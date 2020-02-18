«Мегафон» обновил мобильное приложение

«Мегафон» обновил мобильное приложение3643
24 января «Мегафон» выпустил новое мобильное приложение с расширенной функциональностью личного кабинета. Скачать приложение можно в версиях, как для iOS, так и для Android.
Основные изменения связаны с повышением «прозрачности» представляемой информации, удобства и наглядности ее отображения. Теперь, стоит зайти на главную страницу приложения, получаем практически всю необходимую основную информацию.
Наблюдаем номер телефона, в личном кабинете которого находимся, кстати, можно подключить в одно приложение сразу несколько номеров (как у меня и сделано), и управлять тарифами, доступными услугами и пополнением счетов сразу нескольких членов семьи. Вот, какая картина наблюдается по другому подключенному к приложению номеру:
Под номером, строчкой ниже – доступный на сегодняшний день баланс, самая важная для любого абонента цифра – в моем случае это 2018 рублей на одном номере, 1293 – на другом.
Здесь же видны остатки по пакетам.
Ниже видим «Истории». Здесь каждый день появляются все новые сообщения оператора, адресованные абонентам – это какая-то предположительно полезная информация о возможностях приложения. Сегодня «Мегафон» интересуется – убрал ли я уже елку… Впрочем, здесь иногда бывают и персональные предложения, мне еще ничего интересного не предложили, но говорят, что можно получить большой пакет трафика с минимумом затрат.
А вот ниже опять полезная информация – плашка с разбивкой расходов за февраль по категориям – можно сразу понять, куда, в основном, уходят деньги со счета абонента у оператора.
Если прокрутить экран, то под этой плашкой – название основных разделов меню, отсюда можно попасть практически всюду, куда обычно хочется попасть абоненту:
Особо отмечу раздел «Мой тариф», где можно проверить название своего тарифа и его основные параметры, раздел «Подключенные услуги», где можно быстро проверить, нет ли каких-то незнакомых вам платных сервисов (услугам с абонентской платой здесь посвящен отдельный раздел). Симпатичен и раздел «Роуминг», где можно проверить, какие условия предлагаются вам в той или иной стране.
Если тапнуть по плашке Расходы, попадем на экран, где наглядно отображается структура расходов с вашего счета за этот месяц, а также можно посмотреть расходы за предыдущие месяцы. Расходы за январь и февраль у меня выглядят так:
С такой наглядностью и детализации не нужно. Приятно, что выдержан легкий и прозрачный стиль подачи информации.
Если с главной страницы тапнуть по символу ₽ в сиреневом кружке, попадем на экран пополнения счета, здесь предложены самые разные варианты.
Пополнение через с Google Pay супер удобно – требуется минимум телодвижений, буквально, в два-три прикосновения к экрану.
Удобен и Автоплатеж, который можно настроить так, что деньги с вашей картой будут переводиться не только на ваш счет, но также для пополнения счетов ваших близких.
В разделе «Финансы» (один из разделов в нижней части главного экрана), можно создать и подключить цифровую банковскую карту. Если взять тариф «Максимум», получаем бесплатное обслуживание счета в случае, если за месяц тратится более 30 тысяч рублей. На остаток обещаны высокие проценты – 10%, и еще кэшбэк 1.5%. Есть варианты и для тех, кто тратит в месяц меньше – Стандарт и Лайт.
Выводы
Приложение стоит поставить! Оно удобнее всех предыдущих способов посмотреть баланс, в нем есть масса другой необходимой информации. В целом получилось удобно и приятно в пользовании. Есть быстрый доступ к остаткам, данным тарифа, расходам в текущем периоде – практически в любой основной раздел можно попасть с главного экрана. Так что скачивайте, осваивайте и, скорее всего, вы не пожалеете!