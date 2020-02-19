Американцы расхватывают акции «Яндекса»

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Фонд Invesco собрал 5% акций Yandex

Американский фонд Invesco собрал 5% акций компании Yandex, владеющей российским поисковиком «Яндекс». Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Рыночная стоимость данного пакета составляет $744 млн.

Фонд Invesco базируется в городе Атланта (штат Джорджия). Фонд был основан в 1978 г. после выделения подразделения из Citizens & Southern National Bank. В 1988 г. фонд был приобретен британской компаний Britannia Arrow. В 1997 г. Invesco объединился с компанией AIM Investments.

В 2009 г. Invesco приобрел розничное подразделение Morgan Stanley за $1,5 млрд. В 2017 г. Invesco приобрел биржевой фонд Guggenheim Investment за $1,2 млрд, а в 2018 г. – фонд Oppenheimer за $5,7 млрд. К настоящему моменту под управлением Invesco находятся активы на общую сумму $88 млрд.

Как американские фонды скупают акции Yandex

В начале 2019 г. американские фонды активно скупали акции Yandex. Фонд Harding Loever стал владельцем 4,7% акций интернет-компании, фонд Wellington Management Group – 4,5%, а фонд Oppenheimer – 5,5%.

Американский фонд Invesco собрал 5% акций Yandex

Интересно, что Oppenheimer скупал акции Yandex с момента проведения IPO (первичное размещение акций) интернет-компании в 2011 г. Затем фонд вышел из капитала Yandex, но в 2019 г. вновь стал скупать акции компании. В то же время в начале 2019 г. еще один американский фонд – WCM Investment – продал принадлежавшие ему 4,5% акций Yandex.

Опасный законопроект о значимых интернет-активах

Летом 2019 г. депутат Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, запрещающий иностранцам владеть в совокупности более чем 20% акций значимых интернет-активов. Под определение значимых интернет-активов в первую очередь попадал «Яндекс».

Законопроект вызвал отрицательную реакций со стороны участников интернет-рынка. «Яндексу» удалось договорится с властями о компромиссном варианте. Компания передала «золотую акцию» Yandex специально созданному Фонду общественных интересов, которым управляют представители пяти российских вузов, Московской школы управления «Сколково», «Российского союза промышленников и предпринимателей и Фонда поддержки московской средней школы №57.

Фонд сможет блокировать приобретение кем-либо более 10% акций Yandex и будет согласовывать сделки по продаже Yandex значительной интеллектуальной собственности, передачи за рубеж персональных данных россиян и заключение компаний соглашений с иностранными государствами.

Также Фонд будет номинировать двоих членов совета директоров Yandex, согласовывать в общей сложности назначение шести из 12 членов совета директоров компании, согласовывать назначение гендиректора российского «Яндекса», а при необходимости отстранять его сроком на 15 дней.

Сколько акций готов продать Аркадий Волож

После заключения данного соглашения законопроект Горелкина был отозван. Основатель и гендиректор Yandex Аркадий Волож после заключения соглашения принял решение о передаче принадлежащего ему пакета акций компании специально созданному семейному трасту Lastar.

Волож является основным акционером Yandex. Ему принадлежат 9,9% общего числа акций и 48,6% общего числа голосов. В течение ближайшего года Волож через свой семейный траст намерен продать 0,6% акций Yandex.

В октябре 2019 г. акции Yandex, из-за опасений принятия законопроекта Горелкина, резко упали – с $35 до $30. Затем они пошли в рост, который усилился после достижения Yandex договоренности с властями. Сейчас акции интернет-компании котируются в районе $45.