Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2020» 11 марта 2020 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2020» 11 марта 2020 г.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:

Основные вопросы конференции:

Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора

Система быстрых платежей: первые итоги и планы на будущее;

Проект «Маркетплейс» - прогнозы и перспективы для банков;

Единая биометрическая система: как обеспечить доверие клиента;

Новые форматы финансовой отчетности: XBRL, МСФО - что дальше?

Технологии и инструменты

Аналитика и большие данные в реализации концепции Real-time offering;

Как традиционному банку увеличить цифровые продажи;

Как правильно внедрить биометрию в процесс взаимодействия с клиентом;

Аутсорсинг, аутстаффинг или инхаус: что выбирают российские банки?

Безопасность

Как обеспечить безопасность цифровых платежей;

Возможно ли достичь компромисса между удобством и безопасностью;

Как управлять безопасностью банковской инфраструктуры;

Требования Центробанка к ИБ: как соответствовать и исполнять?

Тренды

Конкуренция или сотрудничество: как взаимодействовать банкам и финтех-компаниям;

В любом месте, в любое время: когда коммуникации банка с клиентом станут омниканальными;

Блокчейн в финсекторе: нишевые решения или полное изменение отрасли;

Найдут ли IRA-системы свое место в банках?

На данный момент участие в мероприятии подтвердили:

Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, банк ВТБ;

Сергей Иванов, директор по стратегии и эффективности дивизиона «Цифровой корпоративный банк», блок инвестиционный бизнес, Сбербанк;

Александр Бычков, директор департамента информационных технологий, КБ Геобанк;

Денис Ананьев, руководитель проектов, Дивизион «Цифровой Корпоративный Банк», Сбербанк;

Александр Яковлев, руководитель направления распределенных учетных систем, НКО АО НРД;

Андрей Залманов, директор направления ИТ-архитектуры, банк «Открытие»;

Вадим Перепелкин, начальник ОИТ, АТОН;

Илья Батай, директор департамента информационных технологий, «Альфа Капитал».

Приглашены к выступлению:

Светлана Бова, CDO, банк ВТБ;

Сергей Пегасов, руководитель дирекции информационных технологий, Промсвязьбанк;

Алексей Чубарь, начальник управления цифровой трансформации, банк ВТБ;

Иван Пятков, член правления, директор по цифровому бизнесу, «Альфа Банк»;

Алексей Скогорев, директор по инновациям и ИТ-архитектуре, банк «Уралсиб»;

Андрей Щенников, руководитель дирекции развития электронных сервисов, банк «Уралсиб»;

Николай Барташев, начальник управления информационных технологий, банк «Оранжевый»;

Андрей Сабынин, управляющий директор блока ИТ, «Альфа Банк Казахстан»;

Александр Рыбаков, директор диджитал-департамента, банк «Санкт-Петербург»;

Евгения Овчинникова, начальник отдела технологических исследований и цифровых инноваций, Райффайзенбанк;

Сергей Щербинин, директор департамента развития информационных технологий, «Уральский банк реконструкции и развития»;

Рамиля Яруллина, директор департамента развития технологий банковских процессов ИТ-дирекции, МКБ;

Алексей Лола, член правления, директор по розничному бизнесу Росбанка;

Сергей Данилин, вице-президент, директор департамента ИТ-финансов, стратегии и контроля, банк «Открытие»;

Олеся Рыбалко, директор проекта трансформации IT, «ОТП банк»;

Наталья Триппель, начальник управления развития ИТ процессов Блока ИТ, Банк «Зенит»;

Денис Гузовский, директор департамента ИТ эксплуатации, банк «Открытие»;

Сергей Мещерин, директор ИТ, Московская биржа;

Бахадыр Эрол, CIO, Ишбанк;

Тимур Колёскин, CIO, банк «Ак Барс»;

Юрий Сирота, руководитель департамента искусственного интеллекта и анализа данных, «Уралсиб»;

Светлана Погребняк, руководитель стрима по противодействию мошенничеству с BIG DATA, ведущий специалист по анализу данных, Райффайзенбанк;

Олег Громов, CIO, «Дом.РФ»;

Тимур Самедов, ИТ-директор Русфинанс Банк;

Адель Мухаметзянов, директор Департамента информационных технологий, КБЭР «Банк Казани»;

Вячеслав Цыганов, вице-президент, «Тинькофф банк».

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей ИТ-компаний, ИТ-отделов банков, страховых компаний и других компаний финансового сектора.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Армен Айвазов.