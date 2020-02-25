Москвичей оставят без бесплатного интернета в автобусах и троллейбусах

В столичном наземном транспорте перестанет работать бесплатный интернет через Wi-Fi. Услуга будет приостановлена на период ее модернизации с целью решения проблемы с низкой скоростью доступа к Сети. Сроки повторного запуска пока не установлены.

Автобусы без интернета

В Москве перестанет действовать услуга бесплатного беспроводного интернета в наземном транспорте. Отключение затронет не только автобусы и троллейбусы, но также и трамваи.

По информации «Мосгортранса», услуга будет отключена 1 марта 2020 г., и точные сроки ее возобновления на момент публикации материала установлены не были. По предварительным данным, подключиться к бесплатному Wi-Fi пассажиры столичного наземного транспорта смогут не раньше второй половины 2020 г.

Интернет вернется в московские автобусы только в следующем полугодии

Основная и единственная причина отключения беспроводного интернета в автобусах – несоответствие качества предоставляемой услуги установленным критериям и требованиям пользователей. «Мосгортранс» собирается провести опрос пассажиров с целью выявления их пожеланий по улучшению услуги и учесть их при ее модернизации. После обновления сервис может быть запущен на магистральных маршрутах, связывающих центр и отдаленные районы Москвы.

Ответственный за интернет

Доступ в интернет в столичном наземном транспорте предоставляет провайдер NetByNet, принадлежащий «Мегафону». В 2015 г. он выиграл конкурс «Мосгортранса» по оснащению 8 тыс. троллейбусов, трамваев и автобусов, курсирующих по столице, необходимым для доступа в интернет через Wi-Fi оборудованием. По информации «Ведомостей», заключенный между NetByNet и «Мосгортрансом» договор по предоставлению интернета через Wi-Fi действует до конца 2020 г. В настоящее время неизвестно, будет ли приостановлено действие договора на период модернизации сети.

Что не так с интернетом

Основная проблема в работе интернета в наземном транспорте столицы, на которую обращают внимание пользователи – это низкая скорость доступа к Сети. «Мосгортранс» даже уведомил об этом NetByNet в письменной форме, сообщив, что скорость подключения зачастую ниже указанной в договоре.

По данным ведомства, общая скорость Wi-Fi на весь салон транспортного средства нередко оказывалась ниже заявленных 10 Мбит/с, а скорость подключения каждого абонента не достигала предусмотренных договором 256 кбит/с. В то же время генеральный директор NetByNet Андрей Батанов на запрос «Ведомостей» сообщил, что провайдер исполнил все обязательства по договору с «Мосгортрансом» в полном объеме. «Мы оснастили городской наземный транспорт необходимым оборудованием и развернули Wi-Fi-сеть с использованием технологий 3G и LTE», – отметил Батанов.

Директор NetByNet добавил также, что средняя скорость доступа к сети превышала указанный в контракте диапазон 256 Кбит/с – 10 Мбит/c и находилась на уровне 13,9 Мбит/с.

Wi-Fi на земле и под землей

Сеть, развернутая NetByNet на наземном транспорте Москвы, входит в состав единой столичной зоны бесплатного Wi-Fi, к которой также относится бесплатный беспроводной интернет в метро. Единая зона Wi-Fi была создана осенью 2016 г. Под землей доступ в Сеть обеспечивает «Максимателеком» – как сообщал CNews, он стал единым оператором интернета в метро в начале 2019 г.

В столичном метро бесплатный интернет появился значительно раньше, чем в автобусах и троллейбусах. Впервые власти Москвы заговорили об этом октябре 2012 г.: бесплатный Wi-Fi на всех линиях столичного метрополитена пообещал открыть заместитель московского мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. До этого с марта по сентябрь 2012 г. бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi предоставлялся оператором МТС в рамках его совместного пилотного проекта с Департаментом информационных технологий правительства Москвы. Сеть была доступна во всех 180 вагонах, курсирующих по Кольцевой линии метро.

В столичном метро тоже есть бесплатный Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi заработал во всем московском метро спустя два года, в декабре 2014 г. На тот момент бесплатным доступом в интернет были оснащены все 12 линий протяженностью более 325 км, а количество вагонов, имеющих точки доступа, превышало 5 тыс.

В сентябре 2019 г. «Максимателеком» начал новый этап модернизации интернета в столичном метрополитене и запустил в режиме тестирования Wi-Fi-сеть на базе протокола Hotspot 2.0. Данная сеть обеспечивает шифрование трафика, защиту от фальшивых Wi-Fi-хотспотов и решает проблему смены пользователем mac-адресов. Сеть работает отдельно от открытой сети с идентификатором «MT_Free», к которой может подключиться любой желающий.