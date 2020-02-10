Павел Дуров запускает полностью анонимный интернет. Уже можно строить сайты

36436

Запуск TON Sites

Команда Telegram запустила инструмент TON Sites, позволяющий создавать и получать доступ к сайтам в децентрализованной сети TON (Telegram Open Network). В силу особенностей архитектуры сети ее пользователей значительно сложнее идентифицировать. Ограничить доступ к сайту в ней, вероятно, тоже будет непросто.



С технической точки зрения сайты TON мало чем отличаются от обычных веб-страниц, однако доступ к ним осуществляется посредствам сети TON, которая работает поверх интернета (так называемая оверлейная сеть). По такому же принципу, функционируют известные проекты анонимных одноранговых сетей вроде I2P и Tor.

Подобные сети (их еще называют даркнетом или темным интернетом) привлекают самую разную аудиторию: от любителей анонимно пообщаться, до крупных подпольных площадок, которые занимаются торговлей наркотиками, оружием и другими видами незаконной деятельности.

Особенности сайтов в TON

Каждый сайт в сети TON обладает особым ADNL-адресом (взамен более привычного адреса IPv4 или IPv6) и способен принимать HTTP-запросы через протокол RLDP вместо TCP/IP. Шифрование трафика обеспечивает протокол ADNL, поэтому в использовании HTTPS необходимости нет, отмечают представители команды Telegram.

Павел Дуров, основатель проекта TON, мессенджера Telegram и социальной сети «Вконтакте»

Попасть на TON-сайт можно с помощью любого популярного браузера. Однако предварительно пользователю придется установить и настроить специальный прокси-сервер (HTTP->RLDP), который выступает в роли шлюза между общедоступным интернетом и скрытой сетью TON. Создателю TON-сайта, в свою очередь, придется развернуть так называемый обратный прокси (RLDP->HTTP).

TON-сайты могут содержать гиперссылки формата ton://, при переходе по которым можно будет совершить платеж с помощью криптовалюты Gram, использующей инфраструктуру сети TON.

Инструменты уже доступны

Разработка утилиты RLDP-HTTP Proxy, выполняющей обе описанные выше функции, сейчас находится на стадии «альфы». Ее исходный код свободно доступен в официальном репозитории проекта TON Blockchain на Github.

На сайте проекта TON опубликован документ, описывающий базовые принципы работы сети, а также инструкции по сборке и настройке RLDP-HTTP Proxy.

О TON и его запуске

TON – это защищенная блокчейн-платформа, транзакции внутри которой, по заверениям разработчиков, обрабатываются существенно быстрее в сравнении с Ethereum и Bitcoin.

Концепция TON разработана Павлом и Николаем Дуровыми, которые привлекли под этот проект инвестиции в несколько миллиардов долларов в рамках ICO и запланировали перевод на TON своего популярного мессенджера Telegram. Мессенджер, к слову, с 2018 г. заблокирован на территории России, но при этом продолжает работать.

Впервые о разработке TON стало известно в IV квартале 2017 г. Платформа предлагает собственную криптовалюту под названием Gram, размещение которой происходит с марта 2018 г. Разработчики планируют превратить TON в полноценную экосистему, в которой за Gram можно будет приобретать разнообразные товары, услуги и контент.

Ожидалось, что блокчейн TON будет запущен в октябре 2019 г., в противном случае инвесторам обещали вернуть вложенные средства обратно. В июне 2019 г. CNews сообщал о намерении криптобиржи Liquid начать продажу токенов Gram 10 июля 2019 г., за три месяца до запуска самого блокчейна. Токены должны были быть доступны на условиях ограниченного листинга, а в качестве валют для приобретения токенов Gram были указаны доллары США или стейблкоины USDC (USD Coin), курс которых жестко привязан к долларам США. Ни Павел, ни Николай Дуровы, судя по заявлению Liquid, не были в курсе инициативы криптобиржи по досрочному началу продаж токенов.

В сентябре 2019 г. на ограниченный период времени сеть стала доступна всем желающим в рамках открытого бета-тестирования. Оно стало вторым этапом подготовки сети к запуску после тестирования в закрытом режиме, стартовавшего в апреле 2019 г.

За полмесяца до финального релиза TON Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд временно запретила продажу токенов Gram по причине признания их ценными бумагами, из-за чего запуск TON пришлось отложить на неопределенный срок.



Повторное судебное заседание, на котором Telegram намеревается добиться изменения статуса Gram, должно состояться ближе к концу февраля 2020 г.