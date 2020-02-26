Google и «Яндекс» видят и индексируют чаты WhatsApp и Telegram с детским порно

Ссылки для вступления в конфиденциальные (и иногда криминальные) группы в WhatsApp и Telegram легко индексируются поисковыми системами. В Facebook и Google считают, что так и должно быть.

Заходите пошалить

Поисковые движки индексируют и выводят в общедоступных результатах поиска пригласительные ссылки на закрытые чаты в WhatsApp и Telegram. Экспертам по безопасности удалось найти в Google сотни тысяч таких ссылок, и многие из них позволяли всем желающим получить доступ не только в группу, но и видеть номера телефонов участников этих чатов (или групп).

Например, журналист, работающий на Deutsche Welle, обнаружил пригласительные ссылки в группы, в которых распространялся «нелегальный порноконтент» (детская порнографию в том числе), а также в ультраправые и антиправительственные группы в WhatsApp.

Со своей стороны, Джейн Вонг (JaneWong), эксперт по обратной разработке мобильных приложений и кибербезопасности, обнаружила около 470 тысяч пригласительных ссылок в выдаче Google самого разного содержания.

Между тем, ни в Facebook (которому принадлежит WhatsApp), ни в Google не считают, что имеет место какая-либо ошибка. «Это ожидаемое поведение, — заявили в Google. — Такое же, как выдача публичных URL-ссылок на любой сайт».

Google выдает сотни тысяч ссылок на криминальные чаты WhatsApp и Telegram

В Facebook было отправлено сообщение о возможном баге, однако ответ компании был однозначен: все работает так, как и должно работать.

Работает как задумано

«Непубличными пригласительные ссылки должны делать администраторы указанных групп или чатов, — считает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SECConsultServices. — Если они этого не сделали и, более того, опубликовали ссылки где-то в Сети, где их смогли найти поисковые роботы, то вся ответственность лежит на самих админах. Не исключено, впрочем, что часть из наиболее криминальных по виду пригласительных ссылок может работать в качестве ловушек, созданных представителями правоохранительных органов, или, наоборот, преступниками, которые затем будут шантажировать визитёров».

Отметим, что Вонг впоследствии обнаружила, что из индексации Google прямые пригласительные ссылки в чаты WhatsApp исчезли (WhatsApp добавил по умолчанию к ним тэг noindex, препятствующий индексации ссылок).

Но некоторые другие движки — Bing, Яндекс, Yahoo, — до сих пор «видят» эти ссылки.

Эксперты обнаружили только ссылки на чаты в WhatsApp. Однако довольно быстро выяснилось, что та же ситуация складывается и с Telegram. Со стороны этого сервиса пока никаких шагов по устранению публичных ссылок предпринято не было.