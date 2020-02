Google оставит человечество без своего бесплатного Wi-Fi

Google до конца 2020 г. закроет свой проект Station по развитию сети точек Wi-Fi для бесплатного доступа в Интернет. Она развивала его в странах с низким уровнем жизни, но не смогла монетизировать его. Station будет передан партнерам Google в странах присутствия сервиса.



Бесплатный Wi-Fi от Google

Компания Google сообщила о закрытии проекта Station, в рамках которого она обеспечивала бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi. Инициированный немногим больше пяти лет назад, он прекратит свою работу во всех странах его присутствия до конца 2020 г.

Как пишет ресурс TechCrunch, Google объяснила закрытие Station широким распространением мобильного интернета и снижением его стоимости, что привело к падению спроса на интернет посредством публичных точек Wi-Fi. Второй причиной стало отсутствие возможностей по монетизации проекта – Google так и не придумала, как сделать его выгодным не только для потребителей, но и для себя, хотя за годы его существования испробовала большое количество вариантов, в том числе показ рекламы каждому пользователю при подключении к сети.

Пять лет истории

Проект Station был анонсирован в сентябре 2015 г., и первой страной, где он заработал (в январе 2016 г.), стала Индия. Гендиректор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai), в декабре 2019 г. возглавивший весь холдинг Alphabet, назвал Station крупнейшим проектом по созданию общественных точек Wi-Fi в Индии и одним из крупнейших в масштабах всего мира.

Google рассчитывал покрыть сетью Wi-Fi весь мир

В августе 2017 г. Station был представлен в Индонезии, в марте 2018 г. – в Мексике, а спустя еще четыре месяца – в Нигерии. На 2019 г. пришелся запуск сервиса в ряде населенных пунктов Южной Африки, Бразилии, и Филиппин. Также пользоваться сервисом могли жители нескольких городов Вьетнама и Таиланда. Google развивала Station в первую очередь в странах с низким уровнем жизни и невысокими доходами населения.

Помощь партнеров и конкуренция

В странах присутствия Station для развития этого проекта Google работал в паре с различными корпорациями. К примеру, в Индии помощь американскому интернет-гиганту оказывала госкомпания Indian Railways, занимающая развитием железнодорожной сети в стране.

На момент публикации материала точки доступа Google присутствовали на 400 железнодорожных станциях, и ими пользовались более 8 млн человек ежемесячно. Однако через год с начала работы Station в Индии самый богатый человек страны Мукеш Амбани (Mukesh Ambani) запустил собственную телеком-сеть Reliance Jio и предложил своим абонентам полностью бесплатный мобильный 4G-интернет на длительный срок. Это заставило других провайдеров обрушить цены на свои услуги и сократило для Google количество возможных вариантов монетизации Station.

Вторая жизнь проекта

Проект Station прекратит свое существование под этим названием, но, возможно, продолжит свое развитие под другим. Google передаст его в ведение своих партнеров в ряде стран присутствия, в том числе, как пишет Business Insider, компании Think WiFi в Южной Африке. Заручившись ее поддержкой, Google запустила Station в 125 точках в Делфте, Гугулету, Кейптауне, Ланге, а также в Филиппи, Хайелитше и Элсис-Ривере.

«Мы передадим Station в Южной Африке компании Think WiFi, которая будет развивать проект самостоятельно», – сообщил представитель Google. По его словам, Think Wifi совместно с Google прорабатывает план передачи этого сервиса в ее ведение. Компания планирует приступить к его самостоятельному продвижению до конца 2020 г. Представители Think WiFi подчеркнули, что все происходящие изменения не затронут принципов работы самого сервиса. Его новое название, которое будет использоваться в Южной Африке, пока не установлено.

В Индии дело Google может продолжить телекоммуникационая госкомпания RailTel, еще один партнер интернет-гиганта. В настоящее время она владеет сетью точек Wi-Fi, расположенных на более чем 5600 железнодорожных станций по всей Индии. Свои планы относительно передачи Station партнерам в других странах Google пока не раскрывает.