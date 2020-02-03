Google создала «убийцу» YouTube. Он не работает под Android

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Google запустила сервис Tangi с 60-секундными видео с рецептами и инструкциями от профессионалов в различных областях. Проект существует только в виде веб-сайта и приложения под iOS – поддержку Android Google не реализовала.

Полезный аналог YouTube

Компания Google разработала новый видеосервис Tangi в дополнение к YouTube. Проект, по задумке авторов, будет содержать исключительно познавательный контент для тех, кто хочет делать (или научиться делать) что-либо своими руками.

Название сервиса происходит от слов TeAch aNd Give. Как пишет ресурс Android Authority, ресурс будет наполняться руководствами, инструкциями, а также рецептами и другими видеороликами такого плана. Разработкой Tangi занимались сотрудники Area 120 – лаборатории Google, а сам сервис на 3 февраля 2020 г. позиционировался как экспериментальный.

Поддержка Android

Tangi существует в виде веб-портала и мобильного приложения, однако последнее доступно на единственной платформе, и это не Android. Cкачать Tangi могут лишь владельцы устройств на iOS – смартфонов Apple iPhone и планшетов iPad.

Приложение Google Tangi работает только под iOS

Под Android, несмотря на то, что эту ОС разрабатывает сама Google, приложения Tangi пока не существует. В будущем оно может появиться, но сроки его запуска разработчики не раскрывают.

«Экономия» времени

Одна из особенностей Tangi, помимо ограниченных вариантов контента – это максимальная длина видео. Ролики на этом сайте не должны превышать 60 секунд, и за отведенное им время авторы должны успеть изложить все, что они хотели донести до зрителя.

По мнению сотрудников Android Authority, подобное ограничение может в итоге заставить пользователей вернуться на YouTube. Посмотрев 60-секундное видео, лишенное значительной части полезной информации, и не поняв, к примеру, как автор ролика приготовил то или иное блюдо, зрители пойдут на YouTube смотреть более развернутые ролики на интересующую их тему.

Категории видеороликов

На момент запуска Tangi все видео на этом сервисе были разделены на пять основных категорий. В список вошли «Искусство» (Art), «Сделай сам» (DIY), «Мода и красота» (Fashion and beauty), а также «Приготовление пищи» (Cooking) и «Стиль жизни» (Lifestyle).

Прочие категории видео, включая «Технологии», сервис пока не предлагает. В будущем они могут появиться, однако представители Google не подтверждают это.

Будущее предопределено?

Как пишет Android Authority, Google может через определенное время закрыть Tangi и прекратить его дальнейшее развитие и продвижение. Когда это случится, остается неизвестным.

Данное предположение основано на «привычке» Google регулярно закрывать свои проекты, даже если у них есть своя аудитория пользователей. К примеру, как сообщал CNews, в январе 2020 г. компания решила избавиться от поддержки приложений для браузера Chrome (Chrome Apps) на всех платформах. Проект был запущен в 2013 г., и приложения для Chrome продвигались как инструмент для расширения числа пользователей с устройствами под различными операционными системами, и были ориентированы на производителей устройств и преподавателей.

6 февраля 2020 г. Google закроет проект One Today, тоже существующий с 2013 г. Он позволяет перечислять деньги в некоммерческие благотворительные организации и отслеживать их деятельность. Google объяснила свое решение тем, что сервис перестал пользоваться спросом.

Tangi может оказаться на виртуальном кладбище проектов Google

В общей сложности за 22 года своего существования (Google основана в 1998 г.) компания закрыла практически 200 своих проектов различной направленности. С марта 2019 г. в интернете функционирует сайт Killed by Google – своего рода «онлайн-кладбище» для таких проектов. Сервис приводит краткое описание по каждому из них, а также годы «жизни».

Кладбище проектов Google существует и в реальности – в офисе компании в Сиэтле (США) сотрудники оборудовали бутафорское кладбище с «могилами» и установленными над ними «надгробиями». На каждом из них размещен логотип того или иного проекта – мессенджера Allo, закрытого в марте 2019 г., социальной сети Google+, просуществовавшей до апреля 2019 г., и т. д.