Американцы скупают акции Headhunter

Kayne Anderson Rudnick стал крупным акционером Headhunter

Американский фонд Kayne Anderson Rudnick Investment Management стал владельцем 12,5% акций рекрутингового сервиса Headhunter. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Согласно котировкам акций Headhunter на американской бирже NASDAQ, рыночная стоимость данного пакета акций составляет $146,5 млн.

Чем занимается новый акционер Headhunter

Фонд Kayne Anderson Rudnick был основан в 1984 г. в Лос-Анджелесе. Основателями фонда являются Джон Андерсон (John Anderson), Ричард Кайне (Richard Kayne) и Алан Рудник (Allan Rudnick).

Под управлением фонда находятся активы на общую сумму $33 млрд. Фонд утверждает, что он специализируется на «высококачественных инвестиционных стратегиях». Клиентами фонда являются корпорации, некоммерческие организации, открытые инвестиционные фонды и др.

Как Headhunter провел IPO

Напомним, до середины 2019 г. у Headhunter было только два акционера: фонды «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs, владевшие в компании 60% и 40% акций соответственно.

Американский фонд Kayne Anderson Rudnick стал крупным акционером Headhunter

В мае 2019 г. Headhuter провела IPO (первичное размещение акций) на бирже NASDAQ. Объем размещения составил $220 млн, акции продавались по максимальной цене, предусмотренной ценовым коридором - $13,5 за одну акцию.

В ходе размещения акции продавали только два акционера компании. Всего ими было продано 32,6% акций. После размещения доля «Эльбрус Капитал» сократилась до 40,4%, доля Goldman Sachs – 27%. По итогам размещения «Эльбрус Капитал» выручил $131 млн, Goldman Sachs - $88 млн.

Согласно новым данным, опубликованным на SEC, к настоящему моменту доли указанных фондов в Headhunter снова несколько сократились. «Эльбрус Капитал» сейчас принадлежит 37,5% акций, Goldman Sachs – 25%.

Это связано с тем, что после размещения организаторы IPO воспользовались возможностью реализовать опцион на выкуп у продающих акционеров 5% акций Headhunter по цене размещения, то есть по цене за $33 млн за весь пакет. Организаторами размещения выступали Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, «ВТБ Капитал», BofA Merriill Lynch и Sberbank CIB.

Судьба акций Headhunter после IPO

С момента IPO акции Heahunter демонстрируют переменный рост. В начале августа 2019 г. акции поднялись до $20, но затем упали до $18. В середине сентября акции подорожали до $21, но к концу месяца упали до $17. В середине ноября акции вновь подорожали - до $23,5. Сейчас акции компании котируются по цене $23,2 за одну бумагу.