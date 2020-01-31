В России заработал сервис электронной регистрации сделок с недвижимостью

«Дом.рф» запустил сервис электронной регистрации сделок недвижимостью на базе заработавшего в декабре 2019 г. портала «Домой.ру». В дальнейшем сайт будет преобразован в единую цифровую платформу для всего рынка недвижимости России.

Сделки с недвижимостью в режиме онлайн

Компания «Дом.рф» сообщила о запуске в Рунете сервиса для электронной регистрации сделок, проводимых с недвижимостью. Проект работает на базе портала «Домой.ру», и пользователи могут в режиме онлайн составить заявление о проведении сделки в отправить в Россреестр необходимый комплект документов.

«Дом.рф» – государственная компания, до марта 2018 г. носившая название «Агентство ипотечного жилищного кредитования». В настоящее время «Дом.рф» принадлежит Правительству России в лице Агентства по управлению госимуществом. По информации представителей компании, сервис обеспечивает покупателю и продавцу юридическую гарантию при подписании документов. Сделка подтверждается квалифицированной электронной подписью с использованием специального приложения myDSS. Посредством него осуществляются аутентификация клиента, а также просмотр и подписание документов. Представители «Дом.рф» отметили, что myDSS обеспечивает криптографическую аутентификацию и контроль документов на стороне пользователя.

Степень готовности сервиса

На момент публикации материала услуга электронной регистрации сделок с недвижимостью находилась на стадии пилотного тестирования, проводимого совместно с девелоперской компанией AFI Development. По заверениям разработчиков, за первые несколько часов его работы было подано более 100 заявлений на регистрацию. Точное их число авторы проекта не раскрывают.

Настольная версия сайта «Домой.ру»

Сам сайт «Домой.ру» был запущен 12 декабря 2019 г., и по состоянию на 31 января 2020 г. проводится его открытое бета-тестирование. По задумке авторов, в дальнейшем данный портал будет развиваться в качестве единой цифровой платформы для всего рынка недвижимости России.

На старте проекта у посетителей есть доступ к каталогу предложений застройщиков с и информацией о квартирах в продаже. В настоящее время на сайт предлагает информацию о десятках тысяч объектов недвижимости, к примеру о 25 тыс. объектов в Москве и около 18 тыс. в Санкт-Петербурге.

Дальнейшие планы

Разработчики «Домой.ру» в планируют интегрировать в сайт ипотечный калькулятор для подбора объектов недвижимости с учетом нужного размера ежемесячного платежа. В список сервисов будет добавлен ипотечный рокер. Сроки появления этих опций авторы проекта не установили.

В планы создателей «Домой.ру» на момент старта проекта также входил запуск фирменного мобильного приложения под iOS и Android до конца декабря 2019 г. На 31 января 2020 г. утилиты были доступны для свободного скачивания в App Store и Google Play.

Мобильное приложение «Домой.ру» получило возможности, идентичные настольной версии сервиса

В приложении реализованы возможности сохранения истории поиска по выбранным фильтрам, добавления интересующей новостройки в избранное и ведения истории просмотренных квартир и жилых комплексов. Также пользователи могут получить информацию о местоположении объектов социальной инфраструктуры.

Кража квартир с помощью электронной подписи

Электронная подпись (ЭП), используемая сервисом «Домой.ру» для защиты сделок с недвижимостью, может быть фальсифицирована мошенниками с целью кражи квартиры, и в России подобный прецедент был создан еще в мае 2019 г. Как сообщал CNews, житель Москвы лишился своей жилплощади после того, как злоумышленники подделали его ЭП и передали право собственности постороннему человеку.

По словам истинного владельца квартиры, недвижимое имущество досталось ему по наследству, и на момент инцидента он владел им на протяжении пяти лет. К тому же у него никогда не было собственной электронной подписи (ее каждый гражданин России может оформить в многофункциональных центрах, МФЦ). О том, что у него украли квартиру, потерпевший узнал случайно – на очередной квитанции за коммунальные услуги в графе «Собственник» стояли ФИО неизвестного ему человека. Первичное расследование показало, что злоумышленники подделали ЭЦП, получив доступ к персональным данным москвича.

Существует лишь один способ предотвратить любые махинации с использованием ЭП: на сайте или в офисе Росреестра необходимо написать заявлении о том, чтобы любые операции с недвижимостью проводились исключительно в присутствии собственника.