В новой Конституции ИТ и данные станут делом государства. Как госграница и недра

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Наталья Касперская предложила сделать оборот данных россиян и информационные технологии предметом ведения деятельности России как государства и закрепить это в Конституции. Владимир Путин выразил свое согласие. Минкомсвязи приступила к разработке законопроекта о регулировании больших данных – он должен быть подготовлен к 1 июля 2020 г.

Касперская, Big data и конституция

Гендиректор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская предложила закрепить за государством ведение информационных технологий и оборот данных россиян. С такой инициативой Касперская обратилась к Президенту России Владимиру Путину в рамках встречи главы государства с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России, прошедшей 13 февраля 2020 г.

Касперская сообщила, что представители ИТ-отрасли уже разработали необходимую поправку, которая коснется статьи 71 в третьей главе Конституции России. «Мы предлагаем внести в вопросы, находящиеся в ведении Российской Федерации, норму о том, что в ведении федерального центра находится не только оборона, границы, недра и так далее, но и информационные технологии, и оборот данных. Потому что оборот данных и защита данных граждан – это, как мне кажется, дело государственное и должно находиться в ведении государства. В дальнейшем уже это позволит формировать актуальную нормативно правовую базу для других законов», – сказала Наталья Касперская.

Владимир Путин, пишет ТАСС, поддержал предложение Касперской. «Согласен, это важно. Я согласен с вами в этой части, согласен полностью», – отметил Путин.

Связь Касперской с Конституцией России

Наталья Касперская входит в рабочую группу по разработке поправок в Конституции России, сформированную Владимиром Путиным в январе 2020 г. Группа состоит из 75 человек, среди которых также есть бывший председатель Комитета Государственной думы по информационной политике Леонид Левин и Андрей Клишас, соавтор закона о «суверенном Рунете». Клишас назначен сопредседателем группы.

Владимир Путин одобрил инициативу Касперской

Наталья Касперская – известный российский предприниматель, сооснователь компаний «Лаборатория Касперского» и Infowatch. Также в собственности Касперской есть основная доля в банке Нэклис-банк, над которым, как сообщал CNews, нависла угроза банкротства. Перед этим, в январе 2020 г. Нэклис-банк лишился лицензии после роста объема «потенциально невозвратных ссуд физических лиц» на сумму более 1,3 млрд руб.

В период с 2011 по 2012 гг. Касперская входила в президентский совет по модернизации, созданный бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым в 2009 г., находившимся в должности Президента России. Из состава совета Касперская вышла в июне 2012 г.

В конце декабря 2015 г. Наталья Касперская принимала участие во встрече Владимира Путина с представителями российского ИТ-бизнеса в рамках форума «Интернет-экономика». Она сообщила Президенту о необходимости продления льгот для ИТ-компаний по уплате взносов в Пенсионный фонд, которые на тот момент показывали высокую эффективность. Также на встрече с Путиным она указывала, что оборот по программным продуктам и услугам вырос с 330 млрд руб. в 2010 г. до 624 млрд руб. в 2014 г.

Регулирование Big data на уровне закона

На февраль 2020 г. в России не существовало законов и иных актов, позволяющих государству регулировать большие данные (Big data). Как отметили представители Минкомсвязи России, имеющиеся законы, действующие в сфере информации, не в состоянии обеспечить необходимое базовое правовое регулирование больших данных в связи с особой спецификой этой области.

Владимир Путин получил Госдуме и Правительству не позднее 1 июля 2020 г. проработать и внести в российское законодательство необходимые изменения, в которых предусматривается «обеспечение регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных». Разработкой такого проекта, получившего название «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”», с 13 февраля 2020 г. занимается Минкомсвязи.

На момент публикации материала текст проекта (идентификационный номер 01/05/02-20/00099549) на портале проектов нормативных правовых актов размещен не был. До 27 февраля 2020 г. он будет находиться на этапе общественного осуждения.

В министерстве считают, что вступление разрабатываемого документа в силу «позволит унифицировать подходы к деятельности по обработке больших данных, создаст правовые условия, обеспечивающие превращение больших данных в ресурс социально-экономического развития, в важный механизм формирования информационного потенциала общества и государства при одновременном сохранении юридических гарантий прав и законных интересов всех заинтересованных лиц».