Выручка «Яндекс.Маркета» в 2019 г. выросла в 2,5 раза

Рост по всем показателям

Согласно свежим данным финансовой отчетности, выручка группы компаний «Яндекс.Маркет» (совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка) по итогам IV квартала 2019 г. выросла на 120% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. По итогам всего 2019 г. выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 145% по сравнению с 2018 г.

По итогам 2019 г. годовой товарооборот «Яндекс.Маркета» составил 200 млрд руб., про этом посещаемость сервиса составила 4 млн уникальных посетителей в день. На конец года предприятие имело на счетах более $350 млн.

Ключевым драйвером роста выручки компании стал маркетплейс «Беру», товарооборот которого превысил 4 млрд рублей в месяц и вырос на 236% по сравнению с IV кварталом 2018 г. Пользовательская база «Беру» последовательно увеличивалась на протяжении всего года и по итогам 2019 г. составила более 2,5 млн активных клиентов.

Выручка сервиса «Яндекс.Маркет» для выбора товаров и сравнения цен за последний квартал года выросла на 26% по сравнению с IV кварталом 2018 г. По итогам всего 2019 г. этот показатель увеличился на 30% год к году.

«Прошлый год был успешным для всей группы компаний «Яндекс.Маркет». Наш маркетплейс предпочитают все больше продавцов, а привлекательность сервиса для сравнения товаров усилилась благодаря запуску новых функций на базе наших собственных технологий. С внедрением таких услуг, как дропшиппинг, товарооборот партнеров достиг более 40% от всего товарооборота «Беру» в 2019 году», — сказал Габриэль Наури, председатель совета директоров группы компаний «Яндекс.Маркет».

Годовые итоги маркетплейса «Беру»

В IV квартале 2019 г. ежедневная аудитория маркетплейса «Беру» превысила 1 млн человек, ежемесячный оборот площадки превысил 4 млрд руб. Самыми популярными категориями маркетплейса являются «Электроника и бытовая техника», «Компьютеры и комплектующие», «Товары повседневного спроса» и «Продукты питания».

Драйвером роста выручки компании стал маркетплейс «Беру»

Ассортимент «Беру» представлен более 600 тыс. товарных позиций. Ожидается, что в 2020 г. ассортимент маркетплейса увеличится до 1,3 млн товарных позиций.

На площадке представлено примерно 4000 партнеров, доля продаж которых в общем обороте маркетплейса достигла 40% и продолжает расти.

«В 2019 году «Яндекс.Маркет» вновь показал выдающиеся результаты, а маркетплейс «Беру» спустя год с момента запуска стал одним из значимых игроков на рынке электронной коммерции. В рамках нашей платформы мы продолжим развивать новые пользовательские сценарии, качество сервиса, расширять ассортимент и улучшать сроки и качество доставки», — сказал Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний «Яндекс.Маркет».

Инфраструктура «Беру» в IV квартале 2019 г. дополнилась логистическим центром в подмосковном Софьине, который был официально открыт 14 ноября 2019 г.

Годовые итоги сервиса «Яндекс.Маркет»

Дневная аудитория «Яндекс.Маркета» на протяжении года продолжила свой рост. В IV квартале 2019 г. средняя дневная аудитория сервиса составляла почти 4 млн уникальных пользователей, что на 19% больше по сравнению с аналогичным кварталом 2018 г.

За весь 2019 г. пользователи сервиса «Яндекс.Маркет» оставили почти 1,5 млн отзывов, сами и с помощью редакторов написали более 3 тыс. статей, которые прочитали 9,5 миллиона раз. В 2019 году у пользователей «Яндекс.Маркета» появилась возможность задавать вопросы о товаре, выслушать мнение других потребителей или получить прямой официальный ответ магазина. Всего пользователи сервиса задали почти 135 тыс. вопросов.

Для пользователей «Яндекс.Маркета» также была реализована возможность выбора торговой площадки с покупками в кредит. На сегодняшний день число таких предложений перевалило за 6 млн, преимущественно в категориях «Электроника» и «Бытовая техника».

Теперь на сервисе также можно найти уцененные товары, например, с поврежденной упаковкой. В среднем в день на сервисе представлено около 55 тыс. таких предложений.

Приложение «Суперчек»

По итогам 2019 г. к мобильному сервису «Суперчек» для выбора и оплаты покупок присоединились более 30 партнеров, включая федеральные и региональные торговые сети.

Приложением «Суперчек», которое было запущено летом прошлого года в стадии бета-тестирования, по итогам 2019 г. уже пользовались порядка 700 тыс. человек.

В последнем квартале года в приложении «Суперчек» появилась функциональность Scan&Go, предназначенная для самостоятельно сканирования и оплаты товаров. В настоящее время приложение позволяет формировать список покупок, получать персональные скидки, самостоятельно сканировать товары и оплачивать их картой непосредственно в приложении.

Перспективные проекты «Яндекс.Маркета»

В ноябре 2019 г. компания анонсировала собственную платформу доставки товаров. Уже на стадии пилотного проекта сервис научился резервировать за собой зоны доставки с последующим определением маршрута следования заказов.

Маршрутная навигация, взаимодействие и взаиморасчеты с покупателями осуществляются непосредственно в специальном курьерском приложении.



«Выручка сервиса сравнения цен продолжает расти двузначными темпами. В 2019 году мы инвестировали в важные составляющие успешной работы — логистическую инфраструктуру, маркетинг, расширение ассортимента, а также продолжили экспериментировать и развивать технологии, которые выделяют нашу компанию на рынке электронной коммерции», — сказал Александр Балахнин, финансовый директор группы компаний «Яндекс.Маркет».