Шадаев раскрыл новые приоритеты Минкомсвязи: облака для чиновников, «госвеб» и цифровизация

ПО в облаках для госслужащих

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) России в 2020 г. планирует создать и апробировать в пилотных регионах облачное типовое рабочее место госслужащего. С его помощью будет обеспечена возможность получения из облака на региональном и муниципальном уровнях интегрированного пакета приложений. Об этом и ряде других совместных проектов министерства и регионов сообщило издание D-russia со ссылкой на выступление главы Минкомсвязи Максута Шадаева в рамках стратегической сессии «О приоритетах развития Северного Кавказа», которая состоялась в Счетной палате 10 февраля 2020 г.

В пакет приложений для чиновников должны войти: справочник сотрудников с профилями по специализации и контактами, ПО для работы с электронной почтой, мессенджер, система видеоконференцсвязи, софт для совместной работы с файлами и управления задачами.

Облачная платформа обеспечит обмен опытом в рамках сообществ и работу распределенных проектных групп. Доступ к ней будет осуществляться по подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Максут Шадаев на конференции CNews

По словам Шадаева, регионы в 2021-2022 гг. должны обеспечить перевод всех сотрудников на работу в единой платформе.

Софинансирование проектов по цифровизации госуправления

Министр также заявил о необходимости обеспечить с помощью грантов софинансирование пилотных проектов по цифровизации госуправления, не имеющих аналогов в России.

«Мы готовы софинансировать 50 на 50 передовой опыт, не имеющий аналогов в России, внедрения цифровых технологий, связанных с перспективными технологиями, – цитирует главу Минкомсвязи агентство "Финмаркет". – Это искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей. Если все это увязано с конкретными практическими результатами, с повышением качества жизни, с новым уровнем сервисов, которые могут получить граждане, мы готовы в рамках программы по итогам конкурсного отбора такие проекты финансировать».

Глава ведомства также рассказал о ряде других совместных проектов Минкомсвязи и регионов, реализуемых в ходе исполнения национальной программы «Цифровая экономика РФ», уточнив задачи министерства и субъектов РФ на 2020-2021 г.

«Госвеб» и соцсети

Региональные и муниципальные бюджетные учреждения должны вести свои страницы в соцсетях, чтобы быть ближе к людям, считает глава Минкомсвязи.

«Власть должна прийти в социальные сети, власть должна и на уровне отдельных учреждений – школ, больниц, поликлиник – открыть страницы своих учреждений, чтобы граждане могли подписываться на эти страницы и оставаться в курсе изменений, новостей в их деятельности», – передает слова Шадаева «Российская газета».

Кроме того, по словам министра, в 2020 г. Минкомсвязи необходимо разработать варианты шаблонов для сайтов различных органов и организаций, а также создать конструктор сайтов и управления размещением на них контента.

Регионы, соответственно, в 2021-2022 гг. обязаны будут обеспечить перевод всех действующих сайтов и страниц на «Госвеб», организовать их наполнение в соответствии с единым стандартом.

Напомним, что «Госвеб» – это единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти, создаваемая в России.

Интернет-сервис для жалоб в формате «одного окна»

Еще одна важная задача, стоящая перед Минкмосвязи – внедрение платформы обратной связи для жалоб и предложений в формате «одного окна», пишет D-russia.

Платформа должна обеспечить оперативное реагирование на жалобы жителей за счет быстрого решения простых бытовых проблем, дать жителям возможность определять приоритетность ремонта/строительства объектов инфраструктуры на местном уровне, организовать адресное информирование по цифровым каналам жителей о результатах работы власти на местах.

Минкомсвязи в 2020 г. разработает классификаторы и цифровые алгоритмы быстрого решения, сбора предложений и голосования, а также обеспечит создание облачной платформы.

На регионы в 2020-2021 гг. возложена задача по созданию центров управления регионом, утверждению нового порядка обработки сообщений граждан, утверждению порядка сбора предложений и онлайн-голосования, а также внедрение облачной платформы.

Цифровизация услуг

Все массовые услуги регионов должны быть переведены в цифровой вид для оказания на базе Единого портала госуслуг (ЕПГУ) без необходимости очного обращения, в проактивном режиме с переходом на реестровую модель оказания услуг, считает Максут Шадаев.

По словам министра, его ведомство и другие федеральные органы исполнительной власти в 2020-2021 гг. должны разработать типовые цифровые административные регламенты, реализовать типовые электронные формы заявлений на ЕПГУ для каждой услуги, создать облачную платформу обработки заявлений и осуществить апробацию в пилотных регионах.

В перечень задач регионов на период с 2021 по 2022 гг. входят утверждение в едином реестре госуслуг цифровых административных регламентов на основе типовых шаблонов, а также внедрение облачной платформы за счет субсидий или приведение своих систем в соответствие единым требованиям.

Цифровизация контрольно-надзорных функций

По словам Шадаева, муниципальным и региональным органам, выполняющим контрольно-надзорные функции, нужно внедрять риск-ориентированный подход. Он предполагает переход на электронную отчетность, внедрение алгоритмов автоматического скоринга рисков для назначения проверок, организацию электронного уведомления бизнеса о внеплановых проверках и электронное взаимодействие при ее проведении, внедрение технологий интернета вещей.

Федеральные органы исполнительной власти, в том числе и Минкомсвязи, в 2020 г. должны разработать типовые цифровые процессы осуществления основных видов контрольных функций; реализовать типовые функции в рамках единой облачной платформы и апробировать их в пилотных регионах.

В 2021-2022 гг. регионам нужно внедрить облачную платформу за счет субсидий или привести свои системы в соответствие с едиными требованиями.

Интернет для социально значимых объектов

Продолжается подключение социально значимых объектов (СЗО) к интернету в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Сейчас к таковым относятся школы, учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), органы госвласти и местного самоуправления, военкоматы, избирательные комиссии (ИК), пункты полиции, пожарные части.

По словам Шадаева, в 2020-2021 гг. в список СЗО могут включить участки мировых судей и участковые избирательные комиссии. Отвечать за их подключение к Сети будут регионы. Пока же в ведении субъектов РФ находится подключение школ, ФАПов и территориальных избирательных комиссий. В ведении федеральных органов исполнительной власти – военкоматы, участковые пункты полиции, органы Росгвардии.

Как отмечает, D-russia ключевыми задачами для регионов являются повторная выверка списков объектов и результатов подключения, содействие исполнителям контрактов в решении земельно-имущественных вопросов для оперативного строительства линий связи и увязка графиков подключения с оснащением объектов необходимым компьютерным оборудованием.