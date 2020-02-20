Индия начала гонения на пользователей прокси и VPN. Можно сесть в тюрьму

2249

Власти индийского Кашмира угрожают VPN-пользователям уголовным преследованием за подключение с их помощью к социальным сетям и другим заблокированным ресурсам. Им может грозить тюремное заключение без права выхода под залог. Жителей Кашмира останавливают солдаты с требованием показать смартфон и удалить с него VPN и анонимайзеры.



В тюрьму за VPN

Власти Индии начали борьбу против использования жителями страны VPN-сервисов. Против тех, кто подключается к заблокированным сайтам посредством соответствующих приложений и расширений для браузера возбуждаются уголовные дела.

По информации телекомпании «Аль-Джазира», борьба с VPN развернулась в индийском Кашмире – власти заставляют полицию выявлять случаи использования средств обхода блокировок. Гражданин Индии, попавшийся с VPN на своем мобильном устройстве или ПК, рискует оказаться в тюрьме на несколько месяцев без права выхода под залог.

Что послужило причиной

Вынужденное использование VPN жителями северных районов Индии напрямую связано со сложившейся в стране геополитической ситуацией. В августе 2019 г. власти Нью-Дели сообщили о своем решении по упразднению штата Джамму и Кашмир. Он был разделен на две союзные территории – Джамму и Кашмир и Ладакх. В общей сложности на обеих территориях проживают около 7 млн человек.

Попытка подключиться к Facebook через VPN может обернуться лишением свободы

Сразу после этого по приказу властей Кашмира на территории бывшего штата был заблокирован доступ к более 300 сайтам, включая социальные сети, а также индийский онлайн-магазин Flipkart. Лишь в январе 2020 г. был открыт доступ к некоторым из них – по данным ресурса TechCrunch, под «амнистию» попало 126 ресурсов. Соцсети и мессенджеры в их число не вошли.

(Не)законное обоснование

Власти Кашмира, аргументируя свои действия, сослались на индийский Закон о предотвращении незаконной деятельности (Unlawful Activities Prevention Act, UAPA), основной индийский закон о противодействии терроризму. По их утверждению, он позволяет лишать людей свободы за использование VPN, анонимайзеров и других средств обхода блокировок. Реальный срок, который могут получить такие «преступники» на момент публикации материала известен не был, но текст закона допускает тюремное заключение до семи лет.

IFF не видит обоснований для уголовного преследования VPN-пользователей

Против идеи власти сажать за VPN выступила индийская организация цифровых свобод (Internet Freedom Foundation, IFF). В своем официальном Twitter-аккаунте она опубликовала сообщение, в котором напомнила о существовании в Индии закона об информационных технологиях. Его текст, по данным IFF, не содержит постановлений о блокировке VPN.

Борьба продолжается

Несмотря на попытки IFF доказать незаконность действий властей Кашмира, преследование VPN-пользователей продолжается. По словам главы кибер-подразделения полиции Кашмира Тахира Ашрафа (Tahir Ashraf), в настоящее время выявлено более 100 таких пользователей. Их судьба пока остается неизвестной.

Ашраф подчеркнул, что уголовные дела будут возбуждаться лишь против тех, кто использует VPN-сервисы для доступа к заблокированным сайтам, в особенности к социальным сетям, с целью распространения пропаганды. Методы поиска таких «пропагандистов» он не раскрыл, также как и не сообщил, какое наказание ждет других пользователей VPN, никак не связанных с пропагандой.

Страх перед тюрьмой

Жители Кашмира стали распространять информацию о преследованиях за VPN в заблокированных соцсетях и доступных им ресурсах с мировой аудиторией. Многие из них боятся ареста, как и 25-летний студент Сехба Мир (Sehba Mir). «Я не использовал соцсети для публикации каких-либо политических или пропагандистских постов. Но я действительно запаниковал, и теперь мне нужно удалить VPN со своих устройств и деактивировать учетные записи в соцсетях. Угроза ареста висит над каждым», – сказал он.

Некоторые жители Кашмира сообщают, что их останавливают на контрольно-пропускных пунктах и проверяют телефоны в поисках анонимайзеров и VPN-приложений и заставляют удалять их. Эту информацию подтвердил «Аль-Джазире» 20-летний студент, пожелавший остаться неизвестным. ««Меня остановили возле больницы в Шринагаре два дня назад. Солдаты проверили мой телефон и удалили VPN с него», – отметил он.

Представитель местного провайдера анонимно сообщил телекомпании, что власти попросили операторов связи установить брандмауэры и начать блокировку всех сайтов, включенных в черный список. Вместе с ними необходимо блокировать и VPN-сервисы.