Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

17 марта 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации».

Основные темы мероприятия

ИТ-стратегия во многом определяет успешность, востребованность и конкурентоспособность бизнеса. Понятные и удобные ИТ-решения необходимы как самому бизнесу, так и его потребителям. Компании массово цифровизируют все - от внутренних бизнес-процессов до каналов продвижения продуктов и взаимодействия с пользователем.

Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифровизацию процессов, как быстро ориентироваться в новых технологиях и оперативно подстраиваться под требования государства, пользователей и партнеров по рынку? Актуальные вопросы цифровизации бизнеса обсудим на конференции с экспертами рынка.

Цифровизация: больше, чем внедрение ИТ

Стратегия цифровизации: как технологии формируют новые возможности бизнеса.

Кадровый рынок в ИТ: какие требования предъявляет цифровой бизнес к ИТ-специалистам.

Цифровизация взаимодействия: как современные технологии оптимизируют коммуникацию с пользователем.

Импортозамещение: драйвер или барьер цифровизации?

ИТ-стратегия современного бизнеса

Как разработать долгосрочную ИТ-стратегия на постоянно меняющемся рынке: кейсы.

Как меняется роль ИТ-подразделения в компаниях?.

ИТ-стратегия: разрабатывать самим или привлекать консультантов?.

Экосистемы: новая глобальная ИТ-стратегия на рынке.

Управление изменениями — ключевая задача любой ИТ-стратегии.

Оценка эффективности

Автоматизация обслуживания ИТ-систем как способ сократить расходы на цифровизацию предприятия.

Как просчитать экономический эффект от внедрения инновационных решений. Кейсы.

Пилотные проекты как необходимая часть современной стратегии цифровизации.

Как контролировать ресурсы при внедрении новых ИТ-решений.

Технологии

Когда импортозамещение станет частью ИТ-стратегии для бизнеса.

Безопасность данных как основной риск цифровизации.

Стратегии сбора и обработки данных в бизнесе.

Поможет ли импортозамещение снижению затрат на ИТ.

Среди докладчиков и участников:

Артак Оганесян, заместитель генерального директора EPAM;

Лев Голицын, co-founder, TOT Systems;

Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям, «Ингосстрах»;

Дмитрий Суровец, вице-президент по информационным технологиям, FESCO;

Алексей Свищёв, начальник Центра управления проектами по ИТ, «ЕвразХолдинг»;

Владимир Трояновский, директор департамента ИТ, НСПК;

Григорий Волис, вице-президент по информационным технологиям, ВСК;

Кирилл Алифанов, директор по ИТ, «Уралкалий»;

Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;

Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор, компании «Май»;

Павел Вахнин, вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов, УК «Сегежа Груп»;

Илья Арсентьев, ИТ-директор, Pony Express;

Павел Андрианов, директор департамента ИТ, член правления, Национальный расчетный депозитарий;

Александр, Гревцев директор по ИТ, корпорация «Казахмыс»;

Андрей Евдокименков, начальник ОИТ, ВРК-1;

Владимир Клушкин, CIO, БНП Париба банк;

Павел Мышкин, генеральный директор, ОМЗ-ИТ;

Сергей Панферов, начальник управления информатизации, АК «Алроса»;

Даниил Пимоненко, руководитель по цифровой трансформации, «Сибирская генерирующая компания».

Приглашены для выступления:

Вадим Урьяс, заместитель генерального директора по ИТ, «Первая грузовая компания»;

Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям, РЖД;

Максим Халматов, руководитель ИТ-кластера «Инфраструктура и внутренняя автоматизация», МТС;

Владимир Ямщиков, директор по ИТ, «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева;

Валерий Дьяченко, директор по информационным технологиям, «Мечел»;

Михаил Сапунов, директор департамента информационных технологий «Объединенной авиастроительной корпорации»;

Илья Зырянов, руководитель по информационным системам и цифровой трансформации, компания «Фармстандарт»;

Юрий Шеховцов, директор по информационным технологиям, «Норильский никель»;

Дмитрий Кереже, директор по информационным технологиям, «Трансконтейнер»;

Кирилл Богданов, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Аэрофлот»;

Карина Погосова, старший вице-президент по развитию, информационным технологиям и франчайзингу, «Макдоналдс»;

Дмитрий Богомазов, начальник Департамента информационных технологий, «Федеральная грузовая компания»;

Владимир Муравьев, директор по информационным технологиям, «Альфастрахование»;

Евгений Ягнятинский, директор по ИТ, Члену совета директоров Procter&Gamble в Восточной Европе и Центральной Азии;

Андрей Тихонравов, директор по ИТ «Сибирской генерирующей компании»;

Сергей Поляков, руководитель блока ИТ, Альфа-Банк;

Вячеслав Цыганов, вице-президент по информационным технологиям банка «Тинькофф»;

Алексей Мирошниченко, заместитель Председателя Внешэкономбанка;

Алексей Панферов, заместитель Председателя Правления Совкомбанка;

Дмитрий Холкин, вице-президент по цифровой трансформации и информационным технологиям, НЛМК;

Рустам Абдрахманов, директор по ИТ, Группа ЧТПЗ;

Вадим Феоктистов, директор ММК «Информсервис»;

Павел Дрейгер, руководитель управления по информационным технологиям, «Группа компаний «Русагро».

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей отделов ИТ, а также поставщиков решений ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.