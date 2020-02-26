Google испортит один из важнейших своих сервисов

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Google уберет из сервиса поиска изображений показ разрешения картинок на миниатюрах. Вместо них будут отображаться так называемые «категории», к которым они относятся: «рецепты», «продукты питания» и др.

Неинформативный поиск

Интернет-гигант Google до конца февраля 2020 г. внесет изменения в алгоритм работы поиска по изображениям в интернете (Google Images). Сервис перестанет отображать размеры изображений поверх миниатюр в окне поисковой выдачи.

В настоящее время поиск Google отображает разрешение фотографий и иных изображений в левом нижнем углу миниатюры при наведении на нее курсора мыши, без клика. В официальном Twitter-аккаунте Google SearchLiaison (@searchliaison) появилось сообщение о том, в скором будущем для того, чтобы узнать разрешение, нужно будет кликнуть на изображение, после чего оно откроется в боковой панели. Затем потребуется навести курсор на эту панель, и только тогда Google покажет искомые сведения о размерах изображения.

Замена готова

Вместо размеров картинок в поисковой выдаче Google появятся специальные ярлыки, символизирующие то, что изображено на них. К примеру, если на изображении показано какое-нибудь блюдо, то Google автоматически прикрепит к нему соответствующую метку.

Google считает такие метки более полезными, чем сведения о размерах изображений

Общее число ярлыков, заготовленных Google, в настоящее время неизвестно. Ресурс 9to5Google привел в пример пометки «Видео» для изображений, относящихся к видеороликам на YouTube, «Продукт» для блюд и другой еды и «Рецепт» для изображений, на которых расписан процесс приготовления чего-либо. При наведении курсора мыши на миниатюру рядом с иконкой «Видео» будет появляться длина относящегося к картинке ролика.

Нововведение призвано упростить пользователям поиск нужной информации, если они ищут определенный рецепт, видео или хотят купить какой-нибудь продукт питания. Отдельно будет введена пометка «Licensable», указывающая на возможность приобретения лицензии на использование изображения. Ее Google тоже будет показывать в левом нижнем углу миниатюры, однако в настоящее время эта функция тестируется, и дата ее интеграции в сервис не установлена.

Очередное изменение

Отказ от демонстрации размеров изображений непосредственно в поисковой выдаче стал третьим за последние два года масштабным изменением в работе Google Images. В феврале 2018 г. сервис лишился кнопки «Открыть в полном размере», позволявшей быстро открыть и сохранить на ПК или гаджет требуемое изображение в высоком разрешении.

Боковая панель и информация о лицензировании - еще одни нововведения Google

На этот шаг, по информации BBC, Google пошла после спора с агентством Getty Images, произошедшего в 2017 г. Агентство занимается продажей фотографий, и оно пожаловалось на Google в Еврокомиссию, обвинив ее в неконкурентном поведении.

Вторым изменением стало появление упомянутой боковой панели для просмотра изображений в увеличенном виде. Google внедрила ее в поисковик в августе 2019 г., и это должно было упростить работу с картинками.

Но интеграция боковой панели в Google Images сопровождалась исчезновением ряда других функций. В частности, пользователи лишись возможности фильтровать изображения по точному размеру.

Недолговечные сервисы Google

Google не только «корректирует» работу своих сервисов, но и нередко закрывает их. К примеру, в декабре 2018 г. компания приговорила к уничтожению свой мессенджер Allo, чтобы сосредоточиться на развитии аналогичного проекта Messages. Работа Allo была прекращена в марте 2019 г.

В январе 2020 г. Google решила избавиться от поддержки приложений для браузера Chrome (Chrome Apps) на всех платформах. Проект был запущен в 2013 г., и приложения для Chrome продвигались как инструмент для расширения числа пользователей с устройствами под различными операционными системами, и были ориентированы на производителей устройств и преподавателей.

6 февраля 2020 г. Google закрыла проект One Today, тоже существующий с 2013 г. Он позволял перечислять деньги в некоммерческие благотворительные организации и отслеживать их деятельность. Google объяснила свое решение тем, что сервис перестал пользоваться спросом.

В феврале 2020 г. CNews также писал, что до конца 2020 г. Google закроет свой проект Station по развитию сети точек Wi-Fi для бесплатного доступа в Интернет. Она развивала его в странах с низким уровнем жизни, но не смогла монетизировать его. Station существует с 2015 г., и после закрытия он будет передан партнерам Google в странах присутствия сервиса.

В общей сложности за 22 года своего существования (Google основана в 1998 г.) компания закрыла практически 200 своих проектов различной направленности. С марта 2019 г. в интернете функционирует сайт Killed by Google – своего рода «онлайн-кладбище» для таких проектов. Сервис приводит краткое описание по каждому из них, а также годы их «жизни».