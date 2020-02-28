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Mail.ru заплатила 1,6 миллиарда за образовательный стартап

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
, Текст: Игорь Королев
Mail.ru Group заплатила 1,6 млрд руб. за контрольный пакет образовательной платформы Skillbox. Этот проект представляет собой онлайн-университет с возможностью трудоустройства для студентов.

Mail.ru Group раскрыла стоимость приобретения Skillbox

Mail.ru Group раскрыла подробности установления контроля над образовательной онлайн-платформой Skillbox. В начале 2019 г. интернет-холдинг стал владельцем 3,6% доли в Skillbox, затем она была увеличена до 10,3%.

В декабре 2019 г. Mail.ru Group приобрела еще 50% в Skillbox, став, таким образом, владельцем доли в 60,3%. Согласно годовому отчету Mail.ru Group, сумма этой сделки составила 1,6 млрд руб. То есть вся компания была оценена в 3,2 млрд руб.

Кто создал и является совладельцами Skillbox

Согласно данным базы «Контур-Фокус», оставшиеся доли в Skillbox (ООО «Скилбокс») принадлежат основателям проекта. Игорю Коропову, Дмитрию Крутову и Андрею Анищенко принадлежит по 10,3%, Сергею Попкову - 8,7%.

До сделки с Mail.ru Group Коропову, Крутову и Анищенко принадлежало по 23,4%, Попкову - 19,8%. Еще по 5% было у Евгения Зальцмана и Андрея Кондратюка. Гендиректором Skillbox продолжает быть Дмитрий Крутов.

Чем занимается Skillbox

Skillbox представляет из себя онлайн-университет «востребованных профессий», открытый в 2016 г. Платформа обеспечивает прикладные курсы и образовательные программы с прохождения стажировок и последующего трудоустройства «в крупнейших компаниях страны».

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Mail.ru Group заплатила 1,6 млрд руб. за контрольный пакет образовательной платформы Skillbox

Онлайн-университет учит по направлениям дизайна, программирования, маркетинга и управления. Преподаватели университета являются представителями заказчиков. У Skillbox 181 образовательная программа, более 20 преподавателей и 48 тыс. студентов.

«Skillbox - самая молодая компания из российских рублевых единорогов на рынке онлайн-образования, выручка компании по итогам 2019 г. превысила 1 млрд руб., - отмечает гендиректор edtech-акселератора Ed2 Наталья Царевская-Дякина. - Баланс грамотного маркетинга и качества продукта вывели компанию в лидеры индустрии. А при поддержке стратегического инвестора - интернет гиганта - Skillbox имеет все шансы минимум удвоить выручку.»

Российский рынок онлайн-образования

Согласно исследованию издания East-West Digital News, проведенному в 2107 г., в 2021 г. российский рынок дополнительного школьного образования составит 147 млрд руб. с долей онлайн-сегмента 6,8%, рынок дополнительного профессионального образования - 100 млрд руб. с долей онлайн-сегмента 10,9%, рынок языкового обучения - 308 млрд руб. с долей онлайн-сегмента 10,7%.

Объем финансирования общего среднего образования в 2021 г. составит 699 млрд руб. На онлайн-образование придется 1,5% от этого оборота - 10 млрд руб.

По данным совместного исследования «Яндекс.Кассы» и «Нетологии», в прошлом году оборот российского рынка онлайн-образования вырос на 60%, а средний чек россиян за курсы, тренинги и мастер-классы в интернете увеличился на 20%.

Доля языковых курсов в обороте рынка онлайн-образования составляет почти 69%. 10% оборота приходится на школы личностного роста, развития лидерских качеств, креативности и т.д., 8% - на профессиональное обучение, 6% - на тренинги по психологии и эзотерики.

Наталья Царевская-Дякина отмечает, что Edtech рынок в России развивается со скоростью 17-25% в год в зависимости от сегмента. А направление онлайн-школ в 2019 г. показало рекордные 200% роста. «Весь рынок образования растет за счёт его онлайн-составляющей, привлекая к себе тех, кто учиться офлайн не имеет возможности», - добавляет гендиректор акселератора Ed2.

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