руб. 12 000 Стоимость Colocation, руб. 1 500

Для мощных решений стоимость VPS/VDS по-прежнему низка, однако Dedicated смотрится уже гораздо более привлекательно.

Объектные хранилища S3

Объектные хранилища S3 предназначены для облачного хранения объектов - файлов с мета-данными, позволяющими осуществлять быстрый поиск и доступ к ним. Объектное хранилище обеспечивают высокую скорость работы с большими объемами данных и тысячами объектов. Такой тип хранилища не подразумевает работу пользователей напрямую, доступ к данным организован на уровне приложений с помощью API.

Топ тарифов на объектные хранилища S3

№ Поставщик Стоимость в месяц, руб. 1 CloudVEN 100 2 Яндекс Облако 127 3 GMHost 128 4 ServerSpace 140 5 #CloudMTS 150 6 SBCloud 240

Приведен список самых выгодных тарифов S3 объемом 100 Гб, трафиком не менее 1000 Гб и количеством PUT и GET запросов также не менее 1000.

Цены на объектные хранилища S3

Стоимость тарифов на S3 зависит от объема хранилища, исходящего трафика и количества PUT и GET запросов. У некоторых провайдеров (в частности, AWS) взимается некоторая абонентская плата за количество переданных на хранение объектов.

ИТ-безопасность

Решения по ИТ-безопасности предназначены для защиты компании от сетевых угроз. При этом для оборудования рабочих мест (ПК сотрудников, корпоративных смартфонов, планшетов и других устройств) применяются одни средства защиты, а для защиты серверного оборудования - другие. Впрочем, на рынке есть комплексные продукты, сочетающие оба вида защиты.

Топ тарифов на антивирусы для бизнеса

№ Поставщик Тариф Стоимость в месяц, руб. 1 NANO Security Ltd Антивирус Pro для бизнеса 7 990 2 Avast Business Antivirus 8 409 3 Emsisoft Business Security 8 529 4 Avira Antivirus for Endpoint 9 250 5 Лаборатория Касперского Endpoint Security для бизнеса Стандартный 19 210

Приведен список самых дешевых тарифов на антивирусы для защиты рабочих станций, мобильных устройств в компании, штат которой насчитывает 10 человек

Тарифы на антивирусы для бизнеса зависят от функционала защитного программного обеспечения и от количества защищаемых устройств (количества человек в компании).

Подводя итоги

Маркетплейс Market.CNews охватывает все большее число ИТ-услуг, пользующимися спросом среди компаний различного уровня и масштаба. На данный момент сервис позволяет достаточно точно оценить затраты на облачную инфраструктуру организации и быстро сравнить предложения различных поставщиков.

Для участия в Market.CNews приглашаются все поставщики ИТ-услуг. Базовое участие в маркетплейсе бесплатное. По всем вопросам просьба обращаться по адресу market@cnews.ru.